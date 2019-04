Fluminense fecha parceria com time da Finlândia

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (19) mais uma parceria com um clube internacional, desta vez com o Myllykosken Pallo-47, da Finlândia. No acordo entre o Tricolor e o MYPA, além da cooperação no futebol tanto da base quanto o profissional, há também possibilidades de abertura de novos canais de vendas e marketing a empresas finlandesas que operam no mercado brasileiro e sul-americano.

Afim de fortalecer cada vez mais a base tricolor, o acordo trabalha com a possibilidade de jogadores e funcionários dos dois clubes trocarem experiências através de um intercâmbio, com o objetivo de desenvolvimento do conhecimento.

Além do MYPA, neste ano o Fluminense já fechou parceria com outros clubes estrangeiros, como o Espanyol (ESP), o Légia Versóvia (POL) e o F.C Istres (FRA).