Palmeiras x Boa Esporte, Campeonato Brasileiro Série B

18h19 Juninho também dá sua palavra no fim da partida: "Fico muito feliz de não ter desistido, de ter permanecido no Palmeiras esse ano e ter me dedicado bastante para este momento. Estava com uma dívida muito grande pelo ano passado, pela queda, agora lavo a alma. Estou feliz pelo torcedor fazer festa. Não sabíamos como a torcida ia reagir. Ano que vem é centenário, vamos com tudo!"

18h18 Comemorando o título, Gilson Kleina vai até a grade vibrar com os torcedores.

18h17 Fala, Gilson Kleina: "Conquistamos uma Série B com muito suor e sacrifício, a mobilização de todos foi de grande valia, os jogadores representaram muito bem. Trouxemos o gigante de volta. Agradeci aos torcedores, importante ter esse carinho. Treinador vive no amor e no ódio. São 15 meses à frente do Palmeiras e passa um filme muito grande. O torcedor merece, pois sofreu, mas conseguimos trazer o Palmeiras à Série A. E que o time tenha muito sucesso em 2013".

18h16 A faixa contém a seguinte frase: "Torcedor, obrigada pelo apoio incondicional".

18h15 Neste momento os jogadores levam uma faixa para dentro do gramado, agradecendo a torcida.

FIM DE JOGO NO PACAEMBU! O Palmeiras enfim conquista o título da série B do Campeonato Brasileiro!

45' Após grande defesa de Fernando Prass, o árbitro aponta o centro do campo e encerra a partida.

44' Substituição no Palmeiras: sai Juninho, entra Rondinelly. O lateral saiu de campo com os aplausos da torcida.

42' Petros tenta fazer a interceptação, mas é desarmado na entrada na área pela defesa do Palmeiras.

39' O Palmeiras toca a bola e a torcida se diverte gritando "olé".

37' Cartão amarelo para Charles por cometer falta.

36' Cartão amarelo para Moisés por falta em Serginho.

35' Depois do terceiro gol, a torcida palmeirense começa a comemorar na arquibancada gritando "É CAMPEÃO!"

34' Substituição no Palmeiras: sai Felipe Menezes , entra Fernandinho.

32' GOOOOOOL DO PALMEIRAS! Juninho recebe de Eguren pela esquerda, faz a inteceptação na área e chuta forte para o gol, apliando o placar alviverde no Pacaembu.

31' Substituição no Boa Esporte: Sai Rafinha, entra Moisés.

29' Felipe Menezes chuta para o gol e Douglas defende. Logo depois, o meia palmeirense derruba o marcador.

Gol na série B: América-MG vai vencendo o Atlético-GO por 2 a 0 no estádio Indepenência.

24' Márcio Araújo arrisca chute de longe e a bola passa por cima do gol de Douglas. Após o lance, a torcida aplaudiu o atleta que completa hoje 250 jogos com a camisa alviverde.

23' Luiz Paulo manda uma bola perigosa e dá trabalho para o goleiro do Palmeiras.

Gol na série B: Sport abre o placar na Ilha do Retiro. 1 a 0 contra o Paraná.

22' Tudo certo com Fernando Prass e a bola volta a rolar no Pacaembu.

20' Jogo paralisado neste momento para o atendimendo do goleiro do Palmeiras.

19' em uma dividida na pequena área, Fernando Prass tira a bola com os pés, mas acaba sentindo no contato com o jogador do Boa Esporte.

18' Em boa jogada, Petrus arrisca o chute, mas a bola para nas mãos de Fernando Prass.

14' Cartão amarelo para Ciro Sena, após cometer falta.

11' Cartão amarelo para Alan Kardec, por fazer falta.

Gol na série B: Empate do Braga em Santa Catarina. Chapecoense 1 x 1 Bragantino.

11' GOOOOL DO PALMEIRAS! Leandro recebe no meio campo, fica cara a cara com Douglas, faz o drible e chuta para o gol.

7' Serginho faz interceptação pela lateral e realiza bela finta, mas é desarmado logo em seguida.

5' Em um cruzamento de Serginho pela direita, Alan Kardec pula para cabecear e a bola vai para fora.

1' Petrus avança com a bola, se livra de dois marcadores e chuta. Fernando Prass faz a defesa.

0' Começa o segundo tempo!

17h27 Substituição na equipe do Boa Esporte: sai Crystian , entra Luiz Paulo.

17h26 Substituição na equipe do Palmeiras: sai Wendel, entra Charles.

17h25 As equipes retornam para o segundo tempo.

FOTO: Torcedor exibe faixa e comemora o acesso do Palmeiras.

17h10 Gol na Série B: Chapecoense abre o placar em Santa Catarina e vai vencendo a partida por 1 a 0 contra o Bragantino.

47' Fim do primeiro tempo no estádio do Pacaembu. O Palmeiras vai vencendo por 1 a 0 e com o resultado parcial, está levando o título da Série B.

46' O juiz dá dois minutos de acréscimo para a partida.

43' O próprio Marcelinho cobra e a bola passa com perigo acima do gol de Prass.

42' Falta para a equipe do Boa. Felipe Menezes dá entrada forte em Marcelinho Paraíba.

39' Boa Esporte pressiona a equipe do Palmeiras, prendendo a bola no campo de ataque.

