Boa Esporte vence São Caetano nos últimos minutos e segue sonho do acesso

O Boa Esporte venceu o São Caetano nos últimos momentos da partida no Estádio do Melão, em Varginha-MG, nesta última terça-feira (12), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol de Luiz Paulo aos 44 minutos do segundo tempo e resultado de 1 a 0 deixam a equipe mineira ainda com remotas chances de acesso para a Série A em 2014. Para o Azulão, o rebaixamento está praticamente sacramentado, e pior: o time paulista passou a ser lanterna da competição (com a vitória do ASA em cima do Guaratinguetá).

Na próxima rodada, o Boa pega o Palmeiras no Pacaembu, sábado (16). Em 11º lugar com 50 pontos, os mineiros estão a seis do Icasa, quarto e último classificado para a divisão de elite nacional. Já o São Caetano, último colocado com 32 pontos, enfrenta o Joinville no Anacleto Campanella no mesmo dia, e só uma vitória e uma combinação de resultados deixam os paulistas com poucas chances de permanência na Série B, caso contrário, o São Caetano estará rebaixado matematicamente para a Série C.

Primeiro tempo fraco e com apenas uma chance de cada lado

A primeira etapa de jogo foi de forte pegada no meio campo e com consistência na marcação. Pela necessidade do resultado para ambas as equipes, a parte defensiva se prevaleceu e as chances de gol foram escassas.

A melhor oportunidade do São Caetano surgiu aos 26 minutos com Anderson Pimenta, que avançou e chutou com força, mas Douglas fez grande defesa. Dois minutos depois, o Boa respondeu com Marcelinho Paraíba, mas Rafael Santos espalmou e a defesa azulina afastou para longe o perigo. Fora isso, emoção quase nula e o intervalo não poderia começar se o placar não fosse de zero a zero.

Luiz Paulo dá vitória para Boa aos 44 do segundo tempo

Os últimos 45 minutos foram parecidos com o primeiro tempo. Jogo truncado e com chances escassas. Nem as mudanças táticas dos dois treinadores funcionaram. Porém o Boa Esporte se sobressaiu e conseguiu assustar mais o Azulão. Betinho mandou um chute na trave, e um pouco depois, Fernando Karanga teve duas ótimas chances, mas desperdiçou.

Quem teve que resolver foi Luiz Paulo, que substituiu Marcelinho Paraíba durante a partida. Aos 44 minutos, o atacante tabelou com Rafinha e bateu na saída de Rafael Santos, 1 a 0 para o time de Varginha e vitória que ascende novamente as esperanças do torcedor em um acesso que continua distante. Para o São Caetano, já ficou evidente que evitar a queda para a Terceirona ficou praticamente impossível com essa derrota no final do jogo, típico de clube que será rebaixado.

Icasa derrota Bragantino e permanece na surpreendente quarta colocação

O Bragantino recebeu o surpreendente Icasa no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, na terça-feira (12) e não foi páreo ao time cearense, que venceu por 2 a 1. Chapinha e Leandro fizeram os gols do Verdão do Cariri, enquanto Cesinha marcou o único do Braga, em um golaço.

Chapinha foi autor de um dos gols da vitória do Icasa em cima do Bragantino (Foto: Reprodução/Agência Estado)

Agora o Icasa soma 56 pontos, em quarto lugar, e se mantém firme na busca pelo acesso inédito para a Série A. Os cearenses recebem o Paysandu, sexta-feira (15), em Juazeiro do Norte, e podem se aproximar da primeira divisão. O Bragantino, em 13º, com 42 pontos, pega a Chapecoense (que pode garantir matematicamente o acesso neste jogo) fora de casa, e precisa da vitória para afastar o perigo da zona de rebaixamento, que está a apenas três pontos dos paulistas.