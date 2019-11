Brasil x Honduras, Amistoso Internacional

00:26 Ficamos por aqui com a transmissão em tempo real de Brasil x Honduras. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco, aguardem que em breve teremos a crônica da partida no site! Não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

00:25 Robinho também entrou muito bem, acertou uma bola na trave, deu uma linda assistência para Hulk, participou da jogada de Maicon e pode ter entrado na briga por uma vaga na Copa

00:24 O amistoso serviu para nomes como Maicon e Willian se colocarem de vez na briga por uma vaga na Copa do Mundo e para Bernard consolidar de vez o seu nome nos 23 convocados

45' SEM ACRÉSCIMOS O ÁRBITRO CANADENSE ENCERRA O MASSACRE BRASILEIRO! Fim de jogo no Sun Life Stadium, com gols de Bernard, Dante, Maicon, Willian e Hulk, o Brasil fez 5 a 0 em Honduras!

42' QUASE HULK! Atacante invade a área pela esquerda, solta a bomba e Valadares faz boa defesa

40' Robinho cobra escanteio para a grande área e a zaga afasta com facilidade

37' QUASE O SEXTO! Luiz Gustavo cruza rasteiro e Ramires tenta dar um toquinho por cima de Valadares, que defende

30' 71.124 pagantes para a partida. Um recorde de público de futebol na Flórida!

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO BRASIL! É DE HULK! Willian fez boa jogada pela esquerda, cruzou rasteiro para Ramires que tocou de calcanhar para Robinho que, também de calcanhar, tocou para Hulk, que ajeitou e soltou a bomba! GOLAÇO!

26' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai David Luiz Entra Marquinhos

25' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Maxwell Entra Lucas Leiva

25' NA TRAAAAAAAAAAAVE! Robinho faz linda jogada pelo meio e bate colocado, com muita categoria, e a bola explodiu no poste esquerdo de Valadares

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! É DE WILLIAN, VIROU SHOW DO BRASIL! Maxwell faz linda enfiada de bola para Hulk, o atacante chega na linha de fundo e cruza rasteiro para o meia do Chelsea que finaliza para o gol. 4 a 0

23' As substituições na equipe de Honduras aconteceram antes do terceiro gol brasileiro

23' SUBSTITUIÇÃO TRIPLA EM HONDURAS! Saem Espinoza, Boniek e Bernardéz Entram Chavez, Najar e Montes

21' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Neymar Entra Hulk

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! É DE MAICON! Após cruzamento de Ramires, Robinho ajeita para o meio, Paulinho solta a bomba e o goleiro espalma. No rebote, o lateral-direito amplia para 3 a 0!

17' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Oscar Entra Ramires

15' QUASE GOL DE HONDURAS! Izaguirre cobra a falta, Victor tira de soco e a bola sobra para Honduras. Após outro levantamento para a área, o próprio Izaguirre recebe e finaliza com força, por cima do gol

14' Honduras tem falta perigosa para jogar a bola na área brasileira

11' O gol de Dante foi a décima assistência de Neymar na "Era Felipão"

11' Se Honduras bate, Neymar reage. A diferença é que o brasileiro reage com dribles e jogadas elásticas. Virou show do camisa 10 brasileiro!

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! É DE DANTE! Após cobrança de falta pela esquerda, o zagueiro brasileiro subiu sozinho para cabecear, a bola desviou na zaga hondurenha e entrou. 2 a 0 para o Brasil!

9' Agora foi a vez de Robinho apanhar de Peralta.

8' Mais uma falta em cima de Neymar. Depois do lance, Claros se estranhou com o atacante brasileiro

5' Os hondurenhos voltam para o segundo tempo basicamente para agredir Neymar. Em menos de cinco minutos, já foram duas pancadas, uma cotovelada e um tapa na cabeça do camisa 10 brasileiro

4' CARTÃO AMARELO PARA BONIEK GARCÍA! O meia de Honduras entrou forte em Neymar, deixou o braço no atacante brasileiro e recebeu o cartão

3' CARTÃO AMARELO PARA BERNARDÉZ! O jogador hondurenho deixou o braço na cara de Neymar e recebeu o cartão

3' David Luiz derruba jogador hondurenho quase na risca da grande área, o juiz manda seguir e Honduras reclama

2' VICTOR! Boniek García arrisca de longe e o goleiro brasileiro cai para fazer boa defesa

0' RECOMEÇA O JOGO NO SUN LIFE STADIUM!

