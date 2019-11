Cruzeiro comemora título brasileiro no intervalo, e, mesmo assim, vence Vitória no Barradão

O Cruzeiro se sagrou o grande campeão do Campeonato Brasileiro 2013. E o adjetivo "grande" se encaixa com todas as letras. Melhor ataque disparado, com 72 gols marcados; 23 vitórias em 34 jogos até agora, e um aproveitamento monstruoso de 72,5% dos pontos disputados (são 74 pontos na classificação). Nesta quarta-feira (14), a Raposa derrotou por 3 a 1 o Vitória no Barradão e comemorou o título ainda no intervalo, quando o Criciúma venceu o vice-íder Atlético-PR por 2 a 1 e tirou qualquer possibilidade de chegada do Furacão.

Willian, Júlio Baptista e Ricardo Goulart fizeram os gols cruzeirenses, enquanto o único do Leão foi de Dinei. Na volta para o gramado, quando o jogo estava 1 a 0, o elenco já se abraçava e ensaiava uma comemoração, que veio assim que o apito final de Paulo Godoy Bezerra foi dado em Salvador. Com quatro rodadas de antecedência, o Cruzeiro conquista o Brasileirão pela terceira vez (1966, 2003 e 2013). A entrega oficial da taça de campeão nacional será dada diante do Bahia, no último jogo da equipe no Mineirão.

Vitória joga melhor, mas Cruzeiro é mais eficiente

A partida também foi uma que teve manifestação do "Bom Senso FC", que luta por melhorias no futebol nacional. Com isso, assim que o árbitro apitou o minuto de silêncio, os jogadores dos dois times ficaram cerca de 40 segundos com os braços cruzados. Com a bola rolando, o Vitória teve mais presente ao ataque.

Aos 23 minutos, em falha de Leandro Guerreiro, que recuou mal a bola, Marquinhos avançou e finalizou, mas Fábio consertou o erro do companheiro e defendeu. Pouco tempo depois, Escudero teve outra oportunidade para os baianos, e em nova falha do volante cruzeirense, o meia errou a pontaria.

Porém o Cruzeiro também buscava atacar e criava com perigo. O atacante Borges quase marcou um golaço dentro da área, de voleio, e a bola tirou tinta da trave de Wilson. Aos 30 minutos, o Vitória ainda criou novamente com Dinei, que encheu o pé na pequena área, mas jogou pra fora e frustrou a torcida rubro-negra.

Chance que custou caro ao time de Ney Franco. Aos 36 minutos, a Raposa mostrou eficiência: Willian foi lançado por Dagoberto, ganhou da defesa na velocidade e tocou na saída do goleiro Wilson, 1 a 0 e título muito próximo de Minas Gerais.

Willian comemora com Marcelo Oliveira o primeiro gol do jogo (Foto: Reprodução/Gazeta Press)

Raposa volta para o gramado campeã, mostra seriedade e vence

Durante o intervalo, o elenco cruzeirense acompanhou os minutos finais de Criciúma x Atlético-PR, e a vitória do Tigre se confirmou em Santa Catarina, o que deu o título matematicamente ao Cruzeiro. Os jogadores e o técnico Marcelo Oliveira já comemoraram, mas tinham o segundo tempo a ainda jogar.

Com o evidente desvio de atenção no jogo, o Vitória se aproveitou. Dinei, aos cinco minutos, empatou para o Vitoria, ao receber de William Henrique (que acabara de entrar na partida) e ser mais feliz na dividida com Fábio. Mas a concentração da Raposa voltou aos poucos, e aos 25, foi ilustrada. Dagoberto escapou pela esquerda, a defesa adversária pediu impedimento, e o atacante rolou com liberdade para Júlio Baptista fazer o segundo do Cruzeiro.

O último dos mineiros foi um lindo gol, mais um na campanha do Brasileiro, de tantos golaços. Aos 35 minutos, Willian lançou Ricardo Goulart, que livre na área, bateu no ângulo de Wilson e encerrou os trabalhos para a equipe de Minas: 3 a 1. Após isso, só festa no banco de reservas, principalmente de Marcelo Oliveira, que chegou com olhar de desconfiança dos torcedores e mostrou consistência em seu trabalho, conquistando pela primeira vez na carreira o Campeonato Brasileiro.

Torcida, emocionada, exibe bandeiras e os três dedos, simbolizando o tricampeonato brasileiro do Cruzeiro (Foto: Reprodução/Gazeta Press)