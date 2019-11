São Paulo recebe a Portuguesa em sua despedida do Morumbi

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrentará a Portuguesa, neste sábado (2), às 19h30, no Morumbi. Partida que será a última no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, já que por causa de punição imposta pelo STJD, após a briga de uma torcida organizada com a polícia militar, deverá atuar a 100 quilômetros da capital nos próximos jogos como mandante no Brasileirão 2013.

Contando com o apoio de sua torcida, o Tricolor buscará a quarta vitória seguida na competição, objetivando chegar aos 46 pontos para dar fim à luta contra o rebaixamento. Com essa pontuação, superaria a média de pontos (44) do 16º colocado nas edições anteriores do torneio nacional. Já a Lusa ainda briga para não cair, onde com 39 pontos ocupa hoje a 14ª posição na tabela.

Em franca ascensão no torneio nacional e na Copa Sul-Americana, Muricy ainda não focará uma só competição, já que o perigo de voltar à zona de degola ainda existe: “Agora a gente tem que focar no Brasileiro. Não tem uma coisa só. Tem que continuar ainda forte no campeonato, não dá para priorizar nada agora. Assim que estamos fazendo.”

Os jogadores da Portuguesa buscam a segunda vitória contra o São Paulo, onde no primeiro turno venceu por 2 a 1. Para o volante Moisés, conquistar três pontos fora de casa são fundamentais para evoluir o quanto antes, afastando as chances de queda. “O São Paulo vive um grande momento, pode se dizer que já se livrou do rebaixamento e uma vitória no Morumbi irá deixar nossa equipe mais afastada da degola”, disse o jogador.

Luis Fabiano não ficará nem no banco de reservas

Fabuloso atuou mal contra os colombiano (Foto: Reprodução / Simon Plestenjak)

Depois de uma atuação apagada contra o Atlético Nacional (COL), pela Copa Sul-Americana, Luis Fabiano não está relacionado para o duelo e fará treinamento específico para recuperar a forma física. Muricy explicou que visa prepará-lo para o jogo de volta das quarta de final do torneio continental.

“Ele não vai pra o banco de reservas. Ele vai treinar para jogar quarta-feira na Colômbia. Não é poupado, é preparado. Não dá para poupar jogador que joga pouco. Vamos prepará-lo para o jogo de quarta-feira”, afirmou o comandante.

Fabuloso voltou ao time contra a equipe colombiana, depois de ter ficado fora de seis jogos em razão de uma lesão muscular. Sem ritmo de jogo e fora de forma, o atacante foi muito criticado por sua lentidão em campo, tanto que foi substituído por Ademilson, que deu mais velocidade e profundidade ao sistema ofensivo.

Outra mudança importante será o retorno de Paulo Henrique Ganso no lugar de Jadson. O Maestro não jogou na quarta-feira (30), porque estava suspenso em virtude de um cartão vermelho. Desfalques para o embate serão as ausências de Rafael Toloi e Carleto, lesionados e Roger Carvalho, em fase final de recuperação. Já Guto Ferreira não contará com Diego Viana, Romão, Muralha, Ivan e Diogo, todos lesionados.

Ficha Técnica

Data: 02/11/2013

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo-SP.

Árbitro: André Luis de Freitas Castro (GO). Assistentes: Rogério Pablos Zanardo e Vicente Romano Neto.

São Paulo: Rogério Ceni, Paulo Miranda, Antonio Carlos e Rodrigo Caio (Edson Silva); Douglas, Denilson (Wellington), Ganso, Maicon e Reinaldo; Ademilson e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho.

Portuguesa: Lauro, Rogério, Moisés Moura, Valdomiro e Luis Ricardo; Souza, Willian Arão, Bruno Henrique e Moisés; Bérgson e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira.