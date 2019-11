Na raça, Gum marca no fim e dá vitória ao Flu sobre São Paulo

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o São Paulo pelo placar de 2 a 1 no Maracanã. Em uma partida emocionante do começo ao fim, o Tricolor carioca com a vitória, atinge os 42 pontos e fica muito perto de atingir a meta necessária para escapar matematicamente dos riscos de cair para a segunda divisão.

Poupando o time para as semifinais da Copa Sul-Americana, o São Paulo foi para o jogo com a equipe reserva. Reservas que deram muito trabalho para os donos da casa, que na base do drama e na raça, conseguiu fazer o gol que pode garantir o time na primeira divisão em 2014.

Aos 43', Gum, de cabeça, garante vitória do Fluminense (Foto: Reprodução/Fluminense FC)

Equilíbrio na etapa inicial

A partida começou com o Fluminense impondo o seu ritmo de jogo, partindo para cima do São Paulo. Logo aos 2 minutos, Igor Julião faz boa jogada pela direita e Wagner domina e chuta, para uma boa defesa de Denis. Após disso, o São Paulo, que até então não fazia bom jogo, conseguiu encaixar a marcação e começou a levar perigo ao gol de Cavalieri.

Aos 17 minutos, em uma boa triângulação no campo de ataque, Jadson encontra João Schmidt, que manda de calcanhar e acha Welliton na área para abrir o placar no Maracanã. Com o resultado, o Flu ficava muito próximo do Z-4, já que a Ponte Preta e o Vasco, até então, pontuavam na rodada.

A euforia dos paulistas não durou muito. Aos 24 minutos, após receber passe longo, Jean saiu cara a cara com Denis, mas mandou a bola no travessão. No rebote, Samuel chuta, a bola resvala na trave e o volante completa a jogada de cabeça, empatando a partida. Fluminense ainda pressionou para conseguir a virada, mas parou no goleiro são-paulino.

No fim, euforia com gol de Gum

O segundo tempo começou com a substituição de Lucas Silva por Caramelo, devido as investidas do Flu pelo lado esquerdo do ataque. De nada adiantou , o Tricolor carioca continuava a pressionar. Aos 2 minutos, Rhayner recebe ótimo passe na esquerda, invade a área e cruza para o meio e a bola passa por Samuel.

Os paulistas jogavam fechados e buscava os contra-ataques. Teve até um lance polêmico a favor dos paulistas: Welliton fez o giro e caiu na área, mas o árbitro mandou seguir. Logo depois, a torcida pedia a entrada de Biro-Biro. O jovem de Xerém entrou e incendiou ainda mais o jogo, principalmente pelo lado esquerdo. Igor Julião, aos 21, após passe de Biro-Biro, manda para fora.

Com o São Paulo já sem interesses na partida, o Flu começou a pressionar os paulistas em busca da virada. Marcelinho entrou na vaga de Samuel, mas de nada adiantava. O jogo já estava ficando drámatico para os cariocas. Aos gritos de "À bênção, João de Deus", aos 43 minutos, vinha a euforia. Em cobrança de escanteio, Gum sobe mais que todos e vira a partida no Maracanã. Fim de jogo e muita festa tricolor.