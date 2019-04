Botafogo e Atlético-MG se enfrentam no Maracanã

São dois grandes alvinegros, duas histórias maravilhosas, mas momentos diferentes. O Botafogo está juntando os cacos depois da eliminção da Copa do Brasil para o Flamengo. O Atlético-MG pensa no Mundial, mas não esquece do Campeonato Brasileiro. Com este cartaz, as duas equipes se enfrentam neste sábado (26) às 18h30, no Estádio do Maracanã.

O Botafogo não é o Galo, mas está de crista baixa. O time comandado por Osvaldo de Oliveira foi eliminado da Copa do Brasil, na última quarta-feira (23) pelo Flamengo após sofrer uma goleada por 4 a 0. Mas ainda detém chances de título do Brasileirão e uma vaga na Libertadores. A proposta é fazer bonito no restante da temporada.

O Atlético-MG não tem grandes aspirações. Realizando um bom segundo turno, o Galo começou a preparação para o Mundial de Clubes, trabalhando os jogadores que vão embarcar para o Marrocos. Mas, para não fazer feio no Brasileirão, o time mineiro busca terminar bem a competição.

Cuca terá oito jogadores de volta

Depois de sofrer com a montagem do time para a partida contra o Flamengo, no último domingo (20), que a equipe mineira venceu por 1 a 0, o treinador tem de volta vários titulares. O lateral Marcos Rocha, os volantes Josué e Leandro Donizete, o meia Luan, e os atacantes Diego Tardelli e Alecsandro. Todos estes suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Junior Cesar retorna após não jogar por motivos contratuais, e Guilherme, que estava parado por lesão na coxa direita.

Com o retorno destes jogadores, o Atlético-MG terá força máxima diante do Botafogo e Cuca está mais aliviado por ter o banco de reservas mais encorpado, ainda o mesmo faça questão de contar com os jovens das categorias de base.

Botafogo quer terminar a temporada por cima

O técnico Osvaldo de Oliveira vai anunciar o time nos vestiários do Maracanã, mas o que se sabe, é que da equipe que jogou a última partida contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, a formação deverá ter mudanças. A primeira é o retorno de Gabriel ao meio de campo em lugar de Renato, que retorna ao banco de reservas. Gabriel estava lesionado e desfalcava a equipe. Outro retorno é de Edilson na lateral direita em lugar de Gilberto, que não agradou contra o rubro-negro.

Ficha Técnica

Motivo: 31ª rodada do Campenato Brasileiro

Data: sábado, 26/10/2013

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Botafogo: Jefferson, Edilson, Dória, Bolívar e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Lodeiro, Seedorf e Gegê; Rafael Marques. Técnico: Osvaldo de Oliveira

Atlético-MG: Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Emerson e Junior Cesar; Pierre, Josué, Luan, Diego Tardelli e Fernandinho; Jô. Técnico: Cuca