São Caetano x América-MG, Campeonato Brasileiro Série B

Leia a crônica de São Caetano 1 x 1 América-MG, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

23:02 Encerramos nossa transmissão ! Acesse o portal para ler a crônica do jogo e outras notícias do futebol brasileiro. Também aproveite e siga a @VAVEL_Brasil no Twitter e curta a VAVEL.com - Brasil no Facebook! Uma boa noite, obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima!

23:00 Na outra partida, encerrado Chapecoense 0 x 0 América-RN. Com o resultado, o Palmeiras fica muito próximo do título da Série B.

FOTO: Andrei Girotto faz 1 a 0 América-MG, logo no primeiro minuto de jogo.

22:56 "É difícil, mas temos que fazer nossa parte. Ainda estamos na briga. Merecíamos ganhar, mas é continuar trabalhando que ainda dá", afirmou o meia Elvis, que ainda acredita no América-MG.

22:54 Empate ruim para os dois times. O São Caetano vai para 32 pontos e permanece em penúltimo lugar, a quatro do ABC-RN, primeiro time fora do Z-4. Situação complicada para a equipe do ABC Paulista. O América-MG foi para 52 pontos, a um do Icasa, quarto colocado e último que ascende para a Série A, mas com um jogo a menos. Também complicado para o Coelho buscar o acesso.

22:51 "As partidas que estamos fazendo não são para perder. Os resultados estão difíceis para o São Caetano, e agora é planejar 2014 para que possamos ser mais felizes que 2013. É esperar os resultados para sabermos se teremos ainda chance de se salvar", lamentou o goleiro Rafael Santos na saída do gramado.

48' FIM DE JOGO NO ANACLETO CAMPANELLA: São Caetano (Cassiano Bodini) 1 x 1 América-MG (Andrei Girotto).

44' Três minutos de acréscimo. Cartão amarelo para Danilo.

42' Jogo emocionante neste finalzinho no Anacleto Campanella!

41' Cartão amarelo para Luiz Eduardo, por reclamação. Está suspenso do próximo jogo do Azulão. Foi o terceiro do zagueiro.

40' MAIS AMÉRICA! Alessandro recebe de frente ao gol e bate forte. Rafael Santos espalma como pode e a bola vai para escanteio.

40' RAFAEEEEL SANTOS! Marcão avançou pela direita e chutou rasteiro, Rafael Santos espalma e, na sequência, Luiz Eduardo afasta!

38' No outro jogo da noite pela Série B, Chapecoense e América-RN seguem no 0 a 0.

35' LANCE DUVIDOSO! Éder põe na frente para Giancarlo, que ficaria frente a frente com o goleiro Matheus. O juiz deu impedimento duvidoso.

33' Última mudança do Coelho: sai Andrei Girotto, que fez o gol do América-MG mas que levou cartão amarelo, e entra o atacante Marcão. Silas também deixa a equipe ofensiva, abrindo mão de um volante e colocando um centroavante.

29' Após lance, o América-MG muda: sai o experiente Fábio Júnior, que pouco apareceu, e entra Alessandro.

29' MATHEEEUS! Anselmo enfiou passe na frente para Bruno Veiga e Matheus saiu bem do gol, se antecipando ao atacante. A arbitragem marcou impedimento, apesar do lance de perigo.

27' Elvis tentou voltar, mas não conseguiu continuar e saiu. Marcelo Rosa já entrou em seu lugar.

26' Nikão recebe livre pela direita e na hora do chute, mandou longe do gol.

25' Última mudança do São Caetano: sai Diego e entra Giancarlo. Pintado trocou um lateral por um atacante. Vai com tudo o Azulão!

24' Elvis fica no chão após dividida e sinalizou que não tem mais condições de jogo.

22' Cartão amarelo para Elsinho, após falta.

21' POR POUCO! Elvis quase desempata o jogo. Nikão deixa o jogador em boas condições, ele limpa e bate à esquerda do gol de Rafael Santos.

19' E Anselmo limpou o marcador americano e arriscou para o gol, mas a bola subiu e foi para a linha de fundo.

17' Mudança no São Caetano: sai Leandro Carvalho e entra Anselmo. Um volante por outro.

16' Bady manda por cima de Rafael Santos, semm muito perigo.

15' A garoa fina segue caindo no Anacleto Campanella. A bola fica escorregadia e vira um perigo para os jogadores, principalmente para o goleiros.

12' PERDEEEU! Bady levanta na área, a bola desvia e Jaílton cabeceia. Rafael Santos espalma e no rebote Leandro Ferreira, com o goleiro caído, mandou por cima do gol. Grande chance perdida pelo América-MG!

11' Nikão recebe pela direita, cai pelo meio e tenta o chute, mas Fabinho desvia e a bola vai para escanteio.

10' DEFENDEU! Rafael Santos defende falta de Andrei Girotto, que cobrou rasteiro, buscando o canto direito.

6' UUUUH! Escanteio cobrado por Éder e Bruno Aguiar sobe de cabeça, mas mandou na rede pelo lado de fora de Matheus.

2' QUAAAAASE! Éder cobra falta no canto direito baixo e Matheus espalma para escanteio.

0' O segundo tempo está rolando em São Caetano do Sul. 1 a 1 é o placar.

22:02 O São Caetano volta com uma mudança: sai o apagado Marcelo Soares e entra o jovem Bruno Veiga, ex-Duque de Caxias. Já o América-MG é o mesmo time do primeiro tempo.

22:01 São Caetano e América-MG retornam para o gramado do Anacleto Campanella.

21:59 No outro jogo da rodada, Chapecoense 0 x 0 América-RN. Intervalo na Arena Condá.

21:58 LEIA TAMBÉM: Taça do Mundial de Clubes realiza sua viagem pelo mundo

21:56 LEIA TAMBÉM: Mais UCL - Juventus e Real Madrid empatam em jogo emocionante

21:54 LEIA TAMBÉM: Mais UCL - Bayern de Munique derrota Viktoria Plzen (TCH) e segue em primeiro em seu grupo

21:53 Aproveite o intervalo e fique por dentro do futebol na VAVEL Brasil: Pela Uefa Champions League, PSG empata com o Anderlecht (BEL) e adia classificação antecipada

21:50 O primeiro tempo não teve grandes oportunidades após os gols marcados. Basicamente uma chance para o São Caetano e uma para o América-MG. Por enquanto, resultado ruim para os dois times.

21:48 "O primeiro tempo foi bom, o jogo está aberto e movimentado. Agora é ver o que o Silas vai nos falar e acertar para o segundo tempo", disse o goleiro Matheus ao fim da primeira etapa.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO NO ANACLETO CAMPANELLA: São Caetano (Cassiano Bodini) 1 x 1 América-MG (Andrei Girotto).

44' Cartão amarelo para Leandro Ferreira, após falta perigosa.

43' Não teremos acréscimos neste primeiro tempo.

42' Bady é colocado em velocidade pela esquerda, mas Fabinho aparece na hora certa e rouba a bola, de carrinho.

38' QUAAAASE! Leandro Ferreira entrou na área e arriscou o chute, que passou à esquerda de Rafael Santos. Por pouco o segundo do Coelho.

36' Cartão amarelo para Andrei Girotto, após falta em Leandro Carvalho. Foi o terceiro amarelo do volante, que está fora do próximo jogo do América-MG.

36' A garoa aperta no Anacleto Campanella. O campo ficou escorregadio e poderá ser usado a favor dos jogadores para chutes de longa distância.

35' Éder carregou pelo meio e chutou, mas a bola foi fraca e se perdeu pela linha de fundo.

31' UUUH! Samuel Xavier recebeu pela direita, tentou cruzar (ou chutar?!) e Matheus deu um tapa para escanteio.

29' Falta para o São Caetano. Na cobrança ensaiada, Luiz Eduardo tocou para Cassiano Bodini, mas a defesa do América-MG estava esperta e tirou para a lateral.

26' NA TRAVE!!! Após escanteio fechado, Leandro Ferreira cabeceou na trave de Rafael Santos. Quase o segundo do time mineiro!

24' Elsinho saiu machucado, após dividida com Cassiano Bodini. América-MG momentaneamente com dez.

23' Escanteio pela esquerda do ataque e Nikão esteve livre na frente de Rafael Santos, mas a bola escapou e o goleiro fez a defesa.

20' Após escanteio, Bruno Aguiar briga no ataque e chuta rasteiro, de perna esquerda. Matheus caiu bem e fez tranquila defesa.

