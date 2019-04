Marcelo Martelotte: "Jogamos muito abaixo do esperado"

O Náutico fez, talvez, sua pior partida no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (19), contra o Santos, na Arena Pernambuco. Com um primeiro tempo irreconhecível, o Timbu já estava atrás no placar com menos de um minuto. Aos 26, o placar já estava 4 a 0. O time passou longe do esperado no confronto contra o Santos. E se for comparado ao jogo no primeiro turno, quando na Vila Belmiro o empate por 1 a 1 acabou sendo injusto para o Náutico, o jogo deste sábado mostrou uma diferença enorme. A campanha do time engoba o pior desempenho da era dos pontos corridos, com apenas 4 vitórias em 30 jogos disputados.

“Futebol não tem receita e não tem regra. Aquela boa atuação em Santos não nos garantiria uma boa atuação hoje novamente. Perdemos o jogo porque jogamos muito mal e muito abaixo do que podemos fazer. E naquela ocasião não tivemos uma atuação mais equilibrada e com mais qualidade. Por isso empatamos na Vila Belmiro”, disse o técnico Marcelo Martelotte.

Entendendo que os alvirrubros não têm mais um objetivo concreto na competição, o comandante, e também toda a equipe, esperam, ao menos, terminar a competição com dignidade. Na entrevista coletiva logo depois do revés por 5 a 1 para o Santos na Arena Pernambuco, Martelotte pediu mais respeito ao clube.

"O grupo não tem mais objeito dentro do campeonato, mas temos que dar o respeito que a instituição Náutico merece. Precisamos honrar a camisa que estamos vestindo", falou o treinador. "Não é admissível que a gente faça em campo o que fizemos nos primeiros 30 minutos do jogo de hoje (deste sábado)", acrescentou Martelotte.

Também chamado para a coletiva de imprensa pós-jogo, o meio-campista Tiago Real seguiu a mesma linha de raciocínio do comandante alvirrubro.

"Está muito feio. Nos dá muita vergonha perder assim. Nunca havia sentido isso. Ninguém está de sacanagem aqui, mas sabemos que não podemos repetir essa atuação", disse o jogador.

O próximo confronto do Náutico é contra o Goiás, no próximo domingo (27), ás 16h, na Arena Pernambuco.