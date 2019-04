Barcos quebra jejum e Grêmio vence Corinthians na Arena

Partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada na Arena do Grêmio (RS)

INCIDENCIAS : Partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada na Arena do Grêmio (RS)

Em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebeu o Corinthians, na Arena, e venceu pelo placar mínimo. Barcos, que não balançava as redes há oito jogos, encerrou a seca e anotou o único tento do embate. Mesmo tendo jogado melhor na primeira etapa, o Timão alcançou a quarta partida seguida sem fazer gols e a sua oitava derrota na competição.

O Tricolor, que não vencia a duas partidas, se recuperou do empate contra o Fluminense na última rodada e reencontrou o caminho das vitórias. Com o resultado, a equipe gaúcha recuperou a segunda posição do Botafogo e agora seca o Glorioso, que enfrenta o Vitória, fora de casa, nesta quinta-feira (17). Já o Corinthians se preocupa cada vez mais com a sua situação e agora ocupa a 13ª posição na tabela e, caso o Vasco vença o Goiás, a equipe ficará a apenas três pontos da zona da degola.

A primeira etapa teve domínio dos visitantes, que criaram mais oportunidades, mas esbarraram na falta de pontaria dos atacantes. No segundo tempo, Renato Gaúcho abriu mão do sistema defensivo, lançou a equipe para o ataque e Barcos marcou o único gol da partida, após bela jogada de Maxi Rodríguez.

Corinthians leva mais perigo na primeira etapa

Como de costume, ambas as equipes criaram poucas oportunidades, mas o Timão foi mais perigoso nos primeiros quarenta e cinco minutos. Aproveitando os espaços pelas laterais, os alvinegros criaram boas oportunidades e quase saíram na frente. Na primeira grande chance da partida, Diego Macedo fez boa tabela pela direita com Edenílson, invadiu a área e bateu cruzado, mas Dida caiu bem no canto direito e fez bela defesa.

Minutos depois, Romarinho recebeu na esquerda, driblou três marcadores, invadiu a grande área e cruzou rasteiro, mas Rhodolfo tirou para lateral. Mantendo a posse de bola no campo de ataque, o Corinthians teve a melhor oportunidade do primeiro tempo. Douglas fez bonita jogada pelo meio, aplicou dois bonitos dribles em Riveros e achou Diego Macedo entrando com muita velocidade nas costas da marcação.

Entretanto, Dida fechou muito bem o ângulo do lateral – que jogou improvisado de meia – e o atleta corinthiano mandou por cima. Na única boa chance que criou na partida, o Grêmio obrigou Cássio a aparecer muito bem. Lucas Coelho fez bonita jogada individual pelo meio, passou pela marcação e soltou a bomba da intermediária, no cantinho. O arqueiro alvinegro voou e fez linda intervenção, evitando o gol tricolor.

Grêmio volta mais ofensivo e Barcos garante a vitória

Para a segunda etapa Renato Portaluppi tirou o zagueiro Bressan e colocou o meia Maxi Rodríguez, deixando a equipe mais ofensiva. E a alteração surtiu efeito logo no começo do segundo tempo. Aos quatro minutos, o uruguaio recebeu na entrada da área, fez lindo lançamento para Barcos, o Pirata matou no peito e, sem deixar a bola cair no chão, bateu com categoria e abriu o placar.

Em vantagem no placar, o Grêmio recuou e fechou muito bem os espaços do Corinthians, que esbarrava muito na falta de criatividade do meio de campo e nos erros de passe, principalmente de Romarinho. Na única oportunidade que o Timão criou, Emerson Sheik perdeu. O atacante recebeu pela direita, limpou Rhodolfo e tentou bater da linha de fundo direto para o gol, mas Dida fez boa defesa. Douglas, que entrava livre pelo meio, reclamou muito com o camisa 11.

Com a proposta de se defender dando muito certo, o Tricolor pouco saia e, quando o fazia, assustava através da bola parada, mas Cássio evitava um aumento no placar. Após cobrança de falta para a grande área, Gil e Cléber bateram cabeça e a bola se ofereceu para Barcos na pequena área e o atacante soltou a bomba. No reflexo, o camisa 12 salvou o Corinthians do segundo gol. Com muitas dificuldades na criação, o Alvinegro não assustou mais a meta de Dida e o placar se manteve até o sopro final de Sandro Meira Ricci.