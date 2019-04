Em Araraquara, Corinthians e Santos não passam do empate

Jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara-SP.

Neste domingo (27), o Corinthians recebeu o Santos no Estádio Fonte Luminosa em Araraquara pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e não saiu de um empate por 1 a 1. Douglas abriu o placar para o time paulistano e Gustavo Henrique empatou para o Peixe.

Com o empate, o Santos chegou a 44 pontos na oitava posição, enquanto o Corinthians foi a 41,em 12º lugar.

O Timão começou a partida melhor e pressionou os santistas desde o primeiro minuto, mas esbarrava na forte marcação do Alvinegro praiano. Emerson Sheik era o único atacante corintiano e parecia bastante isolado.

Aos 10 minutos, Emerson recebeu na intermediária e arriscou de longe para boa defesa de Aranha. Aos 26, Emerson recebeu na direita avançou e cruzou para a área, Douglas venceu Arouca na corrida e cabeceou para as redes e abriu o placar.

Depois do gol, quase o Corinthians aumentou. Renato Augusto deu belo passe para Emerson que chutou cruzado e Aranha fez ótima defesa. A primeira chance do Santos foi aos 33 minutos, Mena cruzou da esquerda e Cícero sozinho cabeceou para defesa de Walter. No fim do primeiro tempo, Emerson teve outra chance, mas parou novamente nas mãos de Aranha.

O Santos conseguiu o empate no começo do segundo tempo. Gustavo Henrique roubou a bola no campo de defesa e avançou com ela, tocou para Mena que cruzou para a área, Everton Costa não conseguiu chutar e o zagueiro santista chutou duas vezes para marcar.

Aos 37 minutos, Cícero deu um belo lançamento para Everton Costa cara-a-cara com Walter, mas o atacante santista chutou em cima do goleiro corintiano. Aos 42, foi a vez do Corinthians assustar. Douglas recebeu na entrada da área e chutou com força e a bola explodiu na trave de Aranha.