0' ALTERAÇÃO NO BRASIL! Sai Bernard Entra Willian

0' ALTERAÇÃO NO BRASIL! Sai Jô Entra Robinho

23:36 Caso queria fazer alguma alteração, Felipão tem no banco de reservas os seguintes jogadores: Júlio César, Marquinhos, Lucas Leiva, Hernanes, Ramires, Willian, Hulk e Robinho

FOTO: A modelo/atriz Adriana Lima está no Sun Life Stadium ao lado do "DJ África", que está fazendo um show durante o intervalo

23:23 Bernard, que marcou seu primeiro gol com a camisa canarinho: "Esperei muito por esse momento e comentei com meus parentes e companheiros que o gol sairia no momento certo. Foi hoje e quero agradecer a Deus por isso. Poderia ter feito outro, mas não consegui. Esperei muito por esse momento. Estar na Seleção já é um sonho, e todos sabem da importância de marcar o primeiro gol pela equipe."

23:23 Paulinho, assistente do gol brasileiro, deu entrevista no intervalo e comentou sobre a postura da seleção: "Me sinto muito feliz por ter roubado a bola e dar o passe para o Bernard. Agora é voltar com a mesma pegada na segunda etapa. Foi dessa forma que ganhamos a Copa das Confederações."

46' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO NO SUN LIFE STADIUM!

45' Um minuto de acréscimo!

42' FINALIZAÇÕES: Brasil 10 x 2 Honduras

39' Neymar faz linda jogada, limpa três marcadores e é derrubado na hora da finalização, mas a arbitragem manda seguir, corretamente. O zagueiro tocou a bola antes do atacante brasileiro

38' Neymar faz lindo lançamento para Bernard, o atacante carrega pela direita e cruza para Jô, livre na grande área. Entretanto, Bernard colocou força demais no cruzamento e ficou impossível para o centroavante alcançar

36' Os brasileiros reclamam de pênalti em Neymar. Tentando evitar a finalização, o defensor hondurenho deu um carrinho que acertou o atacante após o chute

36' VALADARES! Neymar recebe de Oscar no meio de campo, arranca, dribla a marcação, invade a grande área e chuta cruzado, Valadares faz boa defesa!

35' Paulinho recebe bom lançamento dentro da grande área, mas a arbitragem marca impedimento

34' São sete faltas cometidas por Honduras. Cinco sobre Neymar

28' QUASE OUTRO DE BERNARD! David Luiz faz lindo lançamento para o atacante que sai de frente para o goleiro, mas bate em cima de Valadares

24' PAULINHO ESTÁ INSPIRADO! Depois da jogada do gol, o volante voltou a brilhar. Recebeu no meio de campo, fintou três marcadores e bateu, mas o goleiro Valadares fez a defesa sem muitas dificuldades

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL, É DE BERNARD! Paulinho rouba no campo de ataque, avança pela direita e cruza rasteiro para o atacante, que só coloca para dentro do gol e abre o placar para o Brasil!

20' Neymar cobra muito mal e a jogada não dá em nada

20' Brasil tem escanteio para bater

19' Depois da pressão inicial dos hondurenhos, a Seleção Brasileira parece ter entrado na partida e, agora, começa a controlar as posses de bola e a pressionar os adversários, criando oportunidades

18' QUASE OSCAR! Meia do Chelsea faz linda jogada pelo meio, finta dois marcadores e bate de longe. A bola passa perto.

17' Mesmo se entrasse, o gol não valeria. A arbitragem marcou falta do zagueiro brasileiro

17' ESPALMA VALADARES! Neymar cobra a falta para a grande área, David Luiz desvia na pequena área e o goleirão fez linda defesa.

