Criciúma e Ponte Preta empatam em jogo direto contra o rebaixamento

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma-SC.

Criciúma e Ponte Preta não vivem momentos tranquilos no Campeonato Brasileiro. Tanto o Tigre quanto a Macaca estão na zona de rebaixamento, lutando para permanecer na primeira divisão. Sendo um jogo direto para sobrevivência, os times empataram por 1 a 1, no Estádio Heriberto Hülse, neste domingo (3).

O empate não alegrou catarinenses nem paulistas, que estão nas últimas colocações e buscam se aproximar do Fluminense, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Criciúma enfrenta o Náutico e a Ponte Preta joga contra o Vitória. Com o resultado, o Tigre está na 19ª posição com 33 pontos, e a Macaca na 18ª, com 34 pontos.

Tigre abre vantagem nos primeiros 45 minutos

Sabendo da importância da vitória fora de casa, a Ponte Preta teve a primeira oportunidade. Logo aos dois minutos, Uendel chutou para a defesa do goleiro Galatto. Após esta jogada perigosa, o time da casa começou a controlar a partida.

Aos 24 minutos, Ricardinho cabeceou, mas o goleiro salvou os visitantes. E depois de pressionar, aos 34 minutos, o Criciúma abriu o placar. Após chute de Lins, o goleiro Roberto espalmou para o meio da área e o atacante Ricardinho pegou a sobra para fazer o primeiro gol da partida. O primeiro tempo terminou com vitória do Tigre, para festa dos quase 10 mil torcedores.

Leonardo empata para os paulistas e placar não se altera mais

Já na segunda etapa, a vantagem do time catarinense durou pouco. Aos nove minutos, Régis cruzou, Rildo desviou e Leonardo apareceu para empatar a partida. Com o empate no placar, o técnico Argel Fucks deixou a equipe mais ofensiva. Aos 34 minutos, Lins e Wellignton Paulista ameaçaram ao gol da Ponte, mas acertaram, nas duas vezes, a trave. Aos 42, Lins bateu e quase deixou o Criciúma mais uma vez à frente do marcador. Mas, no entanto, o empate persistiu até o final.