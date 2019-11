Fluminense x São Paulo, Campeonato Brasileiro

Obrigado a todos que acompanharam o jogo conosco, em instantes confiram a crônica da partida, uma boa noite e até a próxima! Continue acompanhando a VAVEL Brasil no Twitter @VAVEL_Brasil e no Facebook.

FOTO: Jean comemora o primeiro gol do Fluminense.

19:06 O São Paulo foca as suas forças na Copa Sul-Americana.

19:05 Na próxima partida, o Fluminense vai enfrentar a equipe do Santos.

18:59 Resultados da rodada: Final, Corinthians 0x0 Vasco, Vitória 2x0 Santos, Cruzeiro 2x2 Ponte Preta.

49' Fim de Jogo.

49' Cartão Amarelo para Digão.

45' Substituição no Fluminense, sai Rafael Sóbis e entra Anderson.

45' Vamos até os 49 minutos.

43' Após cobrança de escanteio, Gum sobe livre e cabeceia para o fundo das redes, 2 a 1 Fluminense.

43' GOOOOOOOL DO FLUMINENSE, GUM VIRA A PARTIDA!!!

43' Jean levanta na área e Toloi tira para escanteio.

40' Wagner coloca na área e Denis afasta, no rebote Gum tenta um voleio e a bola passa longe.

40' Falta para o Fluminense, vem bola na área.

39' Ademílson toca para Maicon na entrada da área, mas Maicon isolou a bola

37' Cartão amarelo para Jean por falta em Ademílson

35' NA TRAVE!!! Na cobrança, Sóbis chutou forte e Denis quase aceita, a bola bateu na trave!

34' Cartão amarelo para Caramelo por falta em Sóbis.

32' mais de 37 mil pessoas acompanham o jogo no Maracanã, um bom público.

31' Wellington Silva vem ai no Fluminense.

29' Substituição no São Paulo, sai Fabrício e entra Maicon.

29'Digão arrisca, mas a bola vai para fora.

27' Substituição no Fluminense, sai Samuel e entra Marcelinho.

27' Gum faz falta forte em Lucas Evangelista, Muricy Ramalho pede o cartão para o jogador.

23' Substituição no São Paulo, sai Welliton e entra Ademílson.

21' UHHH Biro Biro toca para Igor Julião que chega chutando com perigo!

19' Biro Biro faz boa jogada, leva para o fundo e cruza, Denis fica com a bola.

18' Substituição no Fluminense, sai Rhayner e entra Biro Biro

18' Jogo parado, Caramelo sangrando em campo.

17' Rhayner cruza na área e a defesa afasta, no rebote, Digão tenta o chute, mas Toloi corta.

14' Welliton cai na área e os jogadores do São Paulo se desesperam pedindo pênalti.

13' Gum recebeu o Cartão amarelo no lance anterior

12' Osvaldo rouba a bola de Igor Julião, arranca em velocidade, passa por Gum mas o zagueiro comete a falta.

9' Wagner cobra falta na área, Rafael Toloi desvia para escanteio.

7' QUASE!!! Jean faz boa jogada e finaliza de bico, a bola passa raspando a trave de Denis.

6' Rhayner corta Caramelo e chuta para fora.

5' O jogo fica bem embolado no meio de campo.

2' Rhayner cruza para a área, mas a bola passa sem encontrar ninguém.

0' Substituição no São Paulo, sai Lucas Silva entra Caramelo.

0' Começa o segundo tempo

18:05 São Paulo é o primeiro a voltar para a segunda etapa.

18:03 Ambas as equipes ainda não voltaram ao campo.

17:58 Estamos acompanhando um bom jogo no Maracanã, o São Paulo mesmo com um time recheado de reservas, não facilita o jogo para o Fluminense

17:57 Chapecoense empata com Bragantino e garante o acesso à Série A

17:55 Brasil vence Honduras e Neymar é caçado em campo.

17:53 Resultados da rodada: Em andamento, Corinthians 0x0 Vasco, Vitória 1x0 Santos, Cruzeiro 0x1 Ponte Preta.

46' Fim do primeiro tempo.

45' Bola na área do São Paulo, Gum sobe livre mas sem direção

45' Um minuto de acréscimo

43' Jadson lança em velocidade para Osvaldo que chuta cruzado, para fora.

40' Lucas Silva afasta mal, Sóbis pega o rebote e chuta por cima do gol.

37' UHHHH Samuel toca de cabeça para Jean que fuzila para o gol, a bola vai por cima.

35' Cartão amarelo para Edinho.

32' Lance confuso dentro da área do São Paulo, os jogadores do Fluminense reclamaram de um toque de mão.

30' Sóbis chuta rasteiro e Denis faz boa defesa, na cobrança, Leandro Euzébio cabeceia para fora.

28' Jadson cobra, e a bola desvia na barreira e sai para escanteio.

