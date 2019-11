Vitória x Corinthians, Campeonato Brasileiro

19h00 Agradecemos a sua companhia, torcedor! Um grande abraço, e até a próxima! 18h57 Ainda hoje, aqui na VAVEL Brasil, você poderá conferir a repercussão desse empate para os times e também a crônica do jogo. 18:55 Na próxima rodada, ambos os times jogam no domingo, dia 10: o Vitória vai a Campinas jogar contra a Ponte Preta, às 17 horas, e o Corinthians recebe o Fluminense em São Paulo, às 19h30. 18:53 O Vitória chega aos 48 pontos, fica no sétimo lugar na tabela e se afasta um pouco dos líderes. Já o Corinthians vai aos 42 pontos e sobe para o 11º lugar, praticamente dando adeus a qualquer chance de disputar a Libertadores-2014. 47' FIM DE JOGO! VITÓRIA E CORINTHIANS EMPATAM EM SALVADOR! 45' Edenilson aproveita rebote da defesa do Vitória e chuta forte de longe, mas nas mãos do goleiro Wilson. 44' Serão dois minutos de acréscimos. 42' Última mudança do Vitória: sai Juan , entra Danilo Tarracha . 41' Esse empate deixa o Corinthians praticamente sem chances de chegar ao grupo dos times que vão à Libertadores-2014. 39' Corinthians tenta puxar contra-ataque, mas Pato cai ao receber a bola e desperdiça a jogada. 37' Última troca no Timão: Diego Macedo no lugar de Douglas . 35' PERDEU! De frente para o gol, Renato Santos chuta por cima e perde a chance. O jogador estava impedido, mas a arbitragem não marcou. 34' O jogo melhorou muito de produção nesse segundo tempo! 33' CARTÃO AMARELO PARA RENATO SANTOS! Por falta em Danilo. 31' NA TRAVE!! Pato recebe cruzamento e sobe de cabeça, mas a bola explode no travessão do Vitória! Era a grande chance do Corinthians! 25' Segunda substituição no Corinthians: Danilo no lugar de Renato Augusto . 23' William Henrique recebe a bola na área e chuta por cima, mas o bandeira já havia marcado impedimento do atacante. 20' Marquinhos tenta lançar Dinei, mas Walter se antecipa e fica com a bola. 19' OCorinthians muda: Romarinho sai para a entrada de Alexandre Pato . 17' A torcida do Vitória enlouquece nas arquibancadas com o gol da equipe! 15' Marquinhos tabela com Juan e cruza na área, na cabeça de Dinei, que não perde e empata o jogo para o Vitória! 15' GOL DE DINEI! É DO VITÓRIA! 12' CARTÃO AMARELO PARA DOUGLAS! Por falta em Juan. 11' Mudança dupla no Vitória: Marcelo sai para a entrada de William Henrique e Renato Cajá é substituído por Euller . 10' O Vitória tenta responder rápido, mas a defesa corinthiana se segura! 8' Douglas cobra o escanteio com perfeição na cabeça de Romarinho, mas Wilson evita o gol; no rebote, Guilherme aproveita e manda a bola pro fundo do gol! O Corinthians abre o placar no Barradão! 8' GOL DE GUILHERME! É DO CORINTHIANS!!! 6' Douglas recebe na entrada da área, e passa para Emerson, que cruza a bola - mas a defesa do Vitória manda para escanteio. 5' A cobrança sai frana, e a zaga do Vitória tira. 4' Edenilson arranca pela direita e sofre falta de Juan. Romarinho cobra! 2' Vitória tenta tomar a iniciativa e pressionar o Corinthians! 0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! 18h02 As equipes voltam para o gramado. 45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! O VITÓRIA VAI EMPATANDO COM O CORINTHIANS SEM GOLS! 44' Douglas rouba a bola a chuta de fora da área, sem precisão. A bola passa longe do go.. 39' Emerson arrisca da entrada da área, mas não chuta bem e a bola vai pra fora. 37' Douglas cobra escanteio na cabeça de Renato Augusto, que finaliza sem direção. O Corinthians se empolga com o momento! 35' CARTÃO AMARELO PARA JUAN! Por falta em Romarinho. 