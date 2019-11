São Paulo pode ter duas novidades para jogo contra o Atlético Nacional

Na quarta-feira (30), o São Paulo enfrentará o Atlético Nacional de Medellín (COL), às 21h50, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa Total Sul-Americana. Para a partida, Muricy contará com a volta de Luis Fabiano e Antonio Carlos, que antes de se lesionarem eram titulares, mas perderam espaço com as boas atuações de Aloísio e Ademilson no ataque, e Edson Silva e Rafael Toloi na defesa.

Para o primeiro confronto em casa, o comandante deverá optar por um esquema mais ofensivo, visando conquistar vantagem para o segundo confronto, que será realizado na Colômbia. “Luis Fabiano deve jogar. Não sou um técnico iniciante, um menino para preparar um atleta e, depois de um resultado importante, voltar atrás. Não existe isso. Preparamos o Luis para voltar na hora certa. Não fizemos como nas outras vezes, em que se preparou muito pouco. Temos de achar um lugar, faz parte do planejamento”, afirmou Muricy.

Aloísio em grande fase não deverá perder lugar na equipe, até porque tem sido decisivo nas últimas partidas, onde marcou seis gols nos últimos três jogos, e na vitória sobre o Internacional guardou três, e até pediu música para a TV. Pela lógica do desempenho recente, Aloísio será o companheiro do Fabuloso. Contudo, se optar por essa dupla, o Tricolor perde agilidade no ataque, já que dois jogadores possuem características de centroavante, ficam mais “plantados” próximos à grande área adversária.

Aloísio pede música após marcar três gols (Foto: Reprodução / TV Globo)

“Não podemos desistir das pessoas por empolgação, ainda mais de um jogador desse nível. Não aceito pressão ou polêmica. Vai jogar porque eu acho que ele precisa jogar”, ressaltou Muricy, explicando que apesar do ótimo momento de Aloísio, Luis Fabiano ainda está nos planos do comandante.

Outra modificação que deverá ocorrer será o retorno do zagueiro Antonio Carlos, também recuperado de uma lesão na coxa esquerda, que poderá entrar no lugar de Edson Silva ou Rafael Toloi. O volante Denilson e o meia Maicon cumpriram suspensão no Brasileirão e também devem voltar ao time.

“Estamos sendo inteligentes mesmo com a pressão que estamos sofrendo. Em time que está ganhando se mexe, sim. Passamos dez dias viajando como malucos. Jogador não é máquina, ele cansa. Quarta, vamos mesclar bastante esse time. É importante para termos uma reta final boa”, finalizou o treinador.