Sport passa pelo São Caetano e assume 3º lugar da Série B

O Sport venceu com facilidade o São Caetano pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado de feriado (2), no Estádio da Ilha do Retiro. O placar elástico de 3 a 0 fez os pernambucanos assumirem isoladamente o terceiro lugar na classificação, com 56 pontos. Neto Baiano (2) e Marcos Aurélio fizeram os gols da partida.

Na próxima rodada, o Leão da Ilha encara o Ceará no Castelão, no sábado (9), já o Azulão pega o América-MG nesta terça-feira (5), em jogo de vida ou morte. O time do ABC Paulista segue em penúltimo lugar com apenas 31 pontos, a cinco da primeira equipe fora do Z-4, o ABC-RN (que empatou por 3 a 3 o clássico contra o América-RN, também neste sábado).

Sport abre placar, mas Azulão pressiona

No primeiro tempo, o Sport se fez valer do fator casa e começou pressionando. O goleiro Rafael Santos teve trabalho, e acabou não sendo páreo ao atacante Neto Baiano aos 17 minutos. O centroavante recebeu de Marcos Aurélio, dominou de peito, e chutou de esquerda para vencer o goleiro azulino: 1 a 0 Leão da Ilha. O São Caetano quase empatou com Marcelo Soares, mas errou o arremate.

Éder e Wagner Carioca também tentaram igualar o marcador para o Azulão, mas foram ineficientes por causa do goleiro Magrão, que evitou que a bola entrasse em ambas as oportunidades. Com isso, o placar seguiu inalterado até o intervalo.

Neto Baiano e Marcos Aurélio matam jogo para o Leão

A equipe dirigida por Geninho estava com vontade de definir o jogo, e por isso não deu chances ao adversário. Logo aos 10 minutos, Neto Baiano recebeu cruzamento de Patric pela direita e, de cabeça, fez seu segundo gol na partida: 2 a 0 Sport. Mesmo com as mudanças, o São Caetano permanecia frágil e levou o terceiro e derradeiro gol de Márcos Aurélio aos 46. O atacante arriscou de fora da área e acertou o ângulo de Rafael Santos, fechando a goleada na Ilha d Retiro.

Oeste vence Bragantino em confronto paulista

No confronto paulista da rodada, o Oeste, atuando no Estádio dos Amaros, derrotou o Bragantino por 2 a 0, gols de Lelê e Eric. Com o resultado, o Rubrão pulou para 42 pontos, em 12º lugar, se afastando definitivamente do Z-4 da Série B, enquanto o Braga soma 39, na 15º posição, ainda ameaçado pela degola.

Na próxima rodada, o time de Itápolis pega o Paysandu, em Belém, no sábado (9), e o Massa Bruta encara o Atlético-GO em casa, na sexta-feira (8).

Oeste e Brantino se enfrentaram pela 33ª rodada da Série B, e o Rubrão se deu melhor, vencendo por 2 a 0 (Foto: Reprodução/José Luis Silva/Agência Estado)