34' EM CIMA DA LINHA!!! Romarinho chega à linha de fundo, pela direita, e cruza para a área; Renato Augusto não chega mas Ayrton desvia para o próprio gol! Só que Marcelo chega e tira a bola em cima da linha! É a melhor chance do jogo até agora! 30' QUASE! Edenilson cruza da direita para a área em direção a Douglas, mas Ayrton chega antes e desarma com perfeição! 30' Até agora, o Corinthians ficou com mais posse de bola, mas não consegue reverter a vantagem em chutes a gol! 28' Ayrton cobra a falta, mas chuta para fora! 27' Dinei sofre falta de Paulo André na entrada da área; Ayrton vai cobrar! 25' A intensidade do jogo diminui um pouco nesse momento. A correria do início deu lugar a trocas de passe no meio-campo. 22' Falta para o Corinthians na entrada da área: Douglas cruza, mas o cabeceio de Paulo André vai para fora. 20' CARTÃO AMARELO PARA ROMARINHO! O atacante chutou a bola para longe por não concordar com uma marcação do juiz. 18' Marquinhos lança Escudero na esquerda, que procura Dinei na área, mas a zaga corinthiana tira a bola da área! 14' Douglas toca para Edenilson., que cruza da direita. A bola cruza a área e chega nos pés de Renato Augusto, que tenta tocar para Emerson mas a marcação do Vitória evita. 12' Ralf avança pelo meio-campo e passa para Emerson à esquerda, mas o atacante fica na marcação! 7' Douglas cobra escanteio para o Corinthians, mas Renato Augusto cabeceia fraco e Wilson defende. 5' Corinthians começa a partida pressionando o Vitória na marcação e dificultando a saída de bola do time da casa. 3' Guilherme aproveita bola espirrada e chuta, mas sem precisão. Corinthians chutou duas bolas a gol nesses três primeiros minutos! 2' Defesa do Corinthians cede escanteio, mas na cobrança, Marcelo chuta frace o Walter defende sem esforço. 1' Romarinho e Renato Augusto trocam passes e o atacante arrisca, mas a bola sobe demais e vai para fora. 0' COMEÇA O JOGO NO BARRADÃO! 16:58 Logo menos a bola vai rolar! 16:56 Os jogadores vão se posicionando para começar o jogo. 16:54 O Hino Estadual da Bahia é executado; em seguida, o Hino Nacional do Brasil. 16:51 Os dois times entram em campo! 16:47 O Barradão recebe um ótimo público nessa tarde de domingo. 16:44 O Rubro-Negro também está confirmado: Wilson; Ayrton, Renato Santos, Luiz Gustavo e Juan; Marcelo e Cáceres; Marquinhos, Renato Cajá e Escudero; Dinei. 16:42 O Corinthians já foi confirmado, e irá a campo com: Walter; Edenílson, Gil, Paulo André e Alessandro; Ralf e Guilherme; Romarinho, Douglas e Emerson; Renato Augusto. 16:39 Quem apita o jogo é Jean Pierre Gonçalves Lima (RS), auxiliado por Carlos Jorge Titara da Rocha (AL) e Ricardo Bezerra Chianca (PE). 16:36 Em caso de vitória, o Corinthians pode suvir um pouco na tabela, subindo para 44 pontos. Se o Vitória vencer, por sua vez, chega nos 50 pontos e se aproximaria mais do G4. 16:34 No entanto, em toda a história do Brasileirão, a vantagem do Corinthians é grande: em 28 jogos, foram 18 vitórias alvinegras, sete empates e apenas três derrotas. O Corinthians marcou 58 gols e sofreu 28. 16:33 Esta será a 10ª vez que as equipes se enfrentam no Barradão. E o retrospecto do Timão na casa do adversário é equilibrado: três vitórias, três empates e três derrotas. 16:32 Você pode conferir mais detalhes da partida no pré-jogo feito pela nossa equipe!

16:30 O Vitória, por sua vez, tem problemas na zaga, pois Victor Ramos e Kadu estão suspensos. Por causa disso, o técnico Ney Franco deve improvisar e colocar o volante Luiz Gustavo para formar a dupla de zaga com Renato Santos.

16:27 No Corinthians, os 11 escalados serão quase os mesmos da última partida. Apenas Romarinho, após cumprir suspensão, ganha a vaga de Diego Macedo. Alexandre Pato fica como opção mais uma vez.

[VIDEO] No jogo do primeiro turno, o Corinthians venceu o Vitória por 2x0 no estádio do Pacaembu. Confira como foi esse jogo: