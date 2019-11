Cruzeiro x Grêmio, Campeonato Brasileiro

Chegamos ao final da transmissão de Cruzeiro 3x0 Grêmio. Acompanhe em nosso site, no Facebook e Twitter as crônicas e repercussões desse e dos outros jogos da 33º rodada do Brasileirão. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!

O Cruzeiro chega aos 71 pontos e o Grêmio permanece na terceira posição com 54 pontos.

Mesmo com a festa no MIneirão, o título não veio nessa rodada. Mesmo com a vitória sobre o Grêmio, o Atlético-PR precisava perder ou empatar para que a taça ficasse em Minas. Porém o Furacão venceu por 3 a 0 o São Paulo e adiou o grito de campeão da Raposa.

Fim de jogo também para: Internacional 2x1 Botafogo, Ponte Preta 0x3 Vitória e Atlético-PR 3x0 São Paulo.

Nilton: "Estamos próximos do titulo, o grito está engasgado na garganta. A equipe está de parabéns"

Pará: "Sete jogos sem vencer. Mesmo pelo placar, achei que foi um jogo de igual para igual, forçamos o Fábio a grandes defesas. Mas a vitória só vai voltar com muito trabalho. Então, vamos seguir na luta."

Jogadores do Cruzeiro se cumprimentam no gramado.

45' FIM DE JOGO NO MINEIRÃO! Cruzeiro 3x0 Grêmio!

44' Barcos tenta Maxi Rodríguez, mas erra o passe.

43' Yuri Mamute recebe de Maxi Rodríguez e arrisca de longe. Tiro de meta para Fábio.

41' GOOOOL DO CRUZEIRO! É GOLEADA! Ricardo Goulart faz o terceiro para o Cruzeiro na partida. Após cobrança de falta de Willian, atacante recebe e chuta de primeira na frente de Dida! 3 a 0

40' CARTÃO AMARELO PARA ALEX TELLES! Por cometer falta em Luan.

39' FÁBIO!!! Após cobrança de escanteio, goleiro faz três defesas seguidas em um só lance! Nos chutes de Ramiro, Yuri Mamute e Barcos!

38' Yuri lança Barcos, mas Fábio intercepta.

37' Público total: 58.113 torcedores no Mineirão.

34' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO! Sai: Kleber Entra: Yuri Mamute.

Sai: Riveros Entra: Maxi Rodríguez.

33' GOOL DO CRUZEIRO! WILLIAN! Após cobrança de lateral, atacante recebe cruzamento e manda de primeira para o fundo das redes!

30' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Dagoberto Entra: Wilian

30' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Everton Ribeiro Entra: Luan

30' Pará cobra escanteio e a zaga tira.

29' FÁBIO! Mais uma vez, Barcos quer marcar, mas o goleiro do Cruzeiro não deixa. O argentino arrisca no canto e o camisa 1 pula para mandar para escanteio!

28' Falta é cobrada e Dida fica com a bola.

28' Falta de Pará em Egídio.

27' NA TRAVE! Pará rouba bola e avança no contra-ataque. O lateral toca para Barcos, que chuta forte e a bola vai na trave de Fábio!

25' Souza sofre falta no meio-campo.

24' Everton Ribeiro tenta Ricardo Goulart, mas Bressan intercepta.

23' Everton Ribeiro arrisca o chute, mas ele sai pela linha de fundo. Tiro de meta.

23' Pressão do Cruzeiro.

22' Dagoberto cobra escanteio. Dedé cabeceia mas Dida fica com a bola.

20' CARTÃO AMARELO PARA LÉO! Por cometer falta em Barcos.

18' Julio Baptista lança Ricardo Goulart, livre, no contra-ataque. Mas Bressan chega e fica com a bola.

17' CARTÃO AMARELO PARA CEARÁ! Por cometer falta em Kleber.

16' Dagoberto cobra escanteio e a zaga corta.

15' Dagoberto cobra falta. A bola é desviada na barreira. Escanteio.

15' Werley comete falta em Dagoberto.

13' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO Sai: Borges Entra: Julio Baptista

13' Bola é colocada para fora do gramado porque Riveros está sentindo dores.

11' Ceará cobra lateral e Ricardo Goulart sobe para cabecear. A zaga corta o rebote.

9' Dagoberto acha Borges, mas jogador não consegue o domínio.

8' Everton Ribeiro tenta o cruzamento, mas Souza corta.

7' UHH! Kleber pega rebote e chuta forte no canto. Fábio faz a defesa!

7' Riveros tenta Barcos, mas Egídio corta o lance.

6' Dedé rouba a bola e avança. Zagueiro lança Borges, mas Dida chega antes e intercepta a jogada.

4' Egídio arrisca de longe e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Dida.

3' Cruzeiro toca a bola em seu campo de defesa.

1' Everton Ribeiro sofre falta de Rhodolfo.

0' BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

17:53 Fim de primeiro tempo também para: Internacional 1x0 Botafogo, Atlético-PR 2x0 São Paulo e Ponte Preta 0x3 Vitória.

17:52 Mesmo com essa vitória parcial de 1 a 0, o Cruzeiro precisa torcer para que o São Paulo vire a partida diante do Atlético-PR, que vence por 2 a 0. Se os paranaenses vencerem a partida, a taça fica para a próxima rodada.

Bressan: "Estamos errando muitos passes. Temos que melhorar para empatar a partida."

Borges, autor do gol: "Estou feliz com o gol, nem vi a bola entrar pois bati com a cabeça na grama. Esperamos fazer mais um e sair de campo com a vitória."

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Cruzeiro 1x0 Grêmio.

45' Pará cobra escanteio e a zaga dá rebote nos pés de Everton Ribeiro, que avança em contra-ataque. Em jogada individual, o jogador dribla quatro marcadores e cai dentro da área. Jogador pede pênalti, mas o juiz manda seguir.

45' Alex Telles cobra e toca para Pará, que chuta em Egídio. Escanteio para o time gaúcho.

44' Falta para o Grêmio.

43' Grêmio troca passes no campo de defesa.

41' CARTÃO AMARELO PARA EVERTON RIBEIRO! Por cometer falta em Ramiro.

40' Pará cobra escanteio. A zaga corta e dá rebote nos pés de Kleber, que manda uma bomba e Fábio defende. Em mais um rebote, Souza chuta para o gol e o goleiro salva.

39' Alex Telles cobra falta. Egídio manda para escanteio.

38' Barcos sofre falta de Dedé. Bem bola na área do Cruzeiro.

37' Enquanto isso, a torcida canta e faz a festa no Mineirão. Mesmo com a vitória, o título não vem hoje se o Atlético-PR continuar vencendo o São Paulo.

36' Grêmio tenta a reação, mas erra muitos passes.

33' GOOL DO CRUZEIRO! BORGES FAZ UM GOLAÇO! Centroavante recebe lançamento e, de voleio, manda para o fundo das redes, sem chances para Dida!

33' Riveros cruza para a área, mas a zaga tira. No rebote, Alex Telles arrisca de longe e Fábio faz a defesa.

31' Kleber lança Pará, mas o lateral não alcança.

31' Kleber derruba Dedé. Mais uma falta no jogo.

30' Ramiro sofre falta no meio-campo.

27' CARTÃO AMARELO PARA KLEBER! Jogador comete falta em Nilton.

27' Alex Telles sofre falta de Nílton.

26' Pará aproveita bobeada da marcação cruzeirense e avança para o ataque. Fábio aparece para interceptar o avanço gremista.

25' Dagoberto cobra escanteio e a zaga tira como dá.

24' Ceará lança Ricardo Goulart, que cava escanteio.

24' Mais um avanço do Cruzeiro. A jogada começa com Everton Ribeiro, que dribla dois marcadores e chuta fraco, sobrando para Borges, que não alcança.

23' Borges comete falta em Riveros.

22' Everton Ribeiro cobra escanteio e a zaga afasta.

21' Dagoberto cobra falta. A zaga gremista dá rebote, mandando a bola para escanteio.

20' Mais uma falta para o Cruzeiro. Werley derruba Dagoberto.

18' CARTÃO AMARELO PARA RAMIRO! Por cometer falta em Everton Ribeiro.

17' Everton Ribeiro é derrubado por Ramiro. Falta.

16' Grêmio troca passes no meio-campo. Logo na sequência, Barcos comete falta em Nilton.

15' Ramiro, após disputa com Léo, cai no chão, sentindo dores.

14' Escanteio é cobrado mas o juiz para o lance por marcar falta de ataque dos jogadores cruzeirenses.

13' UHH! Mais um ataque da Raposa! Ceará cruza para a área buscando Dagoberto, que dribla dois marcadores e chuta por cima do gol. A bola é desviada. Escanteio.

12' Pará cobra escanteio e Bressan cabeceia. A bola sobra para Fábio cobrar tiro de meta.

11' Alex Telles cobra falta para o Grêmio. Dedé manda para escanteio.

10' UH! Primeiro chute a gol do jogo! Egídio recebe passe de calcanhar de Everton Ribeiro e chuta rasteiro. A bola passa no canto do gol de Dida.

10' Cruzeiro pressiona nesses minutos. Grêmio na marcação.

9' Everton Ribeiro tenta o passe, mas Pará intercepta.

7' Ricardo Goulart cai após disputa de bola com Ramiro, mas o juiz manda o jogo seguir.

6' Cruzeiro troca passes no campo de defesa.

5' Kleber comete falta de ataque.

4' Lucas cobra a falta direto. O chute sai torto e vai pela linha de fundo.

3' Pará tenta Ramiro, que é desarmado por Ricardo Goulart. Bola com o Cruzeiro. Na sequência do lance, o atacante sofre falta.

2' Werley comete falta em Borges.

1' Escanteio é cobrado. Nilton cabeceia, mas a bola sobra para Pará.

1' Bressan concede escanteio ao Cruzeiro.

