Jogando bem, Atlético-MG vence Internacional em BH

34ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no Estádio Independência, em Belo Horizonte-MG. Público: 12.451 pagantes; Renda: R$297,660.

Em mais uma noite de bom futebol que agradou o torcedor do Atlético-MG no Independência, o Galo venceu o Internacional por 2 a 1 e acumula o terceiro jogo seguido sem derrota no Campeonato Brasileiro. O Colorado gaúcho continua oscilando dentro da competição e não se acerta no Brasileirão. Os gols foram de Fernandinho e Alecsandro para os mineiros. D'Alessandro, cobrando pênalti, descontou para o Inter.

O resultado deu ao Galo a sequencia de três jogos sem derrota e uma força a mais na preparação para o Mundial de Clubes, em dezembro, no Marrocos. O clube mineiro voltou para a sexta posição com 51 pontos. O Internacional é quem anda mal das pernas. Sem conseguir manter uma regularidade, a equipe gaúcha é a 11ª colocada com 45.

Na próxima rodada, o Atlético-MG viaja até São Paulo e encara a Portuguesa, no Canindé, domingo (17), às 19h30. No mesmo dia e horário, o Internacional vai até Goiânia enfrentar o Goiás, no Serra Dourada.

Muita pressão e apenas um gol

O Atlético esteve presente no campo de ataque durante todo o primeiro tempo. Com arrancadas em velocidade, principalmente puxadas por Diego Tardelli, o Galo levava perigo a todo instante. As presenças de Fernandinho e dos laterais Marcos Rocha e Lucas Cândido também tratavam de deixar o Internacional preso na defesa.

Em princípio, talvez seja esta a primeira atitude do técnico Clemer. Colocar o Inter atrás da linha da bola para explorar os contra-ataques com a velocidade de D'Alessandro, Jorge Henrique e Otávio, mas em nenhum momento aconteceu uma oportunidade clara para que o Colorado aproveitasse de sua estratégia.

Depois de muita pressão do Galo, finalmente, saiu o gol, e logo em uma falha da defesa colorada. Aos 37 minutos, depois de lançamento ao ataque, o zagueiro Jackson falhou frente ao Fernandinho, que dominou e, cara a cara com Muriel, chutou forte, um torpedo, um míssil, para fazer o primeiro gol do Atlético-MG.

O gol do Galo acordou o Inter, que só foi ter sua primeira grande oportunidade aos 40 minutos após jogada criada por Jorge Henrique e finalizada por Otávio, rente a trave de Giovanni.

Empate e a confirmação da vitória

O panorama do segundo tempo não mudou em referência ao primeiro. O Galo pressionava, criava oportunidades, porém, as mesmas, eram desperdiçadas por Alecsandro e Marcos Rocha. Mal saberia o time o preço pela incompetência seria pago e com juros.

No contra-ataque puxado pelo jovem Otávio, o lateral Marcos Rocha tocou a perna direita do meia. Pênalti claro que D'Alessandro bateu forte, no canto esquerdo alto de Giovanni, para deixar tudo igual no placar.

No minuto seguinte, novo cochilo da defesa do Inter, que se organizava na defesa após o empate. Luan, com seus 1,70m de estatura, ganhou pelo alto e na vontade da defesa do Internacional. Alecsandro apenas dominou e bateu forte, por baixo, no canto direito de Muriel, que nada poderia fazer.

No final do jogo, o Colorado quase empatou após cruzamento de Valdívia (que não é o chileno) e a cabeçada do ex-atleticano Rafael Moura, que tentou encobrir Giovanni, mas o goleiro atleticano operou belíssima intervenção e garantiu os três pontos para o Atlético-MG.