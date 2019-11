Com Pato no banco, Corinthians recebe o Santos em Araraquara

Na primeira partida depois da eliminação nas quartas-de-final da Copa do Brasil o Corinthians recebe o Santos, na Fonte Luminosa, em Araraquara, neste domingo (27), às 16h00, e precisa da vitória para aliviar o ambiente, conturbado pelas últimas atuações e resultados. Mais tranquilo e na 8ª posição do Campeonato Brasileiro, o Peixe busca a vitória para encostar no grupo dos classificados para a Copa Libertadores da América de 2014.

Alexandre Pato começa o clássico no banco

Depois de perder a última penalidade contra o Grêmio, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, o atacante Alexandre Pato perdeu também a sua titularidade na equipe de Tite. Extremamente contestado pela Fiel Torcida, que alega que o camisa 7 foi displicente na cobrança do pênalti. Na ocasião, o jogador mais caro da história do futebol brasileiro tentou dar uma cavadinha, pegou mal na bola e Dida não teve dificuldades para defender.

A atitude de Alexandre Pato repercutiu de maneira negativa na torcida do Corinthians, que hostilizou o atleta na chegada da equipe à Araraquara. Cerca de 50 torcedores esperaram o ônibus da delegação na porta do hotel do clube no interior do estado e pouparam apenas alguns jogadores do elenco, como Ralf, Alessandro, Gil e o goleiro Walter. Entretanto, Alexandre Pato foi o alvo principal do grupo de protestantes.

O clima insustentável entre a torcida e o atacante foi, muito provavelmente, um dos fatores que influenciou a decisão do técnico Tite de começar com Emerson Sheik no lugar do camisa 7 no clássico contra o Santos. Além do camisa 11, outra novidade na equipe é a entrada de Diego Macedo e Renato Augusto. O onze inicial do Timão será: Walter; Edenilson, Gil, Paulo André e Alessandro; Ralf, Guilherme, Diego Macedo, Renato Augusto e Douglas; Emerson Sheik.

Clima de tensão domina o ambiente corinthiano

A traumática eliminação para o Grêmio nas quartas-de-final da Copa do Brasil refletiu de maneira extremamente negativa na Fiel Torcida. No desembarque da equipe na cidade de Araraquara, cerca de 50 torcedores aguardaram o ônibus da delegação e protestaram contra os jogadores. Apenas Ralf, Alessandro, Gil e Walter foram poupados.

O mais hostilizado foi o atacante Alexandre Pato, responsável pelo erro fatal que culminou na queda da equipe. Quando o camisa 7 desceu do ônibus foram ouvidos gritos de “ei, Pato, vai tomar no c...” e, durante a maior parte do trajeto até o hotel, o atacante permaneceu de cabeça baixa.

Uma vitória no clássico contra o Santos neste domingo é fundamental para a equipe tentar reestabelecer a paz no ambiente e começar a reconquistar a confiança da Fiel Torcida.

Com edema na coxa, Thiago Ribeiro é o principal desfalque santista

Na tarde do último sábado (26) o Santos divulgou a lista de convocados para a partida contra o Corinthians e o atacante Thiago Ribeiro foi confirmado como desfalque da equipe. Com um edema na coxa esquerda, o camisa 9 não terá condições de atuar contra a equipe do Parque São Jorge e deve ser substituído por Willian José.

Além de Thiago, o setor de ataque do Peixe sofreu outra baixa para o clássico. Trata-se do jovem Neílton. Ainda em recuperação de um incômodo no tornozelo direito, o atleta retomou as atividades no CT Rei Pelé durante a semana mas não está na lista de convocados para o embate.

O técnico Claudinei Oliveira não confirmou a equipe que entrará em campo, mas a provável escalação da equipe da Vila Belmiro é: Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Gustavo Henrique e Eugenio Mena; Alison, Arouca, Cícero e Montillo; Willian José e Everton Costa.

Invicto em clássicos, Claudinei exige garra contra o Timão

Apesar de estar em fase melhor, o técnico Claudinei Oliveira sabe que o Santos terá que ser guerreiro para vencer o Corinthians no clássico deste domingo. Enquanto a equipe da Vila Belmiro conquistou sete dos últimos nove pontos no Campeonato Brasileiro e briga por vaga na Copa Libertadores, o Timão foi desclassificado pelo Grêmio da Copa do Brasil e luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Entretanto, segundo o comandante do Peixe, a equipe tem que respeitar o adversário e “não pode entrar com sangue doce”.

"Não podemos achar grande vantagem. Fomos goleados em Barcelona, fuso horário, cinco dias de viagem, tomamos um gol aos três minutos, empatamos e fizemos grande jogo. Não pode entrar com sangue doce. Tem que ir como eles vão, com a faca nos dentes, ligado e brigar por cada palmo do campo, pois só assim poderemos vencer" afirmou o treinador, relembrando a partida do primeiro turno, em que o Santos vivia um momento pior e conseguiu arrancar um empate contra o Timão, após sair perdendo de 1 a 0.

Invicto em clássicos desde que assumiu o comando do Peixe – duas vitórias contra o São Paulo e um empate contra o Corinthians – Claudinei Oliveira não quer dar mole e perder a invencibilidade. “É sempre ruim perder, mas clássico tem peso maior, porque a repercussão é maior na mídia. Em qualquer situação, perder para Corinthians, São Paulo ou Palmeiras é complicado. Torcedor aceita mais perder para um time de outro estado do que para uma equipe local” concluiu.

Último confronto

Em 7 de agosto de 2013, o Santos recebeu o Corinthians na Vila Belmiro e as equipes empataram em 1 a 1, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 4 minutos o zagueiro Paulo André abriu o placar para os visitantes e, devido à má fase que a equipe santista atravessava, uma goleada parecia eminente.

Entretanto, a equipe do Peixe foi valente, segurou o Timão e conseguiu o empate aos 10 minutos do segundo tempo, com Willian José.

Ficha Técnica

Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Data: 27/10/13

Horário: 16h00

Corinthians: Walter; Edenilson, Gil, Paulo André e Alessandro; Ralf, Guilherme, Diego Macedo, Renato Augusto e Douglas; Emerson Sheik.

Santos: Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Gustavo Henrique e Eugenio Mena; Alison, Arouca, Cícero e Montillo; Willian José e Everton Costa.

Motivo: Partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro