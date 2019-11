Herói de 1999, Dida elogia Cássio: “Defesa dele foi mais difícil”

Grande herói do Corinthians nas semifinais do Campeonato Brasileiro de 1999, contra o São Paulo, Dida elogiou a defesa de Cássio, atual titular do Timão, no Majestoso do último domingo (14). Em pleno Morumbi e aos 44 minutos do segundo tempo, Cássio defendeu cobrança de pênalti de Rogério Ceni e garantiu o empate sem gols.

O lance deste final de semana foi muito semelhante ao de Dida em 1999. Na ocasião, a equipe do Parque São Jorge enfrentava o Tricolor em partida válida pela semifinal do Brasileirão daquele ano e o atual goleiro do Grêmio defendeu duas cobranças do maior ídolo são-paulino, Raí – uma delas aos 48 minutos da segunda etapa – e garantiu a classificação corinthiana para a grande final, que seria conquistada com triunfo sobre o Atlético Mineiro.

"A defesa dele foi mais difícil porque ele pegou com a pontinha dos dedos. O suficiente para ela ir na trave e depois para fora. Ele foi convicto que seria ali e rasteiro" avaliou o experiente goleiro de 40 anos, eterno ídolo da Fiel Torcida.

Com a defesa da penalidade, Cássio garantiu a vitória alvinegra e evitou que a crise se alastrasse ainda mais no ambiente do Parque São Jorge. O empate em 0 a 0 foi o terceiro seguido da equipe, que venceu apenas uma das últimas doze partidas que disputou – 2 a 0 contra o Bahia. Neste período são cinco derrotas, seis empates e apenas o triunfo sobre os baianos.