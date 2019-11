Palmeiras derrota Boa Esporte com facilidade e é campeão da Série B

O Palmeiras conquistou o bicampeonato da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (16). No Pacaembu, diante de 19.216 pessoas, o Verdão derrotou o Boa Esporte por 3 a 0 pela 36ª rodada e não pode ser mais alcançado na classificação pela Chapecoense, que está a dez pontos distante do time paulista, isso faltando apenas duas rodadas para o fim da competição. Felipe Menezes, Leandro e Juninho marcaram os gols do título palmeirense.

Maior pontuação (76), melhor ataque (67 gols marcados), melhor defesa (26 gols sofridos), maior saldo de gols (+41), time que mais venceu (23 vitórias) e equipe que menos perdeu (6 derrotas). Essa foi a campanha do Palmeiras durante essa segunda passagem pela segunda divisão nacional: sem contestações e sem sustos.

Na próxima rodada, o Verdão recebe o Ceará em Campo Grande (devido a uma venda do mando feita pela diretoria do clube), no jogo que a equipe receberá a taça de campeão da Série B, no próximo sábado (23). Já o Boa Esporte recebe o Sport em Varginha, também no mesmo dia.

Boa não teme adversário, mas Felipe Menezes põe Verdão na frente

O jogo deste sábado foi mais um com o protesto do "Bom Senso FC", que busca por melhorias no futebol brasileiro. Os jogadores ficaram 30 segundos tocando a bola após o apito inicial do árbitro. Com a partida valendo, o embate começou equilibrado. O Palmeiras assustou com Alan Kardec, em falta que passou perto do gol de Douglas, e depois o Boa respondeu com Marcelinho Paraíba, de cabeça, que fez Fernando Prass espalmar no reflexo.

Após esses lances o duelo ficou mais duro, com faltas ríspidas e quatro cartões amarelos em seis minutos. Aos 28 minutos, o Verdão abriu o placar. Wendel passou na frente para Felipe Menezes na direita, o meia carregou por dentro da área e bateu rasteiro de perna canhota, 1 a 0 no Pacaembu. Os mineiros até possuíram mais posse de bola buscando o empate e acuaram a defesa palmeirense, mas faltou eficiência para criação de jogadas.

Felipe Menezes (à esquerda) comemora primeiro gol palmeirense no Pacaembu (Foto: Reprodução/Gazeta Press)

Leandro e Juninho garantem título do Palmeiras

No segundo tempo, o Palmeiras buscou presentar os 19.216 torcedores que compareceram ao Paulo Machado de Carvalho com um resultado convincente, e conseguiram. Aoa 11 minutos, Charles (que entrou após o intervalo) deixou Leandro cara a cara com Douglas e o atacante drilou o goleiro, antes de finalizar para as reses, 2 a 0. Pouco depois, Petros arriscou e Fernando Prass evitou o desconto da equipe mineira.

Aos 32, foi a vez do Verdão "matar" o adversário. Juninho recebeu de Eguren pela esquerda e ficou na frente de Douglas, o lateral finalizou no alto e não deu chances ao goleiro do Boa, 3 a 0. Foi a hora da torcida se extravasar com gritos de "é campeão!" nas arquibancadas. Ao apito final, foram a vez dos jogadores e o técnico Gilson Kleina comemorarem, timidamente, mas comemorarem o bicampeonato da Segundona, dez anos depois do primeiro título.