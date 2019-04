Icasa derrota Paysandu e se firma no G-4 da Série B

Válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, realizado no Estádio Romeirão,em Juazeiro do Norte-CE.

O Icasa segue em campanha surpreendente nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte-CE, nesta sexta-feira de feriado (15), o time cearense derrotou o desesperado Paysandu por 2 a 1 e alcançou pela primeira vez em 36 rodadas a terceira colocação na tabela. Os gols foram de Leandro e Elanardo para o Verdão do Cariri, e Yago Pikachu para o Papão da Curuzu.

A equipe juazeirense tem 59 pontos agora, em 3º, assim como o Ceará, quarto colocado, mas com uma vitória a menos, e abriu três pontos para o Sport, que ainda jogará na rodada. O próximo compromisso do Icasa será diante da Chapecoense, que pode garantir seu acesso matematicamente neste sábado (16). Os paraenses seguem em 17º, na zona de rebaixamento, com 39 pontos, dois a menos que o Guaratinguetá, primeiro clube fora da degola. Na penúltima jornada, o Paysandu encara o Bragantino, no Mangueirão.

Icasa marca no primeiro minuto, mas Paysandu consegue reação

O jogo mal começou no Romeirão e o Icasa tratou de fazer os torcedores mais felizes. Logo no primeiro minuto, Neilson cruzou na área, Leandro subiu com o zagueiro adversário e conseguiu cabecear para o gol, encobrindo o goleiro Matheus: 1 a 0 para os mandantes. Os visitantes partiram para cima depois do gol relâmpago, porém faltava o último toque, a criatividade.

De parte do Verdão do Cariri, Gustavo quase marcou um gol olímpico e assustou Matheus. Aos 39 minutos, a criatividade do Paysandu apareceu com eficiência: Eduardo Ramos recebeu pela esquerda e bateu na bola, João Ricardo espalmou para o lado esquerdo e Yago Pikachu apareceu bem para empatar a partida em Juazeiro do Norte.

Elanardo entra no segundo tempo e desequilibra

No segundo tempo, o Paysandu voltou melhor e Heliton por pouco não virou o jogo. Nayhlor errou passe fácil e Heliton escapou pela esquerda, ainda cortou o adversário e chutou forte, mas João Ricardo fez defesa segura.

Com o lance concluído, os times mexeram e Elanardo substituiu Gilmak no Icasa, enquanto Nicácio saiu para a entrada de Careca no Papão. Aos 27 minutos, quem decidiu foi Elanardo, que após linda troca de passes, chutou firme e colocado no fundo das redes de Matheus: 2 a 1 para o Verão do Cariri.

Fábio Sanches ainda acabou sendo expulso, complicando ainda mais o time paraense na partida e no campeonato. No Icasa, o veterano Geraldo, de 39 anos (e com a camisa 50), substituiu o autor do primeiro gol Leandro. Fim de jogo e cearenses se aproximando do inédito acesso à primeira divisão do Brasil. Para om Paysandu, restam mais dois jogos para escapar do Z-4.

Ceará e ABC-RN também vencem nesta abertura de 36ª rodada

Outros dois jogos abriram esta 36ª rodada de Série B em pleno feriado da Proclamação da República. Em Guaratinguetá, o time da casa foi derrotado pelo Ceará por 1 a 0, gol de Rogerinho. O Vozão assumiu temporariamente a quarta posição (59 pontos), dentro da zona de acesso, já o Guará ficou próximo da zona de rebaixamento, em 16º, com 39 pontos (dois pontos a frente do Paysandu, 17º e primeiro rebaixado).

No Frasqueirão, em Natal-RN, o ABC-RN goleou por 4 a 1 o ASA e se afastou da degola com 42 pontos, em 14º, enquanto os alagoanos foram rebaixados para a Série C. Com 32 pontos, o time de Eron Ferreira só pode alcançar 38, três a menos que o Guaratinguetá, que já possui 41 e fora da degola. Os gols do Mais Querido foram de Giovanni Augusto, Rodrigo Silva, Alvinho e Somália; e para o ASA, Elionar Bombinha fez o de honra.

Giovanni Augusto comemora primeiro gol do ABC nesta sexta-feira (Foto: Reprodução/Augusto Gomes)