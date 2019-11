Paysandu x Palmeiras, Campeonato Brasileiro Série B

23:56 Encerramos nossa transmissão ! Acesse o portal para ler a crônica do jogo e outras notícias do futebol brasileiro. Também aproveite e siga a @VAVEL_Brasil no Twitter e curta a VAVEL.com - Brasil no Facebook! Uma boa noite, obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima!

23:52 Outros resultados da noite: ASA 2 x 1 Guaratinguetá, Ceará 2 x 1 Avaí, América-RN 2 x 2 Améroca-MG e Atlético-GO 2 x 1 Sport.

23:50 O Palmeiras tem a festa do título adiada para sábado (16), quando enfrenta o Boa Esporte, no Pacaembu. O Paysandu está empatado com o ABC-RN com 39 pontos e pode sair da zona de rebaixamento na próxima rodada.

23:48 Pikachu: "Negócio de ida para o Palmeiras no ano passado, eu não sei se é verdade. Mas essa vitória foi fundamental para a gente. Foi um jogo difícil, mas conseguimos a vitória. Jogar contra o Palmeiras nos proporciona muitas coisas."

VÍDEO: Confira o gol de Yago Pikachu, o da vitória do Paysandu diante do Palmeiras nesta noite no Mangueirão.

23:45 Eguren: "Nós tivemos muitas chances, mas não conseguimos o gol. Foi um jogo para brincar. Agora, temos que continuar trabalhando para buscar o título."

49' FIM DE JOGO: Paysandu (Pikachu) 1 x 0 Palmeiras. Verdão não leva o título da Segundona e o Papão perto de sair da zona de rebaixamento!

48' HENRIQUE EXPULSO! Zagueiro levou cartão amarelo após falta e depois, por reclamação, foi expulso. Palmeiras com um a menos.

FOTO: Jogadores dividem bola no Estádio do Mangueirão.

44' Vamos ter 3 minutos de acréscimo no Mangueirão!

42' PRESSÃO PALMEIRENSE! Uma bola no travessão, e um pouco depois, Alan Kardec tenta de cabeça e Matheus defende. Palmeiras querendo o título da Segundona!

40' Última mudança no Paysandu: sai Heliton e entra Aleilson.

39' Gols na Série B: Beto diminui para o Avaí - Ceará 2 x 1 Avaí, e Murilo diminui para o Guaratinguetá: ASA 2 x 1 Guaratinguetá.

38' Público pagante no Mangueirão: 33.248 torcedores.

FOTO: Goleiro Fábio estreia com a camisa do Palmeiras com algumas intervenções.

35' Cartão amarelo para Jailton, do Paysandu, por reclamação.

33' Última mudança no Palmeiras: entra Caio e sai Ananias.

30' Cartão amarelo para Vanderson, do Paysandu, após falta.

29' Alterações nos dois times: no Palmeiras, entra Fernandinho e sai Wendel, e no Paysandu, entra Careca e sai Marcelo Nicácio.

25' NA TRAVEEEE! Alan Kardec recebe pela esquerda na entrada da área e chuta de primeira, e a bola vai na parte debaixo da trave de Matheus. Por pouco o empate do Palmeiras.

24' Gol na Série B: Cléber, contra, empata para o América-MG: América-RN 2 x 2 América-MG.

23' Com este resultado, o Paysandu vai para 39 pontos, igual o ABC, mas permanece dentro da zona de rebaixamento por ter uma vitória a menos.

19' Jailton entra e Diego Barboza sai no Paysandu.

17' Cartão amarelo para Marcelo Nicácio, do Paysandu.

16' Mudança no Palmeiras após o gol adversário: sai André Luzi e entra Serginho.

13' Grande enfiada de bola para Marcelo Nicácio, que recebe na linha de fundo e toca para o meio da pequena área. Yago Pikachu aparece livre e, sem goleiro, manda para o fundo das redes: Paysandu 1 x 0 Palmeiras.

13' GOOOOOOOOOL DO PAYSANDU! Yago Pikachu abre o placar para o Papão no Mangueirão!

12' Diego Barboza arrisca arremate e manda por cima de Fábio. Paysandu pressiona neste segundo tempo.

10' Gol na Série B: o experiente Magno Alves faz Ceará 2, Avaí 0. Vozão entra na briga pelo acesso e complica situação do Avaí, concorrente direto.

9' Zé Antônio chuta fraco e Fábio encaixa com facilidade.

8' POR POOOUCO! Heliton recebe pela direita e bate cruzado, a bola desvia em Henrique e passa com perigo, à direita de Fábio. Escanteio para o Paysandu.

2' Gol na Série B: Anselmo faz Atlético-GO 2, Sport 1. Jogo também na segunda etapa.

1' UUH! Marcelo Nicácio recebeu pela esquerda e finaliza por cima de Fábio.

0' Recomeça a partida no Mangueirão: Paysandu 0 x 0 Palmeiras.

22:53 Paysandu também em campo e sem mudanças.

22:51 Palmeiras volta ao gramado e sem alterações.

FOTO: Marcos, ex-goleiro e ídolo do Palmeiras, conferiu nesta terça-feira (12) a pré-estreia de seu documentário, chamado de "Santo Marcos", que estreará dia 22. "As partes que mais me emocionaram foram as das contusões, que mostram o apoio da minha família, e eu lembro de todos os momentos difíceis que vivi ao longo da carreira. Literamente, passou um filme pela minha cabeça, de todo o sacrifício que eu fiz para conquistar meus objetivos", disse o ex-jogador.

22:44 Pikachu: "Não pode atacar de qualquer jeito a equipe do Palmeiras. É um time de qualidade."

22:42 Gol na Série B: Rodrigo Pimpão faz América-RN 2, América-MG 1.

22:40 Juninho: "É continuar trabalhando com foco até o final, que o gol vai sair. A gente precisa aproveitar o espaço do campo. Quando jogamos mais pelas laterais, surgiram as oportunidades."

22:39 Gol na Série B: Patric empata para o Sport: Atlético-G0 1 x 1 Sport.

22:38 Porém, este resultado dá o título da Série B para o Palmeiras.

22:37 Jogo fraco neste primeiro tempo no Mangueirão. Apenas um lance real de perigo na partida, e foi do Palmeiras, em um chute de Juninho, que Matheus espalmou.

46' Anderson Daronco apita o fim do primeiro tempo: Paysandu 0 x 0 Palmeiras.

45' Teremos 1 minuto de acréscimo no Mangueirão!

43' QUASE! Juninho recebeu pela esquerda, foi à linha de fundo e passou para Ananias, que finaliza dentro da área, mas por cima de Matheus.

40' Gol na Série B: Kléber empata para o América-MG: América-RN 1 x 1 América-MG. Resultado ainda ruim para o Coelho, que se distancia do acesso.

40' Eguren domina e bate de fora da área, mas pegou mal na bola.

37' Gol na Série B: Diego Giaretta faz Atlético-GO 1, Sport 0. Dragão permanece na degola, enquanto Leão da Ilha permanece no G-4, mas ameaçado pelos times abaixo dele.

35' MATHEEEEUS! Juninho recebeu pela esquerda e avançou, o lateral finalizou cruzado e Matheus espalmou para escanteio! Primeiro lance de perigo da partida.

31' Gol na Série B: Elionar Bombinha amplia para o ASA: ASA 2 x 0 Guaratinguetá.

29' Cartão amarelo para André Luiz, do Palmeiras, após falta em Heliton. O primeiro da partida no Mangueirão.

28' Gol na Série B: Régis abre o placar para o América-RN em cima do América-MG. América-RN 1 x 0 América-MG.

25' Por enquanto, jogo pegado no meio campo e nenhuma chance clara de gol.

17' Gol na Série B: Mota abre o placar para o Ceará em cima do Avaí, no Castelão: Ceará 1 x 0 Avaí.

15' Primeira chegada do Palmeiras. Juninho cobra falta da esquerda e André Luiz toca de cabeça, mas Matheus defende com tranquilidade.

9' Gol na Série B: Lúcio Maranhão faz ASA 1, Guaratinguetá 0. Caso vençam, os alagoanos deixam a lanterna e evitam a queda para a Série C.

6' Escanteio cobrado pela direita e Raul tenta a finalização, mas a bola apenas triscou no jogador e sobrou fácil para o goleiro Fábio.

3' Partida começa com troca de passes buscando o ataque, mas sem muita objetividade, presa no meio campo.

0' Começa o jogo no Mangueirão, em Belém!

21:49 Vágner Benazzi: "Respeitamos, mas não podemos ter medo do Palmeiras", disse o treinador do Paysandu antes da partida.

21:49 Fernando Prass: "Queria estar jogando, ainda mais nesse jogo de hoje tão importante. Mas respeito a decisão do treinador", sobre começar o jogo entre os reservas. Fábio estreia com a camisa do Verdão.

21:48 Times já em campo no Mangueirão! O jogo já vai começar!

VÍDEO: Relembre o jogo no primeiro turno entre Palmeiras 3 x 2 Paysandu, disputado no Pacaembu, em 17 de agosto, pela 16ª rodada.

21:43 Torcedores do Palmeiras gritam "é campeão!", mas a torcida do Paysandu encobre os gritos dos palmeirenses. Festa bonita no Pará.

21:40 LEIA O PRÉ-JOGO: Desfalcado, Palmeiras enfrenta nesta terça o Paysandu e pode voltar para casa com o título

21:39 Bom público no Mangueirão para Paysandu x Palmeiras. O estádio ainda não está lotado, mas a torcida vai chegando aos poucos ao local da partida.

21:37 Classificação: 1º Palmeiras 73 (ainda joga), 2º Chapecoense 65, 3º Sport 56 (ainda joga), 4º Icasa 56 / 17º Paysandu 36 (ainda joga), 18º Atlético-GO 35 (ainda joga), 19º São Caetano 32 e 20º ASA 29 (ainda joga).

21:35 Outros resultados de jogos já terminados: Boa Esporte 1 x 0 São Caetano, Figueirense 2 x 0 ABC, Joinville 1 x 1 Oeste e Bragantino 1 x 2 Icasa.

21:31 Fim de jogo em Curitiba: a Chapecoense venceu o Paraná por 1 a 0 e o Verdão será campeão com um empate no Mangueirão. A Chape se aproxima do acesso matematicamente.

21:30 Banco do Paysandu: Paulo Rafael, Willian Leandro, Alex Gaibú, Dirceu, Cassio, Leonardo D'Agostini, Careca, Jailton, Max, Aleilson e Artur. Banco do Palmeiras: Fernando Prass, Tiago Alves, Bruno Oliveira, Fernandinho, Renatinho, Ronny, Serginho, Caio e Rondinelly.

21:26 Mistério acabou: o Paysandu está confirmado com Matheus; Yago Pikachu, Fábio Sanches, Raul e Pablo; Vanderson, Zé Antônio, Diego Barboza e Djalma; Heliton e Marcelo Nicácio.

21:23 Do lado do Paysandu, Vágner Benazzi fez mistério e ainda não divulgou a escalação, mas a tendência é que os 11 que começam são estes: Matheus; Yago Pikachu, Fábio Sanches, Leonardo e Pablo; Vanderson, Zé Antônio, Jailton (Diego Barboza) e Djalma; Heliton (Careca) e Marcelo Nicácio.

21:20 Escalação do Palmeiras confirmada por Gilson Kleina: Fábio; André Luiz, Henrique e Marcelo Oliveira; Wendel, Márcio Araújo, Eguren, Felipe Menezes e Juninho; Ananias e Alan Kardec. Goleiro Fábio, da base, estreia com a camisa do Verdão, enquanto Fernando Prass é poupado e ficará no banco de reservas. Desfalques: Wesley está machucado, Valdivia na seleção chilena e Leandro, suspenso.

21:17 A Chapecoense vai vencendo o Paraná por 1 a 0, na Vila Capanema, e com isso o Palmeiras será campeão com um empate diante do Papão.

21:16 O jogo é fundamental para os dois times: o Palmeiras pode se sagrar bicampeão da Série B, enquanto o Paysandu busca escapar da zona de rebaixamento, e só uma vitória deixa o time paraense com chances reais de se salvar da parte de baixo.

21:15 Olá, torcedores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real entre Paysandu x Palmeiras, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Fique com a gente!