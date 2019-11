Flamengo x Botafogo, Copa do Brasil

E com este resultado, chegamos ao fim de nossa transmissão! Até o próximo jogo com transmissão aqui na Vavel.com

Gols de Flamengo e Botafogo

Flamengo classificado para as semi-finais da Copa do Brasil!

45' - FIM DE JOGO! FLAMENGO 4 - 0 BOTAFOGO!

43' - Mais uma mudança no Flamengo: sai Léo Moura (aplaudidíssimo) - entra Rafinha

43' - O Fla toca a bola, faz o tempo passar

41' - Mudança no Flamengo: saiu Paulinho - entrou Bruninho

37' - Carlos Eduardo arrisca de longe e a bola passa longe do gol...

35' - Julio César cruza, Sassá desvia e a bola raspa trave do Flamengo!

34' - André Santos recebe passe de Elias em posição muito boa, ele chuta, Jefferson foi na bola, mas ela passa por cima em tiro de meta

33' - O Flamengo toca a bola no campo de defesa, faz o tempo passar.

32' - Jogo já definido, o Flamengo ainda vai pra cima de certa forma contida. Enquanto o Botafogo se segura como pode e tenta fazer um de honra.

27' - Troca no Botafogo: saiu Seedorf - entrou Dankler.

26' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! LÉO MOURA DE PÊNALTI!

25' - O aniversariante Léo Moura na bola

24' - Dória expulso!

24' - PÊNALTI PRO FLAMENGO!

22' - Lodeiro é lançado novamente, mas Wallace protege a bola e Felipe fica com ela.

20' - A torcida do Flamengo segue cantando muito nas arquibancadas!

16' - Gritos de "Olé" nas arquibancadas!

15' - A torcida do Flamengo canta no Maracanã!

Após passe de Paulinho para André Santos, ele avanaçou a linha de fundo e cruzou para Hernane de cabeça fazer o terceiro!

12' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! HER-NA-NE!

10 - ' - O Botafogo pressiona, roda a bola perto da área do Flamengo. Tenta correr atrás do prejuizo.

8' - Amarelo para Elias por falta em Rafael Marques

7' - Carlos Eduardo erra passe na defesa e dá grande chance para o Botafogo, mas Lodeiro bate por cima. Inacreditável!

6' - Paulinho impossível, fazendo o Gilberto dançar!

4' - Lançamento da defesa, Rafael Marques dá o passa de cabeça para Lodeiro, mas Felipe ficou com ela

2' - Sassá tenta invadir a área e chutar, mas foi travado por Wallace

Teve mudança no Botafogo durante o intervalo: saiu Marcelo Mattos - entrou Sassá

1' - Começou o 2º tempo!!

22:55. Os jogadores vão voltando a campo

Segundo gol do Hernane

Primeiro gol de Hernane

O Flamengo foi superior na primeira parte, criou as oportunidades e levou efetivamente perigo ao Botafogo, coisa que o Alvi-negro não fez. Destaque do primeiro tempo para Paulinho jogando pela esquerda, dando muito trabalho para o lateral Gilberto que não conseguiu marca-lo nesta etapa.

46' - Fim de 1º tempo!

45' - A arbitragem deu +1 minuto

42' - Na entrada da área, Seedorf corta para o meio e chuta fraco e Felipe defende.

41' - Novamente Paulinho! Ele recebe na esquerda, leva para o meio e chuta fraco para o goleiro Jefferson defender sem problemas.

40' - Paulinho desvia fraco e a zaga do Botafogo sai jogando.

40' - Escanteio pro Flamengo

39' - Seedorf errando muitos cruzamentos, mandou mais um nas mãos de Felipe

37' - Bola alçada na área do Flamengo, Lodeiro se embola com o zagueiro e cai, a torcida do Botafogo pede penal, mas nada marcado.

Após jogada e finalização de Paulinho, Jefferson faz grande defesa, mas a bola sobra para Hernane só empurrar para as redes!

33' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! HERNANE "BROCA" NOVAMENTE!! APROVEITA O REBOTE E MARCA O 2 x 0

32' - Hernane arrisca jogada individual, leva três adversários, invade a área e Jefferson sai nos pés do atacante

31' - Carlos Eduardo toca na bola e a torcida do Flamengo vaia...

29' - Impedimento de Rafael Marques!

27' - Lodeiro passa para Seedorf, que de muito longe arrisca a finalização e Felipe encaixa sem problemas.

24' - Seedorf faz o cruzamento e a defesa afasta

23' - Falta perto da área para o Botafogo, bola na área do Flamengo.

Depois da bola alçada na área, a defesa corta mal e a bola sobra para Hernane de perna esquerda marcar.

20' - GOOOOOOOOOOLLLL DO FLAMENGO!! HERNANE Nº 9 ABRE O PLACAR!

19' - Falta em cima de Paulinho, lá vem bola na área do Botafogo

17' - Felipe liga o contra-ataque rápido com Paulinho, que passa pelo marcador, invade a área e passa para Carlos Eduardo sozinho chutar muito, muito mal para a defesa de Jefferson!

17' - Escanteio para o Botafogo

14' - Lodeiro faz bia jogada pelo lado direito, invadiu a área, passou por Wallace, mas na hora de chutar ele acabou adiantando demais a bola

11' - Gegê arrisca de fora da área e obriga Felipe a mandar para escanteio!

9' - Novamente o levantamento de Seedorf sai forte demais e sai pela linha lateral

8' - Falta de André Santos sobre Gilberto, vem bola na área do Flamengo

6' - Primeiro lance de perigo! Paulinho faz grande jogada pela esquerda, fez que ia cruzar, mas arriscou o chute para a boa defesa de Jefferson!

5' - O levantamento de Seedorf sai forte e a bola vai para fora

5' - Primeira falta da partida de Chicão sobre Rafael Marques

3'- A defesa afasta e na sobra, Luiz Antônio isola

2' - Escanteio para o Flamengo

2' - Primeiros toques na bola entre Flamengo e Botafogo

21:53. Começou a partida, rolou a bola no Maracanã!

21:50. A torcida do Flamengo da os parabéns para o lateral-direito Léo Moura que completa hoje 35 anos

21:47. Os times já batem bola no gramado, falta pouco para começar a partida.

21:45. Poucos minutos para rolar a bola no Templo Sagrado do futebol carioca, vai começar a decisão pela vaga!

21:38. Embora a torcida do Botafogo também compareça em número considerável.

21:37. A torcida do Flamengo é maioria esmagadora dentro do estádio, como já era esperado

21:15. Expectativa de 70.000 pessoas no Maracanã

21:15. Estádio do Maracanã pouco antes do jogo

21:10. Boa noite! Já estamos aqui para a transmissão do clássico carioca que define um dos semi-finalistas da Copa do Brasil 2013, na Vavel.com com a partida entre Flamengo x Botafogo! Dentro de poucos minutos a bola rola no Templo Sagrado do Maracanã!