Hernane é decisivo mais uma vez e Flamengo vence clássico contra Fluminense

Jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no Maracanã, com público total de 32.063 pessoas

No último Fla-Flu do ano, o clássico não teve um grande nível técnico, as duas equipes erraram muito e mostraram mais disposição do que qualidade, mas mais uma vez o artilheiro Hernane foi o diferencial do Flamengo e garantiu a vitória por 1 a 0 ao Rubro-negro marcando um gol no último minuto da partida. O resultado deixa o Fla na 10ª colocação, com 44 pontos e há oito pontos da zona de rebaixamento. Já o Fluminense fica na 16ª posição, com 36 pontos, mesma pontuação do Vasco, time que abre o Z-4.

No Flamengo, Jayme de Almeida poupou jogadores importantes, como chicão, André Santos, Elias e Paulinho, por conta do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Goiás na próxima quarta-feira (6). No Fluminense, Vanderlei Luxemburgo teve os desfalques de Carlinhos, Wagner e Fred, machucados, além de Felipe, suspenso. O treinador do Flu fez então a opção de escalar o zagueiro Anderson na lateral-esquerda.

Primeiro tempo equilibrado e sem gols

O primeiro tempo do clássico começou movimentado, com as duas equipes levando perigo aos goleiros adversários. O Flamengo, sempre com Hernane e seu bom posicionamento, chegou por duas vezes e não marcou. No Fluminense, Biro-Biro incomodava bastante a defesa rubro-negra jogando em velocidade pelo lado direito e sendo a melhor opção ofensiva do tricolor.

Aos 23 minutos, o Fluminense criou boa chance. Jean arriscou de longe, Paulo Victor defendeu e no rebote ainda evitou a finalização de Rafael Sóbis. Depois de um período onde o jogo deu uma esfriada, o Tricolor quase abriu o placar aos 40 minutos. Rafael Sóbis aproveitou bola mal dominada por Samuel e emendou um chutaço de fora da área, que saiu à esquerda de Paulo Victor, passando perto da trave.

Hernane perde chance clara, mas decide no fim

Logo no começo do segundo tempo, o Flamengo perdeu a melhor chance da partida. Rafinha fez bonito cruzamento e, Hernane, livre na pequena área, jogou por cima do gol. No entanto, até a metade da etapa final a partida ficou morna, sem as equipes conseguirem ser produtivas no meio-campo e com um alto número de faltas e passes errados.

Aos 35 minutos, o Flu voltou a criar perigo. Rafinha arriscou de fora da área e a bola saiu à esquerda de Paulo Victor, resvalando ainda na rede pelo lado de fora. Nos minutos finais o Fluminense foi pra cima e quase chegou ao gol aos 40 minutos. Após cruzamento, Gum desviou de cabeça e Leandro Euzébio por pouco não completou de carrinho para as redes.

Quando tudo parecia se encaminhar para um final de jogo sem gols, o artilheiro Hernane apareceu para dar a vitória ao Flamengo. Em contra-ataque rápido do Rubro-negro, Bruninho achou Rafinha na direita, que cruzou na medida para o Brocador tocar para as redes após dividida com Gum e marcar o gol do jogo. 1 a 0.