Atlético-PR x Grêmio, Copa do Brasil

Ficamos por aqui com a transmissão de Atlético-PR 1x0 Grêmio. Confira, em instantes, a crônica e as repercussões dos jogos da semifinal da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. Obrigada pela sua companhia, tenha uma boa noite e até a próxima!

Com esse placar de 1 a 0, o Furacão tem vantagem para o jogo de volta, em Porto Alegre, onde jogará pelo empate. Passa em caso de derrota por um gol, desde que balance a rede rival. O Grêmio tem de vencer por dois de diferença.



Fim de jogo também para Goiás 1x2 Flamengo, na outra semi.

Souza: "Temos totais condições de ganhar em Porto Alegre. Teremos os reforços do nosso trio de atacantes e vamos para cima."

Paulo Baier: "Vantagem excelente. O importante é que não tomamos gols. Vamos para o segundo jogo com muita vontade de classificar."

48' FIM DE JOGO! Atlético-PR 1x0 Grêmio!

47' Everton arrisca de longe. A bola passa por cima do gol de Dida. Tiro de meta.

46' QUASE O EMPATE! Pará cruza na medida certa para Ramiro, que cabeceia forte. A bola passa muito perto do gol!

45' Paulinho briga com os zagueiros pela bola, mas ela fica com Weverton.

44' Grêmio troca passes na frente da área do Furacão, até que Paulinho tenta o drible e perde a bola.

44' Teremos 3 minutos de acréscimo!

43' Elano cobra falta e Weverton fica com a bola.

42' CARTÃO AMARELO PARA BRESSAN! Por reclamação.

41' Elano cobra escanteio. A zaga corta e concede lateral.

40' Alex Telles cobra lateral buscando Elano, que cai. Bola com o Altético-PR.

38' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR Sai: Paulo Baier Entra: Fran Merida

37' Finalizações: Atlético-PR 7x7 Grêmio.

36' Paulinho avança e começa a troca de passes entre os jogadores. Souza inverte para Ramiro, que cruza para Elano. Meia cabeceia fraco.

35' Jogo fica truncado nesse momento.

33' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR Sai: Zezinho Entra: João Paulo

32' QUASE O EMPATE! A bola sobra na área para Riveros, que livre, chuta por cima do gol de Weverton.

31' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Sai: Mamute Entra: Paulinho

30' Deivid está caído em campo após disputa de bola com Alex Telles.

29' Elano recebe lançamento, mas Léo corta.

28' Ramiro lança Pará, mas jogador não alcança.

26' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR Sai: Dellatorre Entra: Ciro

25' Mais um avanço do Furacão. A zaga gremista salva novamente!

24' Elano cobra o escanteio. A zaga dá rebote nos pés de Ramiro, que arrisca de longe. A bola passa perto do gol de Weverton.

24' Mamute tenta o cruzamento e cava escanteio.

23' Elano comete falta em Léo.

22' Paulo Baier cobra e Dida pega.

21' Falta para o Atlético-PR. Vem bola na área do Grêmio.

21' Mamute é lançado, mas está em posição de impedimento.

19' Everton toca errado para Riveros. No avanço, Luiz Alberto retoma a bola.

18' Bressan atrasa errado e dá a bola de presente para Paulo Baier, que chuta fraco. Dida cobra tiro de meta.

17' Contra-ataque do Grêmio. Mamute recebe na frente, mas perde o domínio para Luiz Alberto.

16' Pará toca para Mamute, mas jogador está em posição de impedimento.

14' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Sai: Lucas Coelho Entra: Elano

13' Léo tenta o passe, mas Mamute fica com a bola. Na sequência, jogador sofre falta de Manoel.

11' Zezinho comete falta em Bressan.

10' Paulo Baier cobra e Rhodolfo tira como dá.

9' Dellatorre cava escanteio.

8' Paulo Baier cobra a falta e Dida tira de manchete.

8' Falta para o Furacão.

7' Lançamento para Léo e Bressan corta.

6' Paulo Baier cobra escanteio, a zaga dá rebote para Everton que chuta. Dida fica com a bola.

5' Belo passe de Dellatorre para Léo, que cava escanteio.

5' Mamute comete falta em Manoel.

4' Pará faz o cruzamento para a área. Alex Telles recebe e manda a bomba, mas a bola sai pela linha de fundo.

2' Deivid toca para Léo, que faz o cruzamento. Dida pega.

0' BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

22:56 Ambas as equipes retornam sem alterações.

22:43 Pela Sul-Americana, o São Paulo está empatando com o Nacional de Medellín em 1x1.

22:42 Fim de 1º tempo também para Goiás 1x2 Flamengo, no Maracanã.

Ederson: "Estamos jogando em casa, temos que aproveitar e fazer mais gols."

Alex Telles: "O Atlético-PR é um time muito rápido. Temos que melhorar na segunda etapa."

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Atlético-PR 1x0 Grêmio.

46' Paulo Baier cobra e Rhodolfo tira de cabeça.

46' Dellatorre cava escanteio.

46' Everton cruza para a área e Rhodolfo corta.

45' Teremos 2 minutos de acréscimo!

43' QUASE O SEGUNDO! Contra-ataque do Atlético-PR. Everton recebe na frente e chuta forte no canto. Dida salva o Grêmio!

42' Paulo Baier cobra e Dida pula para fazer a defesa.

42' Falta para o Furacão.

PLANTÃO Gol de Chicão. Goiás 1x2 Flamengo.

41' Souza recebe e arrisca de longe. Chute sai muito fraco.

40' Lucas Coelho tenta o avanço mas é desarmado.

39' Torcida do Furacão faz a festa na arquibancada.

PLANTÃO Gol de Vitor. Goiás 1x1 Flamengo.

36' GOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! DELLATORRE ABRE O PLACAR! Ederson recebe pela lateral e cruza para o atacante mandar de cabeça para o fundo das redes, sem chances para Dida.

35' Logo depois, o Furacão chega com perigo. Ederson recebe mas chuta fraco. Bola com Dida.

35' ISOLOU! Mamute recebe pela lateral e toca para trás para Lucas Coelho. Jogador chuta por cima do gol de Weverton.

33' CARTÃO AMARELO PARA EDERSON! Por cometer falta em Rhodolfo.

32' Confusão na Vila Capanema! Rhodolfo é atropelado em campo e começa o empurrão entre os jogadores. Juiz Ricardo Marques Ribeiro separa os atletas.

31' O mesmo camisa 10 cobra escanteio e a zaga corta.

30' Paulo Baier cobra e Rhodolfo tira de cabeça. Na sequência, Werley manda a bola para escanteio.

30' Everton é derrubado por Alex Telles. Falta.

29' O mesmo lateral cobra e Weverton tira de soco.

28' Alex Telles tenta o cruzamento e Manoel corta. Escanteio.

27' Paulo Baier cobra escanteio, mas o juiz para o lance por marcar falta de ataque de Luiz Alberto.

27' Paulo Baier cobra a falta e a bola quica na frente do gol. Escanteio.

26' CARTÃO AMARELO PARA ALEX TELLES! Por cometer falta em Juninho.

PLANTÃO Gol de Paulinho. Goiás 0x1 Flamengo.

25' Pará recebe na lateral, dribla dois marcadores e cruza para a área. Weverton fica com a bola.

24' Deivid é lançado, mas Alex Telles corta.

22' Bressan sofre falta de Deivid.

20' Paulo Paier cobra e a bola passa muito perto da trave de Dida. Tiro de meta.

20' Mamute comete falta em Léo na entrada da área.

18' Lucas Coelho lança Mamute, mas jogador está em posição de impedimento.

17' Dellatorre recebe e chuta fraco. A bola fica fácil para Dida sair jogando.

16' Mamute é derrubado por Zezinho. Falta.

15' Manoel tenta o lançamento buscando Everton. Mas Alex Telles é quem fica com a bola.

13' UH! Everton vence Pará na lateral, dribla o marcador e arrisca o chute. Dida cai para fazer a defesa.

12' Mamute comete falta em Manoel.

10' Pressionado por Mamute, Manoel perde a bola para Lucas Coelho. Mas logo depois, o Furacão retoma a posse de bola.

9' Riveros toma bola no meio-campo e avança. Toca para Pará que cruza buscando Lucas Coelho. O atacante tenta o chute, mas ele sai fraco.

8' Até o momento, temos 6 passes errados do Grêmio e 5 do Atlético-PR.

7' Yuri Mamute cai após dividida com Léo. Juiz manda o jogo seguir.

6' Juninho erra ao cobrar lateral e a bola é do Grêmio.