0' BOLA ROLANDO NO MINEIRÃO!

16:58 Tudo pronto para a bola rolar.

16:57 A torcida do Cruzeiro não para de cantar no estádio.

16:56 Grêmio entra no gramado do Minerão!

16:53 Cruzeiro no gramado do Mineirão!

16:50 Outros jogos às 17h: Ponte Preta x Vitória, Internacional x Botafogo e Atlético-PR x São Paulo.

16:48 O dono do apito será Wilson Luiz Seneme (SP), auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Carlos Berkenbrock (SC).

16:45 Para assistir ao jogo, vale tudo para a torcida do Cruzeiro. Como o espaço destinado aos donos da casa estão esgotados, tem torcedor que comprou ingresso e verá a partida na torcida do Grêmio. Além disso, como as entradas custaram cerca de R$ 300,00 , teve torcedor que vendeu a televisão para pagar o bilhete. A torcida está confiante!

16:42 No primeiro turno, na Arena, o Grêmio venceu o duelo diante do Cruzeiro por 3 a 1.

16:40 O atacante do Cruzeiro, Dagoberto, também falou sobre a ansiedade em volta da partida de logo mais: “Estamos preocupados apenas com o Grêmio, é o nosso foco. Depois, veremos no que vai dar. O torcedor está empolgado, mas temos que ir pela razão e não podemos nos deixar levar pela atmosfera do jogo”.

16:38 Como o jogo de hoje é de muita expectativa, em relação ao possível título antecipado do time mineiro, o centroavante do Grêmio, Barcos, afirmou que não será fácil vencer a sua equipe: “Queremos adiar a festa dos mineiros, não podemos entregar a taça para eles. Queremos retomar o segundo lugar no campeonato e para isso temos que vencê-los”.

16:37 Jogadores pendurados:

Cruzeiro: Borges, Ceará, Dagoberto, Egídio, Everton Ribeiro, Leandro Guerreiro, Souza, Mayke e Vinícius Araújo.

Grêmio: Adriano, Saimon e Zé Roberto.

16:35 GRÊMIO CONFIRMADO Dida;Werley, Rhodolfo, Bressan e Werley; Pará, Souza, Ramiro, Riveros e Alex Telles; Kleber e Barcos.

16:34 CRUZEIRO CONFIRMADO COM NILTON Fábio; Ceará, Dedé, Léo e Egídio; Nilton, Lucas Silva, Éverton Ribeiro, Dagoberto e Ricardo Goulart; Borges.

16:32 Por suspensão, Tinga não jogará pela Raposa na rodada e, pelo lado do Grêmio, Vargas está de fora.

16:30 O desempenho do time gaúcho quando o assunto são finalizações no campeonato não é nada bom. A equipe não marca há cinco jogos, desde o dia 20 de outubro. O último jogador que balançou as redes foi Vargas, no Gre-Nal, em 2 a 2.

16:27 A dúvida na escalação do Cruzeiro fica por conta do volante Nilton, que sentiu dores no joelho. No último treino, o jogador sentiu dores e foi ao chão. Ele foi atendido pelos médicos do clube e saiu caminhando do gramado.

16:25 O Grêmio, em seu antigo estádio, realizou um animado recreativo, apesar da recente eliminação na Copa do Brasil para o Atlético-PR na semifinal. O técnico Renato Portaluppi apenas observou a atividade. Os jogadores fizeram o “corredor polonês”, com alguns tricolores passando e sendo acertados pelas camisetas dos companheiros que marcavam o trajeto. Logo depois, os jogadores treinaram finalizações. Barcos foi a ausência nesta parte do trabalho.

16:22 Voltando a falar do líder, as atividades do plantel começaram com uma roda de bobinho e logo depois, o tradicional rachão. Todos os jogadores participaram da atividade. Até o zagueiro Bruno Rodrigo, em fase final de recuperação, correu ao redor do gramado.

16:20 Os gremistas realizaram o último treinamento no Estádio Olímpico na manhã de sábado. Pela tarde, a delegação viajou para Belo Horizonte, onde ficará concentrada até momentos antes do jogo.

16:17 No último treino realizado na Toca da Raposa II, na manhã de sábado, os jogadores tiveram o apoio em massa da torcida cruzeirense.

16:15 O líder Cruzeiro possui 68 pontos e o Tricolor está na terceira posição, com 54 pontos.

16:12 Cerca de 60 mil pessoas são esperadas no Estádio do Mineirão.

16:10 O jogo é válido pela 33º rodada do Campeonato Brasileiro.

16:08 A partida é muito importante para a Raposa. Se vencer os gaúchos e o Atlético-PR não vencer na rodada, o Cruzeiro será campeão brasileiro hoje, com cinco rodadas de antecedência! O palco para a festa já está montado no estádio.

16:05 Boa tarde, caro torcedor! Acompanhe hoje com a VAVEL BRASIL o duelo entre Cruzeiro e Grêmio, no Mineirão. Siga em tempo real!