19' Jogo equilibrado neste momento em São Caetano do Sul. O América-MG foi feliz no gol relâmpago, mas o Azulão não desistiu, e como precisa do resultado, se atirou ao ataque e empatou. Agora, a partida está igual.

17' Escanteio cobrado e na sequência o juiz marca falta de Nikão, jogador do América-MG. Bola para o São Caetano.

14' Cartão amarelo para o volante Leandro Carvalho, que deu um carrinho perigoso em Nikão. O árbitro não bobeou e deu o primeiro amarelo no jogo.

12' Lateral cobrada pela direita, Marcelo Soares briga dentro da área e a bola sobra para Cassiano Bodini, que sai da área e chuta de perna esquerda, no canto de Matheus: 1 a 1 e tudo igual no placar. Primeiro gol do camisa 11 do Azulão nesta Série B.

12' GOOOOOOOOOL DO SÃO CAETANO! Cassiano Bodini empata no Anacleto!

8' Cassiano Bodini arrisca da entrada da área e manda para fora. Primeira chegada do Azulão.

6' O América chega novamente. Após cruzamento de Nikão, Bady tenta dominar, mas a bola escapa e fica com Rafael Santos.

3' Como garoa fino em São Caetano do Sul, o volante do América-MG arriscou para o gol e foi feliz no arremate. O São Caetano terá que se portar diferente do esquema de jogo proposto por Pintado.

1' Andrei Girotto recebeu da esquerda, dominou pelo meio e arriscou para o gol. A bola foi rasteira, no canto esquerdo de Rafael Santos, e foi para o fundo das redes: 1 a 0 Coelho em pleno Anacleto, logo no primeiro minuto. Foi o quarto gol do volante do América na Série B.

1' GOOOOOOOOL DO AMÉRICA-MG! Andrei Girotto abre o placar no Anacleto!

0' Bola rolando no Anacleto! Acompanhe conosco!

20:58 Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro, apita o jogo entre São Caetano x América-MG.

20:57 Neste momento o Hino Nacional Brasileiro é tocado no Anacleto Campanella.

20:56 São Caetano também já confirmado por Pintado: Rafael Santos; Samuel Xavier, Bruno Aguiar, Luiz Eduardo e Diego; Fabinho, Leandro Carvalho, Wagner Carioca e Éder; Marcelo Soares e Cassiano Bodini.

20:55 Os times acabam de entrar em campo!

20:54 América-MG escalado por Silas:

20:50 10 minutos para a bola rolar no Anacleto Campanella!

20:48 Daqui a pouco confirmamos para vocês as escalações.

20:42 16ºC é a temperatura neste momento no Estádio Anacleto Campanella.

20:30 Curiosidades: O América-MG talvez não esteja no G-4 da Série B do Brasileirão porque o time é o que mais vezes finalizou errado na competição, com 352 finalizações erradas. O São Caetano é a quarta equipe que mais finaliza certo, com 185 arremates que foram ao gol.

20:28 Confira abaixo o histórico de confrontos entre São Caetano x América-MG.

20:26 A Série B ganhou quatro novos integrantes no último domingo (3). Confira quem são clicando na reportagem.

VÍDEO: No jogo do primeiro turno, no Independência, o América-MG venceu o São Caetano por 2 a 1. A partida marcou a demissão do técnico Marcelo Veiga, que não resistiu a mais uma derrota do Azulão.

20:23 “Nosso retrospecto é muito bom fora de casa. Temos que ir para os cinco jogos finais como se fossem os últimos de nossas vidas”, disse o atacante Fábio Júnior sobre a possibilidade de acesso do América-MG. O Coelho tem a segunda melhor campanha como visitante, com oito vitórias em 16 jogos, só perdendo para o líder Palmeiras, que possui nove.

20:20 O América-MG está em oitavo lugar com 51 pontos, a apenas dois do Icasa, quarto colocado e último classificado para a primeira divisão até o momento. Uma vitória colocará momentaneamente o Coelho no G-4.

20:18 O São Caetano vive situação delicada na Série B. Com apenas 31 pontos e ocupando a penúltima posição, o Azulão precisa da vitória para encostar no ABC-RN, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Cinco pontos separam a equipe de Pintado do Mais Querido.

20:15 Olá, torcedores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora o jogo entre São Caetano x América-MG pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida será realizada no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo. Fiquem conosco!