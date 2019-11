Grêmio x Corinthians, Campeonato Brasileiro

Chegamos ao fim da transmissão da partida entre Grêmio 1x0 Corinthians. Acompanhe, em nosso site , em instantes, a crônica desse e dos outros jogos da rodada. Obrigada pela sua companhia, tenha uma boa noite e até a próxima!

Gil: " Temos que vencer o Criciúma na próxima rodada. Nosso grupo é bom, é unido, temos que continuar trabalhando. Infelizmente, o resultado não está acontecendo."

Barcos, autor do gol: " Agradeço ao Renato, que tem muita confiança em mim. Importante marcar após um tempo sem fazer gols. Mas o importante é ajudar o time a vencer."

Souza: " Vamos curtir hoje essa vitória. A partir de amanhã, vamos pensar no Gre-Nal."

48' FIM DE JOGO! Grêmio 1x0 Corinthians.

47' DIDA! Goleiro salva o time gaúcho do empate, após cabeceio de Sheik.

47' Grêmio se fecha na marcação. Corinthians pressiona.

45' Teremos 3 minutos de acréscimo!

44' CARTÃO AMARELO PARA CLÉBER! Por falta em Souza.

40' CARTÃO AMARELO PARA ADRIANO!

PLANTÃO Gol de Fernandão. Flamengo 1x1 Bahia.

39' Grêmio se fecha na marcação e o Corinthians avança em busca do empate.

37' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Saimon Sai: Barcos

35' Barcos está caído no gramado.

32' Alex Telles cobra falta e Cássio fica com a bola.

30' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS Entra: Jocinei Sai: Igor

28' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS Entra: Ibson Sai: Guilherme

26' Lançamento muito longo para Paulinho, que não alcança.

24' CÁSSIO! Após cobrança de escanteio, Pará pega o rebote da zaga e cruza para Barcos, que cabeceia nos pés de Cássio. Salva o Corinthians!

24' Alex Telles cobra. Barcos tenta o cabeceio e a zaga corta.

23' Tabela entre Paulinho e Barcos. Escanteio para os gremistas.

21' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Paulinho Sai: Lucas Coelho

Público total: 17.318 torcedores.

21' Rhodolfo corta cruzamento de Douglas.

20' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS Entra: Rodriguinho Sai: Diego Macedo

19' Emerson Sheik toca para Romarinho e Alex Teles intercepta a jogada.

17' Contra-ataque do Grêmio. Lucas Coelho dribla, toca para Barcos, que na hora de devolver, perde a bola.

16' DIDA! Sheik entra sozinho na área e Dida fecha o que seria o gol de empate do Corinthians!

15' Barcos cai sozinho no gramado. Segue o jogo.

PLANTÃO Gol de Paulinho. Flamengo 1x0 Bahia.

14' Lançamento de Douglas para Sheik, mas Dida se antecipa e fica com a bola.

13' Souza arrisca de fora da área e a bola passa por cima do gol de Cássio. Tiro de meta.

10' Maxi Rodríguez tenta o passe para Barcos, mas Gil corta.

PLANTÃO Gol de Guilherme. Criciúma 1x3 Portuguesa.

6' CÁSSIO! Pará cruza para Werley e Cássio salva o que seria o segundo gol gremista.

4' GOOOL DO GRÊMIO!! BARCOS ABRE O PLACAR! Golaço do argentino, após um jejum sem gols. Após passe de Maxi Rodríguez, centroavante domina com o peito e manda uma bomba para o fundo das redes!

3' Alex Telles cobra. Cássio tira de soco.

2' Maxi Rodríguez sofre falta de Guilherme.

1' Maxi Rodríguez lança Lucas Coelho, mas a bola sai pela linha de fundo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

22:49 Mudança no Grêmio no intervalo. Sai Bressan para a entrada de Maxi Rodríguez.

22:41 Intervalo também para Atlético-PR 0x0 Atlético-MG, Flamengo 0x0 Bahia.

