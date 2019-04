Para se distanciar do Z-4, Fluminense enfrenta o São Paulo no Maracanã

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e São Paulo se enfrentam neste domingo (17), às 17h, no Maracanã. Após uma série negativa de nove partidas sem vitória, o Tricolor carioca venceu bem o Náutico, conseguiu respirar e sair da zona de rebaixamento. O Tricolor paulista, classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana, poupará os titulares e irá com o time reserva.

Sequência contra times sem objetivo incomodam o Flu

Para alguns, a sequência de jogos do Fluminense para essa reta final de Campeonato Brasileiro parece fácil. Afinal de contas, não enfrenta nenhum concorrente da parte de baixo na tabela. No entanto, para o meia Wagner, enfrentar os times concorrentes seria melhor.

"Acho que melhor seria bater de frente com os concorrentes diretos. Enfrentar os times que já não brigam por nada às vezes não é bom. Mas os três pontos interessam mais a nós do que a eles, temos que fazer valer o peso da nossa casa, agora, contra o São Paulo. São quatro jogos para decidirmos.", disse Wagner.

Dorival Júnior mantém Digão na lateral esquerda e escala Samuel no ataque

No coletivo na manhã deste sábado (16), o técnico definiu a equipe que enfrentará o São Paulo. O treinador decidiu manter o zagueiro Digão, que foi bem contra o Náutico, na lateral esquerda e escalar o atacante Samuel no ataque, na vaga do lesionado Marcos Júnior.

Além disso, o time contará com os retornos de Bruno e Edinho, nas vagas de Igor Julião e William, respectivamente. A provável escalação da equipe é: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Leandro Euzébio e Digão; Edinho, Jean e Wagner; Rafael Sobis, Rhayner e Samuel.

Há oito meses sem marcar, Osvaldo ganha nova oportunidade

A trajtória de Osvaldo mudou radicalmente nesta temporada. Sendo um dos principais jogadores da equipe na era Ney Franco, o atacante não marca um gol há oito meses e de convocado para a Seleção Brasileira, agora passou a ser reserva do time desde da chegada de Muricy.

O atacante, de 26 anos, balançou a rede pela última vez na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o The Strongest (BOL), no Estádio do Morumbi, pela primeira fase da Taça Libertadores da América. No entanto, Muricy afirma não desistir do jogador: "Eu falei com ele. Quando cheguei, não estava jogando, não teve uma boa sequência e saiu do time. O que eu faço é treiná-lo. Treinar, treinar, treinar... Não desistir. E dar uma oportunidade, como será agora", explicou o treinador são-paulino.

Mesmo com reservas, Muricy Ramalho ver São Paulo forte: 'Tem jogador de seleção'

Escalando a equipe reserva visando poupar os seus titulares para as semifinais da Copa Sul-Americana, o comandante são-paulino vê o time forte, destacando o meia Jadson e o atacante Osvaldo, ambos com passagens pela Seleção Brasileira.

"Temos jogadores de seleção brasileira, como Osvaldo e Jadson. Não tem esse negócio de reserva ou segundo time. Ninguém tem posição garantida. É um grande elenco, forte, sem ninguém no departamento médico" , argumentou o técnico.

Ficha Técnica