São Paulo se classifica em partida heróica de Rogério Ceni e Aloísio

Pelas oitavas de final da Copa Total Sul-Americana, em Santiago no Chile, São Paulo e Universidad Católica travaram uma batalha digna de cruzadas medievais nesta quarta-feira (23). Com ritmo intenso do início ao fim, protagonizaram um histórico duelo de sete gols. Destaques da partida para Aloísio e Rogério Ceni que foram determinantes para a vitória Tricolor por 4 a 3.

A equipe chilena fez uma boa partida coletiva e conseguia chegar com facilidade ao gol de Rogério Ceni, que fez pelo menos cinco impressionantes defesas, calando o modesto Estádio San Carlos de Apoquindo, que recebeu 13 mil torcedores. Além dos “milagres” operados pelo capitão Tricolor, Aloísio, com muita velocidade e força, fez dois gols e deu assistência para o terceiro, feito por Ademilson, depois foi substituído por Welliton, que finalizou o embate marcando o quarto gol no final do jogo.

Primeira etapa marcada por erros defensivos e ótima atuação de Aloísio

A Universidad Católica jogando em casa, com apoio de um estádio lotado, atacou o São Paulo durante todo o primeiro tempo, contando com falhas grotescas do sistema defensivo. Paulo Miranda, Rafael Toloi, Edson Silva, Douglas e os volantes Denilson e Rodrigo Caio se mostraram perdidos em campo, já que eram envolvidos com facilidade pela velocidade por Sosa, Mirosevic e Castillo, que ‘infernizaram” dentro da área Tricolor.

Logo aos 16 minutos, o volante Tomás Costa driblou Rodrigo Caio e Paulo Miranda trombando com Rafael Toloi, fazendo a bola sobrar para Sosa, livre, bater colocado para fazer o primeiro gol. Dois minutos depois, Aloísio recebeu de Maicon, na entrada da área, fez a jogada de pivô girando sobre o zagueiro e batendo por cima do goleiro Toselli, empatando o jogo.

Aos 22 minutos, após escorregão de Douglas, em um contra-ataque fulminante, Cordero recebeu na esquerda e chutou cruzado, ampliando o placar para os donos da casa. Um minuto depois, Aloísio recebeu belo passe de Ganso, driblou o goleiro e empatou novamente. Com esse resultado, os paulistas se classificavam, assim a Católica foi com tudo nos minutos finais, e tiveram pelo menos quatro oportunidades reais de gol, onde uma bola foi na trave, uma salva em cima da linha por Maicon e duas grandes defesas de Rogério Ceni.

Muricy arruma time com apenas uma substituição

No intervalo, Muricy acertou o posicionamento do improvisado lateral esquerdo Douglas e sacou Denílson, perdido no primeiro tempo, por Wellington, que entrou com a missão de anular as jogadas do armador Mirosevic, já que na primeira etapa foi o “maestro” da Universidad. Contudo, os chilenos continuaram pressionando, exigindo muito do goleiro de Rogério Ceni, que justificou o apelido de "M1TO" dado pelos torcedores são-paulinos.

Logo aos cinco minutos, Sosa chutou à queima-roupa e Rogério defendeu de forma impressionante, calando o Estádio San Carlos de Apoquindo. Depois disso, o São Paulo se encontrou em campo conseguindo encaixar a marcação, anulando a maioria das jogadas adversárias e apostando na velocidade do contra-ataque, tanto deu certo que, aos 19, Aloísio deu passe preciso para Ademilson (em posição de impedimento) bater na saída do goleiro, virando o placar em 3 a 2.

Os chilenos partiram para o tudo ou nada, exigindo ainda mais de Ceni, que aos 23 fez uma excelente defesa em chute forte de Cordeiro. No minuto seguinte, o árbitro paraguaio Antonio Arias, interpretou como pênalti uma entrada de Douglas em Sosa, jogador que já havia sido advertido por simulação no primeiro tempo, Mirosevic bateu forte no canto oposto, empatando novamente.

Pouco depois, Aloísio recebeu carga excessiva nas costas e saiu sentindo dores, Welliton entrou em seu lugar e mostrou ter estrela, onde aos 40 recebeu bom passe de Ganso e tocou por baixo do goleiro Tosseli, garantindo a vitória e a classificação para as quarta de final. Já nos acréscimos, em desentendimento com Munõz, Paulo Henrique foi expulso e desfalca a equipe na próxima fase do torneio continental.

Agora, o São Paulo espera pelo vencedor de Nacional de Medellín (COL) e Bahia, que se enfrentam nesta quinta-feira (24), na Fonte Nova. No primeiro confronto, o time colombiano venceu por 1 a 0, em casa.