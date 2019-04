Neymar é "caçado", Bernard marca pela 1ª vez, e Brasil massacra Honduras

Em mais um amistoso internacional, o Brasil segue sua preparação para a Copa do Mundo 2014. O adversário deste sábado (16) em Miami (EUA) era um algoz da Copa América 2001: Honduras, que também estará no Mundial do ano que vem e está fazendo a tradicional seleção do México passar por emoção na repescagem. Mas em campo os hondurenhos foram frágeis e a seleção brasileira derrotou por tranquilos 5 a 0, gols de Bernard (que fez seu primeiro gol com a camisa amarelinha), Dante, Maicon, Willian e Hulk.

Confira como foi o tempo real entre Honduras 0 x 5 Brasil

A partida também marcou um recorde. Com o público de 71.124 torcedores, o jogo representou o de mais espectadores de futebol na história do Estado da Flórida. O Brasil volta a campo na quarta-feira (20), quando enfrenta o Chile, em Toronto (CAN), enquanto Honduras pega o Equador, em Houston (EUA), no mesmo dia.

Bernard desencanta e marca seu primeiro gol com a camisa do Brasil

O primeiro tempo começou com Honduras até mais presente ao ataque, mas aos poucos o Brasil foi tomando as rédias da partida. Aos 14 minutos, Paulinho aproveitou cruzamento pela esquerda de Bernard e por pouco abriu o placar. Essa mesma jogada foi iniciada em um chapéu de Neymar, arrancando aplausos dos torcedores em Miami.

Sete minutos mais tarde, Paulinho roubou a bola pela direita e passou para Bernard aparecer bem na pequena área e fazer 1 a 0 seleção brasileira. Foi seu primeiro gol com a camisa verde-amarela, o que dá confiança ao jovem jogador para uma provável convocação para a Copa do Mundo. Neymar continuava buscando jogo, mas sempre parado por faltas.

Bernard marcou seu primeiro gol com a camisa do Brasil (Foto: Reprodução/Mowa Press)

"Porteira abre" e seleção passeia em Miami

No segundo período as faltas em Neymar permaneceram, e isso foi irritando o camisa 10 do Brasil. Bernárdez e Bonieck levaram cartões amarelos por infrações no atleta brasileiro. Ao todo, oito faltas foram marcadas em cima do jogador.

Se Neymar era "caçado", os companheiros tinham mais espaço. Aos nove minutos, Neymar mandou de falta na área, Dante desviou e a bola triscou em dois defensores antes de parar nas redes de Valladares, 2 a 0. Aos 20, Maicon ampliou após rebote e deixou Luiz Felipe Scolari com a pulga atrás da orelha: "Daniel Alves ou Maicon?"

Neymar recebeu oito faltas dos adversários enquanto esteve em campo (Foto: Reprodução/Mowa Press)

Quatro minutos depois, Willian fez o quarto da seleção canarinha. E o último gol, aos 28, de Hulk, foi o mais bonito: Ramires e Robinho deram passes de calcanhar, antes da bola chegar no atacante do Zenit (RUS) finalizar de pé esquerdo. 5 a 0, vitória tranquila, show aos 71 mil presentes no Sun Life Stadium, e mais algumas dúvidas na cabeça de Felipão antes do Mundial no Brasil.