Na volta ao Pacaembu, Corinthians recebe o desesperado Vasco

Depois de 53 dias, o Corinthians voltará a atuar no Pacaembu. O confronto deste domingo (17), às 17h00 (Brasília), válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, será contra o Vasco, que luta desesperadamente para se livrar da zona de rebaixamento. Atualmente na 18ª posição, o Cruz-Maltino precisa vencer o Timão, fora de casa, e torcer por tropeços de Fluminense e Bahia contra São Paulo e Náutico, respectivamente.

Atualmente em 10º, os donos da casa ainda sonham com uma vaga na Copa Libertadores e, para isso, precisam vencer as quatro partidas restantes na competição, além de torcer por uma série de resultados que o colocariam no G-4. Além de chegar no topo, a equipe do Parque São Jorge precisaria torcer para nenhum brasileiro conquistar a Copa Sul-Americana ou para o Atlético Paranaense vencer a Copa do Brasil sobre o Flamengo.

Corinthians volta ao Pacaembu sonhando com vaga na Libertadores

A última vez que o torcedor corintiano pode ver a sua equipe entrar em campo no Pacaembu foi no dia 25 de setembro, quando o Timão empatou sem gols com o Grêmio, na primeira partida das quartas-de-final da Copa do Brasil. De lá para cá, o Timão teve que atuar em Araraquara, Itu e Mogi Mirim por conta de uma série de punições impostas pelo STJD devido ao comportamento da torcida.

No Campeonato Brasileiro, a última vez que o Corinthians atuou no Pacaembu foi também em um empate sem gols, dessa vez contra o campeão Cruzeiro. 53 dias depois, o Alvinegro do Parque São Jorge volta a jogar na sua “casa” e conta com o apoio da torcida para vencer o Vasco e seguir sonhando com uma improvável vaga na Libertadores.

Ausência da Libertadores pode significar mudanças radicais

Caso o Corinthians não consiga se classificar para a Libertadores de 2014 quebrará uma sequência de quatro anos seguidos participando da competição continental. A ausência do principal torneio do futebol sul-americano trará prejuízos financeiros e técnicos para o Timão. Em entrevista coletiva, o presidente Mario Gobbi afirmou que o fato de não disputar a Libertadores do ano que vem poderia trazer mudanças radicais no elenco alvinegro.

Nomes como Douglas, Danilo e Emerson Sheik não fazem parte dos planos do clube para 2014 e seriam dispensados para dar lugar a jogadores mais jovens. O volante Guilherme, o meia Rodriguinho e o zagueiro Cléber são as grandes esperanças da diretoria para o futuro. Outro que poderia deixar o clube, mas este por opção própria, visto que considera a aposentadoria, é o capitão Alessandro.

A ausência da Libertadores do ano que vem aceleraria o processo de aposentadoria do camisa 2, que levantou todas as taças da “Era Tite” e que está no clube desde 2008, sendo o único remanescente da campanha da Série B.

Partida será “primeira das últimas” de Tite

O técnico Tite não comandará o Corinthians na temporada 2014. O anúncio oficial foi feito pelo presidente Mario Gobbi e pelo próprio treinador em entrevista coletiva realizada na última sexta-feira (15). Portanto, o confronto contra o Vasco será o “primeiro dos últimos” de Tite no comando do clube.

Como só tem o Brasileirão para disputar, Tite fará mais quatro partidas antes de deixar o Parque São Jorge. Depois de enfrentar o Vasco, o Corinthians encara o Flamengo, fora, o Inter, no Pacaembu, e Tite se despede contra o Náutico, na Arena Pernambuco.

No Vasco, a missão é uma só: se livrar do descenso

Atualmente na 18ª colocação, com apenas 37 pontos em 34 rodadas, o Vasco se encontra em situação desesperadora na luta contra o rebaixamento. Portanto, uma vitória contra o Corinthians, no Pacaembu, seria fundamental para a equipe carioca ganhar um ânimo e buscar a salvação.

Para isso, é preciso melhorar o seu sistema defensivo. Com 55 gols sofridos em 34 rodadas, o Cruz-Maltino ocupa o nada honrável posto de terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. Para o confronto contra o Timão, Adilson Batista sinalizou que dará mais liberdade para os laterais, Fágner e Yotún, atacarem colocando três zagueiros. Entretanto, o lateral-direito se mostrou preocupado com a defesa.

“Se essa formação (mais à frente junto com Yotún) se confirmar, vamos ter mais liberdade realmente, mas mesmo assim temos que ajudar na marcação. Não podemos sobrecarregar os meias e o sistema defensivo” afirmou Fágner.

Adilson treina bolas paradas para o confronto contra o Timão

Marcar um gol na defesa do Corinthians é uma missão difícil para qualquer time. Com apenas 20 gols sofridos em 34 rodadas, a equipe paulista lidera, com folga, o Brasileirão neste quesito – a segunda melhor defesa, do campeão Cruzeiro, tem 30 gols sofridos. Buscando uma maneira de furar o bloqueio do Timão, Adilson Batista treinou incessantemente as bolas paradas ofensivas.

Os laterais Fágner e Yotún e o meia Marlone eram os principais responsáveis por levantar as bolas na área, aonde os três zagueiros e o atacante Edmílson buscavam fazer o gol. Bernardo, que deve começar no banco de reservas, também cobrou algumas faltas e demonstrou muita precisão.

“Estamos trabalhando, buscando fazer o nosso melhor, mas espero que essas jogadas nos dêem a vitória porque precisamos ganhar de qualquer jeito, independente de quem fizer a jogada” afirmou o lateral Fágner.

Confrontos Históricos

Em 5 de maio de 1980, o Vasco recebeu o Corinthians no Maracanã e contou com um Roberto Dinamite extremamente inspirado para golear o Coringão por 5 a 2, com impressionantes cinco gols do maior artilheiro e atual presidente do clube.

Em 23 de maio de 2012, o Corinthians recebeu o Vasco em partida válida pelas quartas-de-final da Copa Libertadores. O gol solitário de Paulinho deu a vitória para o Timão e a classificação para as semifinais do torneio que o Corinthians, posteriormente, conquistaria pela primeira vez em sua história.

Ficha Técnica

Corinthians x Vasco

Local: Pacaembu (SP)

Horário: 17h00 (Brasília)

Árbitros: Ricardo Marques Ribeiro (MG), auxiliado por Márcio Eustáquio Santiago e Celso Luiz da Silva, ambos de Minas Gerais.

Corinthians:Walter; Edenilson, Gil, Paulo André e Alessandro; Ralf e Guilherme; Emerson, Douglas e Romarinho; Renato Augusto