16' CARTÃO AMARELO PARA PALACIOS! O volante deu uma pancada em Neymar, pisou no atacante enquanto ele estava no chão e, por isso, recebeu o cartão!

14' QUASE O GOL DO BRASIL EM DUAS OPORTUNIDADES! Primeiro foi Neymar que fez linda jogada na intermediária, aplicou um chapéu no marcador e achou Bernard, o atacante do Shakhtar cruzou rasteiro e ninguém apareceu para desviar e a bola ficou para a defesa de Honduras, que tentou sair jogando e perdeu, dentro da área, para Paulinho. O volante chutou forte, cruzado e Valadares fez linda defesa!

13' O cruzamento é ruim e Victor defende com tranquilidade

13' Mais uma falta marcada e Honduras tem outra boa chance de levantar a bola na área brasileira

12' CARTÃO AMARELO PARA MAICON! O lateral-direito brasileiro levantou demais o pé, acertou o rosto do adversário e recebeu a advertência

10' SÓ DÁ HONDURAS! O time norte-americano começa a gostar do jogo e parte pra cima do Brasil! Agora foi Espinoza que arriscou de longe e a bola passou perto

8' QUASE O GOL DE HONDURAS! Em cobrança de falta pela direita, Honduras levantou a bola para a grande área, Vitor saiu mal e Bengston se antecipou ao goleirão e tocou por cima do gol!

7' Ô, IZAGUIRRE! O lateral-esquerdo hondurenho recebeu pela esquerda e aplicou lindo drible em cima de Bernard, incendiando a torcida de Honduras!

6' Neymar sofre a sua terceira falta em seis minutos, todas do lateral Peralta, que é advertido pelo árbitro

5' QUE ISSO, NEYMAR? O camisa 10 bate muito mal e a bola sobe muito!

4' Oscar sofre falta na entrada da grande área e o Brasil tem uma grande chance de abrir o placar

1' A torcida hondurenha marca presença no estádio e grita o nome do seu país. Honduras tem uma das principais colônias de estrangeiros de Miami

0' Com apenas 44 segundos de jogo, Neymar se chocou com o defensor Peralta e sentiu o joelho. O camisa 10 está mancando.

0' ROLA A BOLA, COMEÇA O JOGO!

22:30 As duas equipes já estão postadas no gramado, a bola vai rolar em instantes!

22:27 Toca o hino nacional brasileiro no Sun Life Stadium!

22:25 Toca o hino de Honduras!

22:23 As duas seleções entram no gramado do Sun Life Stadium! A partida começa em sete minutos

22:08 A equipe do Brasil já aquece no gramado do Sun Life Stadium, assim como Honduras

21:52 No futebol internacional, o San Siro, estádio de Milan e Internazionale, foi confirmado como o palco da final da Uefa Champions League 2015/2016

21:50 Pela Formula 1, Sebastian Vettel fez a pole no GP de Austin, no Texas

21:48 Nas notícias do dia de hoje no futebol, o Palmeiras venceu o Boa Esporte por 3 a 0 e se consagrou campeão da Série B. A Chapecoense empatou com o Bragantino e garantiu o acesso para a Série A de 2014.

21:39 O árbitro do confronto é o canadense Dave Gantar, auxiliado pelos compatriotas Kamit Quisenberry e Phillipe Briere

21:37 HONDURAS CONFIRMADO: Valadares; Peralta, Víctor Bernárdez, Figueroa e Izaguirre; Palacios; Jorge Claros; Espinoza e Boniek García; Bengtson e Costly

21:37 BRASIL CONFIRMADO: Victor, Maicon, David Luiz, Dante e Maxwell; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Bernard, Neymar e Jô.

