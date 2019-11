São Paulo x Portuguesa, Campeonato Brasileiro

Obrigado a todos que acompanharam o jogo conosco, em instantes confiram a crônica da partida, uma boa noite e até a próxima! Continue acompanhando a VAVEL Brasil no Twitter @VAVEL_Brasil e no Facebook.

FOTO: Aloísio, novamente um dos destaques Tricolor.

FOTO: Rodrigo Caio comemorando o primeiro gol da noite.

21:30 Resultados da rodada: Final de jogo, Vasco 2x1 Coritiba. Em andamento, Atlético-MG 2x0 Náutico.

21:28 Com a vitória, o São Paulo chega aos 46 pontos, a Portuguesa fica com 39 pontos.

21:27 Aloísio: "Aqui é mérito do grupo. O 'eu' a gente deixa de lado".

21:26 Lauro: "Foi um lance que a bola pegou o efeito contrário. Acabei não encurtando da maneira correta. Também não tive cobertura. A gente sofreu um gol que não poderia. A gente convive com essa pressão de rebaixamento. Tem que saber administrar esse momento"

21:25 Jogadores vão agradecer o apoio da torcida e Muricy beija o símbolo tricolor.

21:24 É a sexta vitória consecutiva do São Paulo.

48' Fim de jogo 2 a 1 São Paulo.

48' UHHH Moisés chuta de longe, para fora!!!

47' Welliton parte em velocidade mas Lauro sai do gol e corta o passe.

45' Portuguesa vai em busca do empate e São Paulo se defende.

44' vamos ter três minutos de acréscimos

43' Substituição no São Paulo sai Aloísio e entra Lucas Evangelista

42' NA TRAVE!!! Gilberto rouba a bola e chuta na trave!!!

40' CARTAO AMARELO PARA DENÍLSON por falta no meio campo.

40' Substituição no São Paulo sai Ademílson, aplaudido e entra Wellington.

37' Substituição naPortuguesa, sai Souza e entra Henrique.

37' Bruninho chuta de longe mas a bola vai para fora.

35' E a torcida canta no Morumbi "Time de guerreiro".

32' Reinaldo chuta muito mal, Lauro corre atras da bola, vacila e Ademílso cruza para Aloísio só empurrar pro fundo da rede.

32' GOOOOOOOOOL DO SÂO PAULO, ALOÍSIO.

30' A Lusa também muda sai Bruno Henrique e entra Wanderson

30' Substituição no São Paulo sai Douglas e entra Welliton

29' Aloísio briga na lateral, toca para Ganso que rola para Maicon que chuta mal.

28' Resultados da rodada: Em andamento, Vasco 2x0 Coritiba

26' UHHHH Após lindo passe de Ganso, Paulo Miranda toca por cima de Lauro mas Lima salva a Lusa.

24' Douglas coloca na área mas foi marcado o impedimento.

23' Denílson sofre falta no ataque, boa chance para o Tricolor.

22' Substituição na Portuguesa, Sai Marcelinho e Entra Bruninho

22' Marcelinho cai no gramado, com câimbras.

20' Portuguesa tenta responder, Bruno Henrique chuta por cima do gol.

19' Douglas cobra falta na área e Antonio Carlos sobe livre e cabeceia para fora.

18' Aloísio recebe dentro da área, gira e é agarrado por Valdomiro, os são-paulinos pedem pênalti e o árbitro nada marca.

17' Souza atinge Ganso com a sola da chuteira. Árbitro manda seguir.

16' Temos um excelente público no Morumbi 50.802 pagantes.

15' O torcedor são-paulino não para de apoiar a equipe.

14' Marcelinho tenta de longe mas Rogério Ceni faz a defesa.

10' QUASE!!!! Ganso rouba a bola no ataque e toca para Aloísio que chuta para boa defesa de Lauro, na sobra Ademílson corta o zagueiro mas chuta por cima do gol.

9' UHHHH Douglas coloca na área e Bruno Henrique tira em cima da linha

8' PRESSÂO TRICOLOR!!! Maicon levanta na área e Lima chega antes de Aloísio e tira para escanteio.

7' QUASEE!!! Aloísio gira e chute forte raspando a trave de Lauro.

6' São Paulo troca passes no campo de ataque enquanto a Portuguesa recua o time todo.

3' Ganso tenta organizar o ataque tricolor mas recebe falta de Moisés.

2' Douglas levanta na área mas a defesa afasta pelo alto.

2' O segundo tempo começa truncado e muito brigado.

0' Começa a segunda etapa com a saída da Portuguesa.

20:39 São Paulo teve 61% de posse de bola contra 39% da Portuguesa.

20:32 Equipe do São Paulo de volta ao gramado.

20:30 Estatísticas de São Paulo x Portuguesa:

Finalizações - 10 a 9

Assistências - 1 a 1

Roubadas de bola - 15 a 9

Passes errados - 15 a 12

Faltas cometidas - 13 a 9

Defesas difíceis - 1 a 0

20:27 Campeonato Italiano: Jogando fora de casa, Juventus bate o Parma por 1 a 0

20:25 Jogos da Rodada: Em andamento, Vasco 1x0 Coritiba.

20:23 Estamos acompanhando um jogo bem movimentado aqui no Morumbi, ambas as equipes brigando muito em busca do resultado.

20:20 Luis Ricardo: "Graças a Deus a gente conseguiu fazer esse gol. Tem que acertar algumas coisas que estão faltando para sair com um placar melhor".

.20:19 Rodrigo Caio: "Tem que ter um pouco mais de atenção para não tomar outro gol. Tínhamos vários marcadores dentro da área e levamos".