27' Falta perigosa para o São Paulo.

24' Jean sai cara a cara com Denis e chuta no travessão, no rebote, Samuel chuta de fora da área, Denis falha e a bola bate na trave e sobra para Jean, de cabeça empatar a partida.

24' GOOOOOOOOL JEAN, DO FLUMINENSE!!!

23' UHHHH Wellington tabela com Jadson, e de fora da área o volante chuta firme, Cavalieri faz a defesa.

22' Sóbis cobra escanteio na área, Denis afasta, Wagner pega o rebote mas manda por cima do gol.

20' Sóbis levanta na área mas a defesa são-paulina afasta o perigo

17' Linda jogada do ataque são-paulino, Jadson tocou para João Schmidt que de calcanhar passou para Welliton abrir o placar.

17' GOOOOOOOOOL WELLITON, DO SÃO PAULO!!!

15' Sóbis recebe de Igor Julião mas peca ao tentar dominar a bola.

12' Cartão amarelo para Wellington por falta em Rafael Sóbis.

11' Jadson cobra escanteio fechado, e Diego Cavalieri afasta o perigo.

9' UHHHHH Jadson cobra falta direto para o gol, a bola passa raspando o travessão de Diego.

9' Leandro Euzébio comete falta em Welliton, vem bola na área do Fluminense.

7' O Tricolor paulista joga mais recuado, enquanto isso o Tricolor carioca fica com a posse de bola.

5' Jadson cobra falta para a área, Welliton quase consegue o cabeceio, mas a bola fica com Cavalieri.

2' UHHHH Igor Julião levantou na área e Wagner pegou de primeira, Denis fez boa defesa!

1' Edinho lança Samuel, o atacante tentou o corte mas foi desarmado por Edson Silva

1' Fluminense fica todando bola no campo de defesa.

0' Começa o jogo, com a saída o Tricolor carioca.

17:03 tudo pronto para começar o jogo!

17:00 No primeiro turno, o São Paulo venceu a partida por 2 a 1.

16:58 Fluminense vem a campo.

16:58 Bom público no Maracanã, o Fluminense fez uma grande promoção para atrair o torcedor.

16:52 A equipe do São Paulo já está em campo

16:43 Fluminense confirmado com: Diego Cavalieri, Igor Julião, Gum, Leandro Euzébio e Digão; Edinho, Jean, Wagner; Rhayner, Samuel, Rafael Sóbis.

16:42 São Paulo confirmado com: Denis; Lucas Silva, Rafael Toloi, Edson Silva e Lucas Evangelista; Fabricio, Wellington, João Schmidt e Jadson, Osvaldo e Welliton.

16:38 Pelo Fluminense, Fred, Carlinhos, Aílton, Diguinho e Marcos Júnior Estão no DP, Valencia na Seleção colombiana

16:37 Além dos jogadores poupados, o São Paulo não contará com Luis Fabiano e Denilson suspensos

16:36 Pendurados São Paulo: Aloísio, Lucas Evangelista, Maicon, Paulo Miranda e Reinaldo.

16:35 Pendurados Fluminense: Biro Biro, Bruno, Diego Cavalieri, Fred, Gum, Rafael Sobis e Rafinha.

16:34 Márcio Chagas da Silva (RS) apita o duelo entre os Tricolores.

16:33 Já o São Paulo, tem 49 pontos e é o oitavo colocado.

16:32 o Fluminense tem 39 pontos e está na 16º posição.

16:27 Muricy Ramalho "Temos jogadores de seleção brasileira, como Osvaldo e Jadson. Não tem esse negócio de reserva ou segundo time. Ninguém tem posição garantida. É um grande elenco, forte, sem ninguém no departamento médico"

16:26 Wagner "Acho que melhor seria bater de frente com os concorrentes diretos. Enfrentar os times que já não brigam por nada às vezes não é bom. Mas os três pontos interessam mais a nós do que a eles, temos que fazer valer o peso da nossa casa, agora, contra o São Paulo. São quatro jogos para decidirmos."

16:21 O São Paulo deve vir a campo com: Denis; Caramelo, Rafael Toloi, Edson Silva e Clemente Rodríguez; Fabrício, Wellington, Jadson e Lucas Evangelista; Welliton e Osvaldo.

16:20 O Tricolor paulista poupará os jogadores, priorizando a partida da próxima quarta contra a Ponte Preta pela semifinal da Copa Sul-Americana

16:19 Fluminense deve vir a campo com: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Leandro Euzébio e Digão; Edinho, Jean e Wagner; Rafael Sobis, Rhayner e Samuel.

16:18 Confiram como às equipes vem para o Duelo no nosso Pré-jogo

16:15 Boa tarde, caro torcedor! Acompanhe com a VAVEL Brasil o duelo entre Fluminense x São Paulo, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Siga em tempo real com a gente!