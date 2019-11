Sem vencer há quatro jogos, Fluminense encara o líder Cruzeiro

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Fluminense farão o confronto nesta quarta-feira (16), às 19h30, no Mineirão. Em situações completamente distintas, o Tricolor já está fazendo contas para permanecer na primeira divisão. Segundo os matemáticos, 47 pontos é a pontuação mínima necessária para não correr riscos. Já a Raposa está tranquila na liderança com dez pontos de vantagem do segundo colocado, o Botafogo.

Luxemburgo treina com Ailton e Samuel entre os titulares

No coletivo, o treinador tricolor começou o treino com Ailton e Samuel entre os titulares. No sistema defensivo, Leandro Euzébio retorna ao time na vaga de Anderson. A tendência é que o Flu jogue com três zagueiros, com o Edinho sendo deslocado para a zaga.

No meio campo, os volantes Jean e Rafinha terão a companhia de Wagner. Com isso, o Tricolor deve ir a campo contra a Raposa com a seguinte formação: Kléver, Gum, Edinho e Leandro Euzébio; Bruno, Jean, Rafinha, Wagner e Ailton; Samuel e Rafael Sóbis.

Luxa conversa com o time titular que começou o coletivo: Aílton na lateral esquerda e Samuel ao lado de Rafael Sobis no ataque (Foto: Bruno Haddad / FluminenseFC)

Wagner deixa retrospecto de lado e avisa: 'Vamos ter que comer bola'

Com apenas uma derrota jogando em casa, os números do Cruzeiro não intimidam o camisa 19 Wagner, que ressaltou o comprometimento da equipe nesta reta final de campeonato:

"Vamos ter que comer a bola, jogar bastante, marcar muito... Acho que todo time correndo, correspondendo da maneira que a gente tá comprometido neste final de campeonato a gente sim vai conseguir no final dos 90 minutos estar feliz e conseguindo os três pontos. Quanto aos números, a gente sabe que são outras equipes, outros tempos, isso aí a gente tem que deixar de lado", frisou o meia.

Gum: 'Campanhas não entram em campo'

Para o zagueiro Gum, o Cruzeiro é o favorito do confronto. No entanto, afirma que as campanhas dois dois times devem ser deixadas de lado:

"Sabemos que o favoritismo é do Cruzeiro por tudo o que ele já fez no campeonato. Qualquer um na rua naturalmente vai achar isso. Mas o futebol nem sempre se explica. Sabemos que quando entrarmos em campo o jogo vai estar 0 a 0 e a campanha do Cruzeiro não vai ajudá-los em nada. Nem a nossa. Temos que trabalhar para jogar melhor do que eles. As campanhas não entram em campo. Não podemos ir pensando em perder. Pelo contrário. Precisamos somar pontos para subir na tabela e ter mais tranquilidade na sequência do campeonato", destacou.

Ficha Técnica