46' E o árbitro apita, fim do primeiro tempo.

45' Um minuto de acréscimo.

44' Uhhhhh Gilberto cabeceia firme e Rogério faz boa defesa.

43' Ganso chuta fraco e a bola fica com Lauro

41' Bola levantada na área e após bate rebate, Luis Ricardo de primeira chuta forte para empatar a partida.

41' GOOOOOOOOL DA PORTUGUESA, LUIS RICARDO.

40' Ademílson vê Lauro adiantado e tenta encobrir o goleiro, a bola passa rente a trave.

39' São Paulo aperta a saída de bola da Portuguesa e quase rouba a bola.

35' QUASEEE!!! Gilberto sobe livre na área e cabeceia com perigo, raspando a trave esquerda de Rogério Ceni.

34' QUE JOGADA!!! Ganso faz linda jogada e lança Ademílson que rola para aloísio, o atacante passa por dois jogadores e toca para Douglas que puxa para a esquerda e chuta com muito perigo acertando a rede pelo lado de fora.

32' IMPEDIDO!!! Maicon lança Reinaldo que acha Aloísio na área, mas o atacante estava em posição irregular.

30' UHHHHH Denílson chuta de longe assustando o goleiro Lauro.

29' Lima sai jogando mal, Aloísio rouba a bola e chuta com perigo, a bola desvia e vai para escanteio.

27' Paulo Miranda cabeceia mas a bola desvia na zaga e sai para fora.

26' Aloísio sofre falta, vem bola na área da Lusa.

25' Luis Ricardo chega na linha de fundo e levanta na área, Paulo Miranda afasta o perigo.

23' Gilberto aperta Rogério Ceni que sai jogando com belo passe no peito de Rodrigo Caio.

23' Souza rouba a bola de Paulo Miranda e passa para Bruno Henrique que chuta com perigo.

21' UHHH Douglas de novo levanta na área mas Lauro toca para escanteio, na cobrança Paulo Miranda finalizou para boa defesa de Lauro.

19' Douglas levanta na área e Antonio Carlos cabeceia por cima do gol.

18' Falta perigosa para o São Paulo, vem bola na área

17' Maicon é desarmado por Moisés no meio de campo.

14' Portuguesa tenta pressionar a defesa tricolor que sai tocando a bola.

12' CHANCE DE EMPATE, Marcelinho invade a área, corta e bate para defesa de Rogério Ceni.

11' Agora é a vez de Luis Ricardo cruzar e Rodrigo Caio tira novamente.

10' Souza levanta na área em cobrança de falta mas Rodrigo Caio sobe e afasta o perigo.

8' Douglas cruza e a defesa corta, no rebote o próprio Douglas coloca na área, Rodrigo Caio sobe de cabeça e coloca no fundo da rede.

8' GOOOOOOOOOL DO SÃO PAULOOO, RODRIGO CAIO ABRE O PLACAR

6' São Paulo vai tocando a bola em busca de um espaço no campo de ataque.

3' Souza tenta chute de longe, mas Rogério Ceni bem colocado faz a defesa.

2' Falta para a Lusa, Souza levanta na área e a defesa corta, Ademílson tentou puxar contra-ataque mas foi desarmado.

1' Primeiro minuto de jogo com muita vontade dos dois times.

0' começa o jogo, São Paulo começa com a bola.

19:30 Vai começar a partida

19:29 Portuguesa vem a campo com: Lauro; Luis Ricardo, Lima, Valdomiro, Rogério; Willian Arão, Bruno Henrique, Moisés e Souza; Marcelinho e Gilberto.

19:29 São Paulo vem a campo com: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Reinaldo; Denilson, Maicon, Douglas e Paulo Henrique Ganso; Ademilson e Aloísio.

19:28 Hino Nacional tocando no Morumbi.

19:27 Muricy Ramalho: "Difícil falar, mas uma vitória deixa a gente praticamente fora do rebaixamento. Quando assumi, estava difícil, mas a torcida tem empurrado o time há muito tempo. A equipe também deu a resposta, e a cada jogo estamos melhorando".

19:23 PENDURADOS:

São Paulo: Aloísio, Lucas Evangelista, Luis Fabiano, Maicon e Reinaldo.



Portuguesa: Bruninho, Ferdinando, Henrique, Lauro, Lima, Souza e Willian Arão.

19:19 Pelo lado são-paulino, Luis Fabiano está fora para readquirir a melhor forma física.

19:18 A Lusa tem os desfalques de Bergson e Moisés Moura.

19:14 esperamos um grande público essa noite no Morumbi, segundo o São Paulo, 32 mil ingressos haviam sido vendidos até a noite de sexta-feira.

19:12 Banco de Reservas da Portuguesa: Gledson, Diego Augusto, Correa, Bryan, Muralha, Bruninho, Wanderson, Heverton, Henrique e Carlos Alberto.

19:11 Banco de Reservas do São Paulo: Denis, Wellington, Clemente Rodríguez, Jadson, Edson Silva, Osvaldo, Lucas Evangelista, Fabrício e Welliton.

19:10 Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO) Auxiliares: Rogerio Pablos Zanardo (SP) e Vicente Romano Neto (SP)

19:08 O São Paulo ocupa a 9° posição com 43 pontos, já a Portuguesa está com 39 pontos na 14° posição.

19:03 no 1° turno a Portuguesa venceu o são Paulo pelo placar de 2 a 1, no canindé.

19:00 vejam como as equipes se preparam para o duelo no nosso Pré-Jogo

18:56 Boa noite, caro torcedor! Acompanhe com a VAVEL Brasil o duelo entre São Paulo x Portuguesa, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Siga em tempo real com a gente!