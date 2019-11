Em momentos distintos, Flamengo e Fluminense duelam no Maracanã

Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense fazem o clássico neste domingo (03), às 19h30 (Brasília), no Maracanã. Vivendo momentos distintos, o Flamengo conseguiu na quarta-feira (30) passada uma grande vitória por 2 a 1 diante do Goiás pelo jogo de ida da Copa do Brasil e pelo Brasileirão, ocupa a 11ª posição com 41 pontos. Já o Fluminense vive um momento ruim, o Tricolor ainda não consegiu vencer nenhum clássico, ao todo foram 10 clássicos, sendo sete derrotas e três empates.

Hernane fica de fora de treino, mas está confirmado para o clássico

O atacante não participou do treino na manhã neste sábado (02). O camisa 9 ficou fazendo fisioterapia e trabalho de reforço no tornozelo esquerdo mas não será desfalque. Hernane será um dos poucos titulares que deve ir a campo.

Para o confronto, Léo Moura, Chicão, André Santos, Elias e Paulinho serão poupados. Segundo o treinador, os cinco atletas sentiram o desgaste físico após a partida contra o Goiás, quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil.

Substituto de André Santos, João Paulo sente o joelho e será desfalque

Às vésperas do Fla-Flu, Jõao Paulo, que seria o substituto de André Santos na lateral esquerda está fora do duelo. O camisa 16 no treino desta sexta-feira (01) sofreu uma pancada no joelho esquerdo e neste sábado (02) não treinou.

O jovem lateral Marquinhos, da equipe sub-20, foi relacionado. O titular, no entanto, deve ser o zagueiro Frauches. Ele já foi improvisado no setor nesta temporada e não comprometeu. Mesmo Jayme de Almeida fazendo mistério em relação ao time que entrará em campo, o Flamengo deve ir com: Paulo Victor, Digão, Wallace, González e Frauches; Amaral, Val, Luiz Antonio e Gabriel; Carlos Eduardo e Hernane.

Luxa faz mudança na concentração e avisa: 'O título do Flu é ficar na Série A'

Treinador revela que levará todo o elenco incluindo os lesionados não relacionados para a concentração. Apesar de não almejar nada mais neste ano, para Luxemburgo, o titulo do Fluminense é ficar na primeira divisão:

"Vou levar todo mundo para a concentração. O título do Fluminense é ficar na Série A. Quando o time luta pelo título, eu levo todos para a concentração. Agora vai ser assim também, até os lesionados. Vai todo mundo" , resumiu Luxemburgo.

Técnico tricolor mudará o esquema para o clássico

Ainda tendo muitas dificuldades em escalar o Fluminense, o técnico Vanderlei Luxemburgo optou por escalar o time no esquema 3-5-2. Com Rafinha, Diguinho e Jean no setor de meio campo com Bruno e Ronan como alas. O volante Edinho será deslocado para a zaga.

No entanto, o treinador ainda não confirmou a entrada de Ronan, que está voltando de uma lesão na coxa esquerda. Caso seja desfalque, Felipe seria o substituto, porém o meia não poderar atuar pois teve seu pedido de efeito suspensivo negado pelo STJD na noite de sexta. O jogador foi suspenso por dois jogos - já cumpriu um - por sua expulsão contra o Cruzeiro.

Último confronto

O último confronto entre as equipes foi justamente no Maracanã, ainda este ano. Na reabertura do novo estádio, Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 2, no dia 11 de agosto de 2013, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hernane (2x) e Elias marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Rafael Sóbis fez os dois gols do Tricolor no clássico.

Ficha Técnica