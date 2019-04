Flamengo vence o Internacional, segue arrancada, e já é sétimo

Jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no Maracanã, com público de 24.864 pessoas

O Flamengo venceu mais uma sob o comando de Jayme de Almeida e pulou para a sétima colocação no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (10), o Rubro-negro venceu o Internacional por 2 a 1, com gols de Léo Moura e Hernane - Rafael Moura descontou - e se afastou ainda mais das últimas posições. Com a derrota, o Colorado viu o rival encostar e agora ambos os times somam 37 pontos.

Recheado de desfalques no setor defensivo, Jayme de Almeida escalou sua zaga com o experiente Chicão ao lado do jovem Frauches, que após seis meses, voltou a ter uma oportunidade entre os profissionais. No Inter, o interino Clemer também teve vários desfalques, entre eles Forlán, Scocco, Índio e Alex.

Na próxima rodada, os dois times jogam no domingo (13). O Internacional recebe o lanterna Náutico no Centenário, às 16h. Já o Flamengo faz o clássico contra o Botafogo, às 18h30, no Maracanã.

Flamengo sai na frente

No primeiro tempo o Flamengo jogou melhor, foi mais incisivo no ataque, e conseguiu dominar a partida, porém, a primeira boa chance foi do Inter. Otávio aproveitou erro de Léo Moura, invadiu a área, mas bateu fraco e Felipe encaixou sem problemas. O Rubro-negro respondeu dois minutos depois, em arrancada de Paulinho pela direita e chute forte na rede pelo lado de fora.

Aos 20 minutos, o Inter teve chance clara para abrir o placar. Chicão furou de forma incrível dentro da área e a bola sobrou para Otávio, que bateu forte, mas Felipe fez grande defesa e evitou o gol. Como quem não faz, leva, o Flamengo chegou ao gol aos 28 minutos. Paulinho cruzou da direita e Léo Moura, da meia-lua, pegou de primeira e mandou no canto direito de Muriel, sem defesa. 1 a 0. O time carioca ainda chegou com perigo por mais duas vezes no primeiro tempo, mas não aumentou a vantagem.

Fla cansa e Inter cresce

No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado. O Flamengo diminuiu o ritmo e o Inter cresceu em busca de pelo menos um empate. Aos 17 minutos, Leandro Damião recebeu na área, girou e bateu em cima de Felipe, que fez outra importante defesa. Até que aos 26, o Rubro-negro conseguiu ampliar o resultado. Léo Moura cruzou da direita e a bola foi na medida para o artilheiro Hernane finalizar para as redes. 2 a 0.

Depois do segundo gol, o Internacional resolveu acordar. Aos 33 minutos, depois de bate-rebate na área, Alex Santana cabeceou pra fora com o gol vazio. Três minutos mais tarde, Rafael Moura, que havia acabado de entrar, aproveitou cruzamento de D'Alessandro e cabeceou sem defesa para Felipe. 2 a 1. Nos acréscimos, Gabriel mandou uma bomba de fora da área e Felipe fez outra defesa difícil, evitando o empate e garantindo os três pontos para o Fla.