Com desfalques, Atlético-MG e Flamengo se enfrentam no Independência

Atlético-MG e Flamengo já protagonizaram grandes jogos, desde final, semifinal e quartas de finais do Campeonato Brasileiro, jogo extra da Libertadores, e até luta contra o rebaixamento. É com este cartaz que as duas equipes se enfrentam neste domingo (20), no Estádio Independência, às 16h.

O time atleticano é o oitavo colocado com 42 pontos, e com vaga na Libertadores 2014 garantida. O técnico Cuca trabalha a equipe para realizar uma campanha honrosa no Campeonato Brasileriro e também em fazer testes para buscar os 23 jogadores que serão inscritos para o Mundial de Clubes, no Marrocos, em dezembro.

O Flamengo é o 10º com 40 pontos, e tem a cabeça muito mais voltada para o meio de semana, onde a equipe encara o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Jayme de Almeida decidiu poupar jogadores da partida contra o Galo.

Cuca tem que recorrer a base

Com 14 ausências, o técnico Cuca terá que recorrer as categorias de base para buscar a composição de banco. Os desfalques são: Réver, Gilberto Silva, Michel, Ronaldinho Gaúcho, Dátolo e Richarlyson, todos lesionados, com Guilherme retornando as atividades físicas. Marcos Rocha, Leandro Donizete, Josué, Luan, Diego Tardelli e Alecsandro, suspensos, além de Júnior César, fora por força de contrato.

(Foto: Divulgação/CAM)

Cuca chamou das categorias de base: Os laterais Alex e Marcelo Bispo, o volante Gustavo, os meias Dodô e Daniel e o atacante Elder. Em compensação, o treinador atleticano ganhou as presenças de Victor e Jô, que estavam servindo a Seleção Brasileira, Leonardo Silva e Pierre, suspensos. Neste último sábado, a equipe fez um rachão para fechar a preparação, muito embora todos entendam que o jogo se dará muito mais na vontade do que pelo entrosamento.

Jayme poupa três jogadores

Com o foco maior na Copa do Brasil, o técnico Jayme de Almeida decidiu não escalar três jogadores: Leonardo Moura, Elias e Paulinho. Todos poupados para o jogo contra o Botafogo na quarta-feira. No total, serão oito os desfalques do rubro-negro para a partida contra o Atlético-MG: João Paulo, Samir e Cáceres, lesionados, e André Santos e Chicão, suspensos, além dos que estão fora por opção da comissão técnica.

Ficha Técnica

Data: 20/10/2013, domingo

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (FIFA-RS)

Atlético-MG: Victor, Carlos Cesar, Leonardo Silva, Jemerson e Emerson; Pierre, Rosinei (Leleu), Lucas Cândido, Neto Berola e Fernandinho; Jô. Técnico: Cuca

Flamengo: Felipe, Luiz Antônio, Wallace, Gonzalez e Pablo; Amaral, Val, Gabriel e Carlos Eduardo; Rafinha e Hernane. Técnico: Jayme de Almeida