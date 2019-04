Com desfalques, Bahia encara a Ponte Preta na Fonte Nova

Após derrota para o Corinthians na última rodada, o Bahia duela contra a Ponte Preta neste domingo (6) às 18h30, na Fonte Nova. A partida, que será realizada em Salvador, é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Precisando do triunfo para subir na tabela, o Bahia do técnico Cristóvão Borges terá alguns problemas para o embate contra o time campineiro. O volante Hélder, o zagueiro Lucas Fonseca e o atacante Wallyson, receberam o terceiro cartão amarelo na rodada anterior e estão suspensos. Para o lugar de Lucas, Demerson deverá assumir a vaga. Já no meio e ataque, Anderson Talisca e Wangler podem começar entre os onze iniciais.

Perto de marca histórica, Fernandão dribla desconfiança do torcedor

Artilheiro do Bahia na temporada, o centroavante Fernandão está no time baiano há seis meses. Contratado a pedido do até então técnico Joel Santana, o jogador chegou sob a desconfiança do torcedor tricolor, que criticou a sua chegada. No entanto, o atacante tratou de mostrar seu faro de gol e está perto de marca histórica para o Esquadrão. Fernandão está a dois gols de passar Souza e Nonato, ídolo tricolor, e se tornar o maior artilheiro do Bahia na era dos pontos corridos e quarto maior do clube contando todas as edições da competição.

Apesar de estar rgulhoso com esta real possibilidade, Fernandão garante que o objetivo principal é ajudar o Bahia. “Primeiro penso sempre em ajudar o Bahia. Fazendo gol ou não. Essa possibilidade é próxima e real. Estou me dedicando, trabalhando firme. Vou ficar feliz se entrar para a história do Bahia. É um feito que será histórico para minha carreira”, garantiu o centroavante.

No Campeonato Brasileiro, Fernandão marcou até então dez gols em 23 partidas disputadas, e tem uma média de 0,43 gols por jogo. Focado no tricolor, o atacante agradece a oportunidade recebida pelo clube e garante estar feliz atuando pelo tricolor baiano.

“Quando recebi a notícia que vinha pra o Bahia, foi um pouco difícil. Estava adaptado a Curitiba, meu filho estava estudando. Vim com o pensamento de mudar minha história. Estava afastado. Consegui mudar a minha e ajudar o Bahia, que é bastante importante. Graças a Deus estou conseguindo fazer meu melhor no Bahia. O clube está me dando todo apoio. Tenho muito a agradecer ao Bahia”, disse Fernandão.

Ficha Técnica

Local: Fonte Nova

Data: 06/10/2013

Horário: 18h30

Bahia: Marcelo Lomba; Madson, Demerson, Titi e Raul (Jussandro); Fahel, Rafael Miranda e Wangler (Anderson Talisca); Marquinhos, William Barbio e Fernandão. Técnico: Cristóvão Borges.

Ponte Preta: Roberto; Régis, Ferron, Diego Sacoman e Uendel; Baraka, Alef, Fellipe Bastos e Adrianinho; Rildo e William. Técnico: Jorginho.