21:26 O amistoso contra a equipe de Honduras pode ser fundamental para o goleiro Victor na disputa por uma vaga nos 23 da Copa do Mundo. Júlio César será o goleiro titular e só uma lesão tira Jefferson do posto de primeiro reserva. A disputa para a terceira vaga fica entre Victor, titular de hoje, e Diego Cavalieri, terceiro goleiro na Copa das Confederações.

21:21 O lateral-direito Maicon, titular na Copa de 2010, comentou sobre as oportunidades que vem tendo com Felipão de voltar a seleção: "Estava tão longe (a vaga entre os 23) e agora está chegando perto. Temos que estar tranquilos para realizar um bom trabalho e estar na lista final"

21:19 Neymar que falou sobre os amistosos da seleção e a postura dos jogadores dentro de campo: "Jogamos sempre para vencer os amistosos da Seleção. Jogamos como se fossem finais de Copa do Mundo. Precisamos mostrar o nosso futebol para estar no Mundial. Ninguém chega aqui e acha que é só um amistoso. Todos querem vencer e mostrar o seu melhor para o treinador.'

21:15 Entretanto, quem mais aproveitou as suas oportunidades é o atacante Jô. Em 360 minutos em campo, o centroavante do Galo anotou cinco gols e é quem menos demora para marcar. Com a camisa amarela, Jô tem um gol a cada 72 minutos

21:12 Desde que Felipão reassumiu o comando da seleção, o Brasil anotou 42 gols. Neymar, com 10 gols e nove assistências, participou diretamente de 45,23% deles, sendo o que mais participou. Seguido dele vem Fred, que anotou nove e deu assistência para dois, participando de 26,19% dos gols da "Era Felipão'. O terceiro é Oscar, que participou de 14,28%, com 4 gols e duas assistências

21:08 Hulk, que tem um total de 691 minutos com a camisa da Seleção, nunca fez uma partida completa sob o comando de Felipão. Nas 11 aparições, o paraíbano ou saiu do banco ou deixou a equipe antes do apito final

21:05 Depois do camisa 10, vem Daniel Alves, com 1149 minutos, e David Luiz, com 1144.

21:05 Neymar é o jogador que mais atuou na segunda "Era Felipão". Foram 1435 minutos do craque em campo com a camisa canarinho desde a volta de Luiz Felipe Scolari

21:00 O Brasil entrará em campo com a seguinte formação: Victor, Maicon, David Luiz, Dante e Maxwell; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Bernard, Neymar e Jô.

21:00 Marcelo, com uma lesão no joelho, Daniel Alves, com dores na panturrilha direita, e Thiago Silva, poupado, serão desfalques da seleção para o confronto contra os hondurenhos e serão substituidos por Maxwell, Maicon e Dante, respectivamente

VÍDEO: Os gols de Brasil 0 x 2 Honduras, pela Copa América de 2001

21:00 Na Copa América de 2001, Brasil e Honduras se enfrentaram no estádio Manizales, na Colômbia, e os hondurenhos, de maneira surpreendente, venceram por 2 a 0, gols de Belletti (contra) e Saúl Azael Martínez

21:00 O Sun Life Stadium também foi palco do Super Bowl XLIV, a grande decisão da NFL em 2009. Se enfrentaram as equipes do New Orleans Saints e do Indianapolis Colts; Menos de quatro anos depois de ter seu estádio e sua cidade devastados pelo Furacão Katrina, os Saints conquistaram o título da NFL naquela temporada graças a uma atuação espetacular do quarterback Drew Brees, eleito MVP (jogador mais valioso) daquela decisão

21:00 O Sun Life Stadium, palco do amistoso, é a casa do Miami Dolphins, equipe que disputa a NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, e tem capacidade para até 80 mil pessoas

21:00 O amistoso contra os hondurenhos servirá para Luiz Felipe Scolari fechar a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2014, que será sediada no Brasil; Segundo o treinador "o grupo conta com 45 jogadores". Este número terá que baixar para 23

21:00 Boa noite, leitor da VAVEL Brasil! Neste sábado (16), o Brasil enfrenta a seleção de Honduras em amistoso internacional, no Sun Life Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, e você acompanha lance a lance com a gente.