22:39 No momento, São Paulo 3x0 Náutico, Criciúma 1x2 Portuguesa, Ponte Preta 1x0 Coritiba.

Cássio: " Fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos algumas chances de gol. Temos que voltar com mais atenção."

Pará: " Jogo complicado. Ambas as equipes estão marcando bem. Jogo será decidido nos detalhes. "

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 0x0 Corinthians.

44' Barcos tenta Lucas Coelho, que comete falta.

41' Lucas Coelho dá trabalho novamente a Cássio. Jogador avança, chuta e goleiro salva.

41' Alex Telles cobra e a zaga tira. No decorrer do lance, Pará cruza e o camisa 1 corintiano tira de soco.

41' CÁSSIO! Lucas Coelho dribla três marcadores e manda uma bomba. Cássio faz a defesa e manda para escanteio!

40' Grêmio erra muitos passes. O técnico Renato perde a paciência a beira do gramado.

39' Douglas toca para Diego Macedo, que chuta para fora!

38' Alex Telles cobra e a zaga corta.

38' Escanteio para o Grêmio.

PLANTÃO Gol de Ganso. No momento, São Paulo 2x0 Náutico.

36' Adriano cruza, Souza recebe e manda para Barcos. Cássio tira de soco.

35' Ralph chuta forte e Dida faz a defesa.

34' Romarinho avança pela esquerda e Rhodolfo tira como dá.

34' Souza manda paa Bressan, que toca para Barcos. Centroavante escorrega e perde o passe.

33' Souza sofre falta de Romarinho.

30' Romarinho comete falta em Werley.

29' Bressan avança e tenta Barcos, mas a zaga corta. No decorrer do lance, Adriano comete falta. Torcida vaia o jogador.

27' Werley lança Barcos, que não consegue o domínio.

26' Romarinho avança e manda para Douglas, que tenta a tabela. Rhodolfo tira.

24' Jogada de Douglas, que dribla Adriano. Na hora do chute, Alex Telles corta.

23' Werley lança Ramiro, que cruza para a área e a zaga tira. Lateral para os gremistas.

22' Lucas Coelho tenta Barcos e a zaga tira. No rebote, Adriano recua a bola para a defesa. Torcida vaia.

21' Camisa 10 cobra e a zaga gremista tira.

21' Igor cava escanteio. Douglas na bola.

20' Douglas cobra e a zaga tira.

20' Falta para o Corinthians.

17' Douglas bate no primeiro pau e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta.

16' Edenílson toca para Guilherme, que manda uma bomba. Dida espalma. Escanteio!

15' UHH! Ramiro arrisca e chuta de longe. Cássio, atento, faz a defesa!

13' Grêmio troca passes no campo do Corinthians. Souza lança Pará, mas lateral está em posição de impedimento.

12' Roubada de bola de Alex Telles, que toca para Barcos. Argentino chuta muito longe do gol de Cássio.

11' Pará cruza para Barcos. Cléber tira.

9' Edenílson arrisca e chuta de longe. A bola passa por cima do gol de Dida.

7' Avanço do Grêmio. Depois de tabela com Pará, Barcos cai após dividida. Juiz manda seguir.

6' Sheik cai após dividida com defensor gremista. Segue o jogo.

5' Lucas Coelho avança e toca para Souza. No decorrer da jogada, Ramiro perde a posse de bola.

4' Lateral para o Grêmio.

3' Grêmio troca passes no campo do Corinthians.

2' Douglas cobra e Barcos tira.

1' Diego Macedo cobra a falta. A bola bate na zaga e no rebote, Sheik chuta e a bola sai para escanteio.

1' Douglas sofre falta de Pará.

0' Saída para o Corinthians.

0' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO!

21:48 Tudo pronto para a bola rolar.

21:45 Grêmio e Corinthians entram no gramado da Arena!

21:44 Arbitragem em campo.

21:42 Fim de jogo para: Santos 0x0 Internacional.

21:40 Jogos em andamento: São Paulo 1x0 Náutico, Ponte Preta 1x0 Coritiba e Criciúma 0x2 Portuguesa.

