Série C define os quatro clubes que conquistam o acesso de 2013

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2014 já tem quatro novos integrantes. Entre os clubes que conseguiram o acesso na Série C, os destaques vem do Nordeste. O Sampaio Corrêa-MA conseguiu dois acessos seguidos (da Série D para a Série C e da Série C para a Série B) e terá a companhia do Santa Cruz-PE, que passou pelo Betim-MG, no Gigante do Arruda com mais de 60 mil pessoas.

Os outros dois clubes são o já tradicional Vila Nova-GO e o representante do Mato Grosso, Luverdense, que eliminou o Caxias-RS nas quartas de final.

Santa Cruz bate Betim e garante a vaga na Série B

Depois de seis anos rodando as divisões menores, o Santa Cruz tinha o favoritismo contra o Betim (antigo Ipatinga) para retornar à Série B, e lotou o Gigante do Arruda. Foram mais de 60 mil pessoas que acompanharam a partida deste domingo (3).

O Santinha começou melhor no jogo e criou duas boas chances, mas faltou precisão na hora de finalizar. Precisando da vitória, o time mineiro foi pra cima e aproveitava os espaços do meio campo da equipe pernambucana. O Betim criou boas chances, mas não conseguiu abrir o placar. Apesar dos dois times criarem chances, o placar até o fim dos 45 minutos, foi 0 a 0.

No segundo tempo, porém, o Santa Cruz conseguiu abrir o placar, após cobrança de falta ensaiada, Everton Sena rolou para André Dias, que livre de marcação bateu para abrir o placar aos 12 minutos.

Aos 20, o Betim conseguiu empatar, também depois de uma cobrança de falta, o zagueiro Max subiu de cabeça fez 1 a 1. Depois do empate, o Betim foi para cima, buscando o segundo gol que eliminaria o Santinha. Mas aos 42 minutos, após cruzamento da direita, Flávio Caça-Rato, de peixinho fez 2 a 1 e fez a torcida presente do Arruda explodir de alegria.

Um dos destaques da Série C, Luverdense-MT passa pelo Caxias-RS

Dono de uma das melhores campanhas na primeira fase da Série C, o Luverdense cruzou com o tradicional Caxias-RS, nas quartas de final, mas fez valer o seu futebol. Na primeira partida, venceu fora de casa por 2 a 1 e depois confirmou o acesos jogando no Estádio Passo das Emas, com vitória por 2 a 0. Será a primeira participação da equipe matogrossense na história da Segundona.

Dois anos e dois acessos, Sampaio Corrêa elimina Macaé e volta para a Série B

Depois de ser campeão da Série D em 2012, o Sampaio Corrêa buscava se manter na Série C e depois uma vaga na fase final, mas o time fez mais, conquistou a vaga contra o Macaé-RJ, que era a melhor equipe da 1ª fase do Grupo B.

Os maranhenses fizeram valer o mando de campo, e jogando no Castelão, fez 5 a 3 no time carioca e viajou com uma vantagem para o Rio. E jogando pelo empate, segurou o 1 a 1 e garantiu a volta da “Bolívia Querida”, como é chamado o time do Maranhão.

Vila Nova-GO elimina o Treze-PB e volta para a Série B

Depois de ser o segundo colocado no seu grupo, o time goiano enfrentou o Treze-PB, e perdeu no jogo de ida por 1 a 0, fora de casa. Mesmo com o resultado adverso, a equipe fez valer a força do Serra Dourada, e fez 2 a 0 na volta, garantindo a volta à segunda divisão do Brasileirão.