Grêmio x Corinthians, Copa do Brasil

Grêmio elimina o Corinthians nos pênaltis por 3x2 com grandes defesas de Dida. Na semifinal, o tricolor pega o Atlético-PR!

Pato erra a cobrança!!!

Última cobrança. Pato na bola.

GOL! Kleber faz. 3x2

Kleber é o próximo.

GOL! Alessandro deixa tudo igual. 2x2.

Alessandro é o próximo.

GOL! Elano bota o Grêmio na frente. 2x1.

Elano na cobrança.

DIDA! Goleiro pega cobrança do jogador corintiano.

Edenílson vai cobrar para o Corinthians.

GOL! Pará empata nas cobranças. 1x1

Pará vem para a cobrança.

GOL! Romarinho manda no canto direito e abre o placar. 0x1

Romarinho na cobrança para o Corinthians.

WALTER! Lateral gremista cobra e a bola bate na trave e cai nas costas do goleiro corintiano.

Alex Telles na cobrança.

DIDA! Goleiro pega cobrança de Danilo. Tudo igual na Arena.

Próximo a cobrar é Danilo.

WALTER! Barcos cobra e goleiro pega.

Primeira cobrança é de Barcos.

23:50 Cobradores:

GRE: Barcos, Alex telles, Pará, Elano e Kleber.

COR: Danilo, Romarinho, Edenílson, Alessandro e Alexandre Pato.

23:45 Nesse instante, acaba o jogo entre Atlético-PR 0x0 Inter. Furacão está classificado pois empatou com gols no jogo de ida e espera o vencedor do confronto da Arena.

46' FIM DE SEGUNDO TEMPO! Grêmio 0x0 Corinthians. Vamos para os pênaltis!

46' Edenílson cobra. Dida sobe para ficar com a bola.

45' Falta para o Corinthians.

44' WALTER!! Elano arrisca de longe e manda uma bomba no ângulo. Goleiro do Corinthians pula para salvar!

43' CARTÃO AMARELO PARA EDENÍLSON!

42' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Entra: Elano Sai: Riveros

41' CARTÃO VERMELHO PARA SHEIK! Por confusão com Vargas.

41' CARTÃO VERMELHO PARA VARGAS! Por discutir com Sheik.

40' CARTÃO AMARELO PARA BARCOS! Por cometer falta em Igor.

38' NA TRAVE!!! Vargas recebe, e vança livre sobre Walter. No chute, chileno manda na trave. Desperdiçou!

37' Pará cobra e a zaga tira. No decorrer do lance, Bressan tenta o cruzamento e Paulo André corta.

36' Escanteio para o Grêmio.

35' Edenílson cobra e ninguém chega para cabecear.

35' Falta para o Corinthians.

34' Paulo Henrique para o jogo por assinalar falta de Alex Telles em Romarinho.

33' Corinthians troca passes no campo de defesa. Grêmio adianta a marcação.

32' Romarinho recebe de Pato e arrisca. Chute sai fraco e é apenas tiro de meta para Dida.

30' Sheik cobra direto. A bola passa muito perto do gol. Tiro de meta.

29' Ramiro comete falta em Sheik. Vem bola na área de Dida.

28' UHH! Pato avança e acha Edenílson para chutar a gol. Alex Telles tira de carrinho.

27' Emerson Sheik aperta a marcação e quase aproveita a bobeira de Pará, que erra o chute.

26' Público total na Arena: 35 mil torcedores.

25' Pará cobra e a zaga tira.

24' Pará é derrubado. Falta.

23' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS Entra: Sheik Sai: Guilherme

21' Igor não domina e perde para Pará. Logo depois, lateral perde a bola.

20' Alex Telles cobra. Alessandro tira. No rebote, Rhodolfo arrisca de longe e Walter faz a defesa.

19' Kleber é derrubado por Gil. Falta.

17' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS Entra: Danilo Sai: Douglas

16' Pressão do Grêmio. Kleber recebe e toca para Riveros, que tenta o cruzamento. Guilherme corta.

15' Alex Telles cobra tocando para a zaga.

15' Vargas é derrubado por Guilherme. Falta para o Grêmio.

12' UHHHH! Mais um contra-ataque fulminante do Grêmio. Barcos avança e a marcação corintiana não acompanha. Argentino cruza e Riveros chega atrasado na jogada. Quase!

12' A torcida do Grêmio canta na Arena.

10' UHHH! A jogada começa com Barcos, que acha Riveros, livre na lateral. O volante avança e cruza para Kleber cabecear com perigo. Walter salva!

9' Jogo recomeça. Paulo André e Kleber estão bem.

7' Choque entre Paulo André e Kleber. Jogadores estão caídos no gramado.

6' Souza tenta Vargas. Paulo André corta.

5' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS Entra: Igor Sai: Fábio Santos

4' CARTÃO AMARELO PARA RALF! Por cometer falta em Kleber.

3' Pato recebe de Romarinho e arrisca de fora da área. Tiro de meta.

2' Guilherme toca de calcanhar buscando alguém na área. Mas ninguém chega para receber.

1' Ramiro cruza buscando Barcos. O lançamento sai muito longo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Saída de bola é do Grêmio.

22:54 Corinthians está de volta com a mesma escalação.

22:53 Grêmio retorna sem alterações.

22:52 Posse de bola: Grêmio 55% x 45% Corinthians.

22:41 Intervalo também para: Flamengo 2x0 Botafogo e Atlético-PR 0x0 Inter.

Pato: "Temos que sair de trás, ir pra cima."

Kleber: "Chegamos com perigo apenas uma vez, com Vargas. Mas estamos jogando bem, temos que continuar assim."

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 0x0 Corinthians. Esse resultado dá pênaltis.

44' Alex Telles cobra e a zaga corta. No rebote, Vargas recebe e toca para Rhodolfo, que cruza mas ninguém recebe.

43' Alex Telles avança pela esquerda e consegue escanteio.

43' Barcos é derrubado por Ralf no meio-campo.

42' Douglas cobra falta e Barcos tira.

42' CARTÃO AMARELO PARA ALEXANDRE PATO Por reclamação.

40' Alex Telles cobra e Romarinho corta. Paulo Godoy Bezerra já havia parado o jogo por marcar falta de ataque.

40' Escanteio para o Grêmio.

39' Com esse cartão, e, caso o Grêmio passe de fase, o Gladiador está fora do primeiro jogo das semifinais.

39' CARTÃO AMARELO PARA KLEBER! Por cometer falta em Fábio Santos.

38' Souza lança buscando Kleber, mas Gil corta e a bola sobra para Walter cobrar tiro de meta.

37' Lateral cobra e Fábio Santos tira de cabeça.

37' Pará na bola.

36' Mais uma falta no jogo. Agora, de Fábio Santos em Ramiro.

35' Paulo André cobra buscando Gil, mas a bola sai pela linha de fundo.

34' Falta é marcada para o Corinthians.

32' Erro de passe de Romarinho, concedendo o avanço gremista. Após troca de passes, a jogada é parada pois bandeirinha achou Kleber em posição de impedimento. Jogador estava em posição legal.

30' Contra-ataque do Corinthians. Romarinho acha Pato, mas jogador está em posição de impedimento.

29' Pará faz lançamento, mas a bola é muito longa para Kleber. Tiro de meta para o Corinthians.

27' Pato erra o passe e Vargas avança. Ramiro lança Barcos e Gil corta.

26' Corinthians puxa contra-ataque com Edenílson, mas jogador perde a bola no meio-campo.

25' Jogo de muita marcação na Arena.

24' Edenílson comete falta de ataque sobre Bressan.

23' Barcos comete falta de ataque sobre Paulo André.

22' Fábio Santos lança Romarinho, mas Rhodolfo intercepta. Na sequência, falta para o Corinthians.

20' Ramiro toca para Kleber, que domina com o peito, gira e chuta para o gol. Bola passa no canto, muito perto de Walter. Tiro de meta.

18' PRA FORA! Intensa troca de passes gremista. Após tabela entre Pará e Kleber, atacante cruza para Vargas, que isola o chute!

17' Grêmio troca passes no campo do Corinthians.

15' Alex Telles cobra e Paulo André corta de cabeça.

14' Tabela entre Pará, Vargas e Ramiro. Volante cruza e a zaga corta. No rebote, Riveros chuta de longe e consegue escanteio.

13' DIDA! Douglas recebe pela esquerda e manda uma bomba para o gol. Dida faz a defesa!

13' Douglas cobra e a bola é afastada.

12' Alex Telles cobra e a zaga corta. Na sequência, Corinthians arma contra-ataque e cava escanteio.

11' Alex Telles cobra a falta. Barcos sobe para cabecear e Walter tira de soco. No rebote, Vargas chuta para o gol e Paulo André desvia para escanteio.

11' Falta para o Grêmio. Alessandro derruba Barcos.

10' Alex Telles cobra escanteio e Romarinho corta.

9' UH! Pará avança pela direita, após passe de Vargas. Jogador cruza buscando Barcos e Gil manda para escanteio. Chegou com perigo!

7' Pará avança pela direita, toca para Ramiro que cruza para área. Riveros surge e manda de cabeça para fora. Tiro de meta para Walter cobrar.

6' Barcos recebe e tenta o giro sobre defesor corintiano. Argentino cruza para a área, mas não há ninguém para receber.

5' Após troca de passes, Fábio Santos recebe no meio e chuta para o gol. Chute saiu torto, mas com perigo.

4' Douglas cobra a falta. Zaga do Grêmio corta.

3' Ralf é derrubado por Barcos.

2' Mais uma falta na partida. Agora, de Alessandro em Riveros.

1' Alessandro comete falta em Kleber. Bola com o Grêmio.

0' COMEÇA O JOGO! Saída de bola para o Corinthians

21:52 Antes da bola rolar, teremos 1 minuto de silêncio.

21:48 Grêmio e Corinthians estão no gramado!

21:46 Outros jogos da Copa do Brasil: Atlético-PR x Internacional e Flamengo x Botafogo.

21:44 Mesmo com o tempo chuvoso, o público é razoalvemente bom na Arena.

21:42 Paulo H. Godoy Bezerra (SC) apita a partida, auxiliado por Marcio Eustaquio S. Santiago (MG) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO).

21:40 Além de chover muito em Porto Alegre no momento, muitos pontos da cidade estão alagados, o que pode diminuir drasticamente o público esperado na Arena.

21:38 Os gremistas pregaram todo o cuidado possível nas palavras durante a semana quando o assunto foi o grande jogo de logo mais. A cautela é tanta que, no último treinamento, o técnico Renato comandou um treino só de pênaltis. Além disso, cobranças de bola parada foram ensaiadas.

21:35 Se para os paulistas o duelo na Arena é considerado o “jogo do ano”, para Alexandre Pato, titular no ataque, o jogo é mais importante ainda. Cria do Inter, o jogador era gremista em sua infância e foi recusado nas categorias de base do Grêmio. Hoje, após passagem no Milan, o atacante do Corinthians afirma que a partida terá um “gosto especial” e que espera marcar contra os gaúchos.

21:33 Jogadores pendurados:

Grêmio: Souza, Kleber e Barcos.

Corinthians: não há pendurados.

21:30 Já o Corinthians trata esse jogo como o mais importante do ano, pois, como não possui chances de chegar ao G-4, a vaga da Libertadores poderá ser alcançada através da Copa do Brasil. Se chegar à final e levar o troféu, será o terceiro título na temporada, pois já levou o Paulistão e a Recopa.

21:27 O tricolor, com seus três atacantes, espera furar a defesa corintiana, a melhor do Campeonato Brasileiro.

21:22 Na semana passada, Grêmio e Corinthians se enfrentaram pelo Brasileirão, na Arena. Os donos de casa venceram por 1 a 0, gol de Barcos.

21:20 No Brasileirão, ambos os times vivem situações bem opostas. Enquanto o time gaúcho está na vice-liderança, o Timão ocupa a 12º posição.

21:17 CORINTHIANS ESCALADO Walter; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf e Guilherme; Edenílson e Douglas; Romarinho e Alexandre Pato.

21:16 GRÊMIO ESCALADO Dida; Pará, Rhodolfo, Bressan e Alex Telles; Souza, Riveros e Ramiro; Vargas, Barcos e Kleber.

21:12 O Timão perdeu dois importantes jogadores, provavelmente, para o restante da temporada. Guerrero e Cássio, com lesão no pé e na coxa, respectivamente. Leia mais!

21:10 O esquema que o Grêmio irá a campo deverá ser o 4-3-3, tendo dois zagueiros e o trio composto por Vargas, Kleber e Barcos.

21:08 Em relação ao Corinthians, Emersom Sheik, com dores no tornozelo, iniciará na reserva e o goleiro titular será Walter. A dúvida está no meio: Renato Augusto ou Edenílson.

21:07 Para a partida, o único mistério gremista fica por conta do zagueiro Werley. O jogador sentiu dores no Gre-Nal e foi submetido a exames, que detectaram um edema na coxa esquerda. Mesmo assim, foi relacionado e está concentrado com os demais. Leia mais!

21:05 Após o empate em São Paulo, nova igualdade sem gols na Arena leva a decisão aos pênaltis. Empate com gols dá Timão; quem vencer leva a vaga.

21:02 Quem avançar para a semifinal enfrentará o vencedor do duelo entre Atlético-PR x Internacional

21:00 Esse é o jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, as equipes não saíram do zero a zero no Pacaembu.

20:55 Boa noite, caro torcedor! Hoje a VAVEL BRASIL transmite o duelo entre Grêmio e Corinthians, na Arena. Acompanhe conosco!