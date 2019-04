Rafael Sobis: 'Quando a fase é ruim, dá apagão'

Autor do segundo gol do Fluminense na derrota para o Vitória por 3 a 2, o atacante Rafael Sobis disse que o time soube administrar bem a partida com um a menos, porém o time sofreu um apagão. Preocupado com a situação do tricolor, Rafael Sobis lembrou dos dois últimos jogos em casa, nos quais o tricolor só garantiu um ponto.

"O time soube jogar com um a mais, tanto que viramos o jogo. Não sei o que aconteceu depois. Quando a fase é ruim, dá apagão. É inadmissível isso. O time, agora, vai sair pra jogar, tivemos duas partidas em casa que não vencemos. Corremos um risco que depois não dá mais para sair." - encerrou Sobis

Com a derrota para o Vitória, o Tricolor chegou ao sétimo jogo seguido sem vitória no Campeonato Brasileiro e permanece na 16 posição. Na próxima rodada o Fluminense enfrenta o Flamengo, no domingo, no Maracanã.