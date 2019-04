Em jogo morno, Coritiba vence Santos e encerra jejum

Jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR.

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR.

Nesta quarta-feira (9), o Coritiba recebeu o Santos pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro no Couto Pereira e conseguiu uma importante vitória por 1 a 0, mantendo uma distância para os clubes da zona de rebaixamento. Júlio Cesar foi o autor do gol da partida.

Com a vitória, os paranaenses chegaram a 34 pontos na 15ª poisção, enquanto o Peixe continua com 36 pontos, em oitavo.

Julio César marca e Coxa respira no Brasileirão

O Coritiba partiu para cima desde o começo do jogo e aos três minutos quase abriu o placar. Victor Ferraz cruzou da direita e Alex , sozinho, cabeceou para grande defesa do goleiro Aranha.

O Santos só acordou aos 22 minutos. Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro Gustavo Henrique cabeceou na trave de Vanderlei. Aos 27, foi a vez de Cícero exigir boa defesa do goleiro do Coritiba. O meia cobrou falta com força, mas Vanderlei foi bem no lance.

Aos 35 minutos, depois de uma grande tabela entre os atacantes do Coritiba, a bola parou nos pés de Julio César, que chutou com força e a bola bateu no travessão do Santos.

Na volta do intervalo, o Coritiba seguiu pressionando. Aos cinco minutos, após escanteio a bola foi para Alex que tentou uma bicicleta, mas errou o chute e Geraldo chegou atrasado no lance. Aos 17 minutos saiu o gol do Coxa. Victor Ferraz puxou contra-ataque e cruzou para Julio Cesar, que só teve trabalho de escorar para as redes.

Depois do gol, Julio Cesar ainda teve chance de fazer o segundo, mas Aranha fez grande defesa na cobrança de falta.