33' Marcelinho Paraíba faz fila na zaga do Palmeiras, mas André Luiz protege a bola saída da pela linha de fundo.

29' Marcelinho Paraíba recebe passe de calcanhar na entrada da área e arrisca um chute curvado. A bola acaba desviando na zaga e passa perigosa perto gol de Fernando Prass. No escanteio, nenhum perigo de gol

28' GOOOOL DO PALMEIRAS! Wendel aproveitou uma bola perdida pela direita, passou por Betinho e tocou para Felipe Menezes que mandou uma bomba. A bola dormiu no fundo do gol de Douglas.

27' Karanga lança Rafinha na área, este cruza na cabeça do próprio Karanga, mas a bola vai pra fora, assustandoFernando Prass.

24' Cartão amarelo para Wendel pela falta cometida.

24' Na lateral da área, Cristian recebe falta de Wendel.

22' Cartão amarelo para Vinicius Hess, que comete falta em Leandro, em uma arrancada pela direita.

18' Cartão amarelo para Marcelinho Carioca, por reclamação.

18' Cartão amarelo para Betinho, do Boa Esporte, por fazer falta.

17' O Palmeiras começa a pressionar mais neste momento.

15' Em disputa de bola com Juninho pela direita, Fernando Karanga comete falta. Na cobrança Felipe Menezes chutou, mas a defesa afastou o perigo.

14' Felipe Menezes comete falta e Boa tem boa chance pelo lado esquerdo, mas Marcelinho Paraíba desperdiça e a bola vai pra fora.

13' Boa Esporte dá mais trabalho para a equipe do Verdão, que fica mais fechada em campo neste momento.

11' Márcio Araújo perde a bola no meio campo e a equipe do Boa Esporte arma um contrataque, mas o volante consegue avançar e ganha lateral para a equipe do Palmeiras.

6' Marcelinho Paraíba cobra o escanteio e novamente Prass faz a defesa.

5' QUE SUSTO! Boa Esporte vai pro ataque e, em um lançamento da ponta da área, Marcelinho cabeceia e assusta Fernando Prass, que faz a defesa. Escanteio para o Boa.

3' UUUUUUUH! Alan Kardec cobra a falta e a bola carimba o travessão do lado direito do goleiro Douglas. Quase gol do Verdão!

2' Márcio Araújo sai em velocidade pelo meio campo e toca para Serginho, que recebe falta de Betinho próximo à entrada da área.

1' Palmeiras arrisca com Alan Kardec, que cabeceia pra fora da área.

0' Começa a partida no Pacaembu e os jogadores tocam a bola como forma de protesto.

16h21 Ambas as equipes se reúnem no gramado antes de começar a partida.

16h18 Neste momento está sendo executado o Hino Nacional no estádio.

16h14 Os jogadores do Palmeiras estão rodeados de crianças no campo, além de serem bem recebidos pela torcida que canta muito no Pacaembu.

16h12 As equipes já estão no gramado do Pacaembu!

16h11 Se o título for conquistado hoje, com duas rodadas de antecedência, o Palmeiras irá receber a taça de campeão contra o Ceará. Porém, o jogo acontecerá no Morenão, em Campo Grande ao invés de recebê-la no Pacaembu.

16h01 Aproximadamente 15 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para a partida de hoje.

15h54 Aos poucos, os torcedores vão preenchendo as arquibancadas no estádio do Pacaembu.

FOTO: Antes do início do jogo, Noiva posa para fotos no Pacaembu ainda vazio.

15h44 Jogadores pendurados no Boa Esporte: Betinho, Crystian, Everton Luís, Fernando Karanga, Malaquias e Xandão.

15h43 Jogadores pendurados no Palmeiras: André Luiz, Leandro, Luís Felipe e Marcelo Oliveira.

15h41 O Boa Esporte vem quase completo para a partida deste sábado (16). Veja a escalação: Douglas, Rafinha, Ciro, Neylor e Thiago Carvalho; Rodrigo Souza, Vinícius Hess, Betinho, Petros e Marcelinho Paraíba; Fernando Karanga. Desfalques: Malaquias, que sentiu uma indisposição e ficou em Varginha para realização de exames.

15h39 Confira agora a provável escalação da equipe do Palmeiras: Fernando Prass; Wendel, André Luiz, Marcelo Oliveira e Juninho; Eguren, Marcio Araujo e Felipe Menezes; Serginho, Leandro e Alan Kardec. Desfalques: Henrique, expulso na partida contra o Paysandu, e Valdívia, convocado pela seleção chilena, além de Mendieta, Vilson, Wesley, Léo Gago e Caio, que compõem o departamento médico do Verdão.

15h36 A vitória para o Boa é essencial para que o time termine o campeonato tendo um bom aproveitamento nas últimas rodadas da competição.

15h35 Já o Boa Esporte, que se encontra no meio da tabela na 11ª colocação com 50 pontos, não corre risco de ser rebaixado, mas também tem chances praticamente nulas de entrar no G-4.

15h33 O título pode vir mesmo com uma derrota se a Chapecoense não vencer o Bragantino em partida simultânea a esta, em Santa Catarina.

15h31 Na partida de hoje, o Verdão precisa apenas de um empate contra o Boa para sagrar-se bicampeão da Série B com duas rodadas de antecedência.

15h30 Olá, torcedores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real da partida entre Palmeiras x Boa Esporte, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fique com a gente!