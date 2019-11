Sem poder jogar no Maracanã, Vasco e Fluminense fazem clássico na Ressacada

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Fluminense fazem o clássico nesta quarta-feira (9), às 22h na Ressacada, em Florianólopis. O duelo acontecerá no Sul porque os vascaínos foram punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com perda de mando de campo pela confusão que sua torcida protagonizou com a do Corinthians, no empate por 1 a 1 entre os dois times em Brasília.

Luxemburgo abre treino e faz três mudanças no time

Sempre com portões fechados quando treina a equipe fora do Rio, o técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu mudar a rotina. Abriu o treino e ensaiou efetuar três mudanças para o clássico. Gum e Edinho retornam nas vagas de Anderson e Fábio Braga, respectivamente. Para a vaga de Rafinha, suspenso, o meia Felipe seria o substituto, porém, o treinador optou por Rhayner.

"O time ainda não está definido. Fizemos um treino tático, mas ainda vou analisar bem. O Vasco também pode ter mudanças e preciso ver como vai ser. Mas se não tivermos nenhum problema vai ser a equipe que treinou mesmo", disse Luxemburgo.

Luxemburgo conversa com jogadores em último treino antes do clássico (Foto: Reprodução)

Clássico fora do Rio não agrada Luxa: 'O Fluminense é que foi punido'

Punido pelo STJD, o Vasco perdeu o seu mando de campo devido a confusão de torcidas em Brasília no duelo contra o Corinthians. No entanto, esta punição não agradou em nada o técnico Vanderlei Luxemburgo, afirmando que o único prejudicado foi o Tricolor:

"Eu não me afasto de polêmica. Essa é a punição mentirosa do futebol. Punem o Corinthians, por exemplo. Aí o time sai do Pacaembu para jogar em Presidente Prudente e coloca 40 mil pessoas no estádio. Que punição é essa? O Vasco foi punido e vem jogar aqui em Santa Catarina. Na verdade, o Fluminense é que foi punido. Tivemos uma despesa extra por causa da viagem. Estamos nos deslocando, mas o Vasco vai ter seu torcedor no estádio do mesmo jeito. A punição tem que ser com estádio vazio, porque nesse caso o time mandante perde a receita. Se o Vasco escolhesse jogar no Nordeste, o Flu teria que ir para lá e pagar", resumiu.

Ficha Técnica