21:38 Às 19h30, o líder Cruzeiro venceu o Fluminense por 1 a 0.

21:35 Além desse jogo na Arena, Flamengo x Bahia e Atlético-PR x Atlético-MG entram em campo às 21h50.

21:32 Uma pesquisa realizada pela Pluri Consultoria aponta que a torcida do Grêmio é a mais fanática do Brasil. Dentre aproximadamente 7 milhões de entrevistados, cerca de 1,6 milhão se consideraram fanáticos pelo seu clube de coração. No ranking, logo depois vem o Internacional, com 1,2 milhões de torcedores assíduos.

21:28 Sandro Meira Ricci (Fifa/PE) apita o jogo, auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC) e Clóvis Amaral da Silva (PE).

21:26 BANCO DO CORINTHIANS Danilo Fernandes, Felipe, Alessandro, Jocinei, Ibson, Danilo, Rodriguinho, Paulo Victor e Douglas Tanque.

21:25 BANCO DO GRÊMIO Marcelo Grohe, Saimon, Moises, Wendell, Matheus Biteco, Jean Deretti, Elano, Zé Roberto, Maxi, Yuri e Paulinho.

21:24 Pendurados:

Grêmio: Saimon e Zé Roberto.

Corinthians: Alessandro, Edenilson, Gil, Felipe e Romarinho.

21:22 Essa é a primeira vez que o Corinthians joga na Arena, inaugurada no final de 2012.

21:20 O time de Tite espera vencer hoje para ficar cada vez mais longe do Z-4, onde se distancia por apenas cinco pontos. Já a equipe de Renato Portaluppi almeja os três pontos para retomar a vice-liderança e ir a caça do líder Cruzeiro.

21:17 Mas nenhum dos times pensa em não vencer hoje, ao contrário. Ambos precisam de recuperação, além dos gols. O Corinthians, na última rodada, ficou no zero a zero com o São Paulo e o Grêmio empatou fora de casa com o Fluminense.

21:15 Além disso, gols não são muito esperados para logo mais. As equipes são donas dos piores ataques do returno do Brasileirão: os gaúchos balançaram as redes oito vezes enquanto os paulistas fizeram isso apenas em três oportunidades.

21:13 O jogo de hoje na Arena é uma prévia para o duelo da próxima semana, pelas quartas de final da Copa do Brasil, onde as equipes entrarão em campo no mesmo palco desta noite. Na partida de ida, no Pacaembu, os times não saíram do zero a zero.

21:11 O Timão tem uma lista de desfalques, por lesão ou convocação para a seleção. Fábio Santos se recupera de cirurgia, Paulo André será poupado, Guerrero tem uma lesão no pé, Renato Augusto e Guilherme estão readquirindo condicionamento físico após lesão. Alexandre Pato está com a Seleção Brasileira.

21:09 Com a baixa de Kleber, suspeso, Lucas Coelho é a novidade na equipe, que não poderá contar com Riveros e Vargas, que estão com as seleções paraguaia e chilena, respectivamente.

21:07 Os corintianos terão mudança no time: Diego Marcedo, que é lateral, começa no meio-campo; Cléber entra na vaga de Paulo André, desgastado, e Igor entra no lado esquerdo.

21:06 Para o jogo, os donos da casa terão o reforço do camisa número 1, Dida. Após lesão no cotovelo, o goleiro está de volta. Além dele, o zagueiro Werley, após cumprir suspensão, retorna ao time. Adriano continua na vaga de Riveros.

21:05 No 1º turno, o Corinthians venceu por 2 a 0 no Pacaembu.

21:04 Na tabela, o Grêmio é o 3º colocado, com 49 pontos enquanto o Corinthians ocupa a 11º posição, com 37 pontos.

21:02 A partida é válida pela 29º rodada do Campeonato Brasileiro.

21:00 Boa noite, caro torcedor! Acompanhe com a VAVEL BRASIL o duelo entre Grêmio e Corinthians, em Porto Alegre. Siga em tempo real!