5' Pará tenta o lançamento, mas chuta para a lateral.

4' Paulo Baier comete falta de ataque em Rhodolfo.

2' Alex Telles tenta o lançamento, mas não encontra ninguém. Lateral para o Furacão.

1' Primeira falta do jogo. Ramiro é derrubado por Zezinho no meio-campo. Jogador está caído.

0' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Saída de bola é do Grêmio.

21:51 Está tudo pronto para o jogo começar. Antes, um minuto de silêncio.

21:49 A bola vai rolar às 21h50 também para Goiás x Flamengo, pela outra semifinal.

21:47 Hino Nacional e o do Paraná serão executados antes da bola rolar.

21:44 Grêmio também já está no gramado!

21:43 Atlético-PR está em campo!

21:40 Curiosidade: Renato Portaluppi comandou o Atlético-PR em 2011, após ser demitido do Grêmio. Sua passagem foi rápida, apenas um mês.

21:35 O tricolor terá a torcida de um ex-jogador do clube: Tcheco, agora dirigente do Coritiba, rival do Furacão. Ele visitou a delegação gremista para desejar boa sorte aos jogadores e ganhou uma camisa autografada por Renato.

21:30 O dono do apito será Ricardo Marques Ribeiro (FIFA), auxiliado por Carlos Berkenbrock (SC) e Carlos Augusto Nogueira Júnior (SP).

21:27 O público é muito bom na Vila Capanema.

21:25 No Campeonato Brasileiro, o time gaúcho é o terceiro colocado e o Furacão é o quarto.

21:22 TRICOLOR ESCALADO Dida; Bressan, Rhodolfo e Werley; Pará, Souza, Ramiro, Riveros e Alex Telles; Yuri Mamute e Lucas Coelho.

21:20 FURACÃO ESCALADO Weverton; Léo, Manoel, Luiz Alberto e Juninho; Deivid, Zezinho, Paulo Baier e Everton; Dellatorre e Ederson.

21:17 Jogando em casa, o Atlético-PR foi recepcionado pela sua fanática torcida, que preparou a tradicional “rua de fogo” na chegada dos jogadores ao estádio.

21:14 Jogadores do Grêmio estão fazendo o aquecimento no gramado. A torcida do Atlético-PR vaia.

21:12 O Atlético-PR está na semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez. O Grêmio vai em busca do quinto título da competição.

21:09 O lateral Léo, que estava suspenso, retorna ao time do Furacão. Manoel, que foi poupado diante do Bahia, pelo Brasileirão, também está de volta.

21:07 Mesmo jogando em casa, o técnico Vagner Mancini descartou qualquer favoritismo do Furacão para o jogo. Alegou que os desfalques do adversário não tanta diferença quando a bola começar a rolar. Mas espera que a torcida compareça e dê apoio ao time.

21:05 A tendência é que Rhodolfo forme a zaga com Bressan e Werley. As outras duas vagas serão disputadas entre Elano, Maxi Rodríguez, Lucas Coelho, Mamute e Zé Roberto. O esquema tático pode mudar do 4-3-3 para o 3-5-2.

21:03 No último treinamento gremista, o técnico Renato Portaluppi apenas comandou um animado jogo de futevôlei entre os jogadores, sem nenhuma pista da equipe que entrará em campo.

21:01 Como jogou pelo Brasileirão contra o Coritiba, em Curitiba, o elenco gremista permaneceu no estado para o duelo de logo mais. Os treinamentos foram realizados no CT do Coxa.

21:00 O vencedor desse confronto pegará, na final, o vencedor do duelo da outra semi: Goiás x Flamengo.

20:58 O time gaúcho também tem importantes baixas. Vargas, Barcos e Kleber, que compõem o trio de ataque, cumprem suspensão.

20:57 O Atlético-PR terá dois desfalques para a partida: o lateral Pedro Botelho e o atacante Marcelo estão em fase final de recuperação após lesão.

20:55 Nas quartas de final, o Furacão passou pelo Internacional e o Grêmio eliminou o Corinthians.

20:53 Esse o jogo de ida das semifinais. A partida de volta será na próxima quarta-feira, na Arena, em Porto Alegre

20:50 Boa noite, caro torcedor! Hoje a VAVEL BRASIL transmite o duelo entre Atlético-PR e Grêmio, pela Copa do Brasil. Acompanhe em tempo real!