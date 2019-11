Grêmio x Flamengo, Campeonato Brasileiro

Ficamos por aqui com a transmissão de Grêmio 2x1 Flamengo. Acompanhe em nosso site e nas nossas redes socias (Twiiter e Facebook) as crônicas e repercussões de todos os jogos dessa 35º rodada do Brasileirão. Obrigada pela sua companhia, tenha uma boa noite e até a próxima!

Com a vitória, o Grêmio vai para vice-liderança, com 60 pontos e o Flamengo continua em 12º, com 45 pontos.

Maxi Rodríguez: "Muito feliz pelos gols, espero sempre ajudar a equipe. Sobre ser ou não titular, Renato é quem decide".

Luiz Antônio: "Jogamos bem, empatamos em um momento do jogo. Mas o talento individual deles fez a diferença".

45' FIM DE JOGO NA ARENA! Grêmio 2x1 Flamengo

44' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Sai: Zé Roberto Entra: Yuri Mamute

42' GOOL DO GRÊMIO! MAXI RODRÍGUEZ FAZ O SEGUNDO!! Golaço do uruguaio, que recebe no meio e chuta de longe, sem chances de defesa. É o segundo gol de Maxi no jogo!

40' GOOL DO FLAMENGO! JOÃO PAULO EMPATA!! Jogador chuta, a bola desvia na zaga e entra no gol. Tudo igual na Arena!

38' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO Sai: Gabriel Entra: Adrian

38' CARTÃO AMARELO PARA LUIZ ANTÔNIO!

PLANTÃO Gol de Fernandão. Náutico 0x1 Bahia.

36' Elano cobra na barreira.

36' Maxi Rodríguez sofre falta.

35' Rafinha cobra e Rhodolfo tira como dá.

34' Escanteio para o Flamengo.

33' Digão cobra e a bola passa por todo mundo.

33' Digão tenta passe para Rafinha, mas Bressan chega antes e manda para escanteio.

32' UHH! Digão recebe dentro da área e chuta forte. A bola passa perto do gol de Dida.

30' Grêmio troca passes, sem pressa.

28' CARTÃO AMARELO PARA FRAUCHES!

28' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO Sai: Bruninho Entra: Rafinha

PLANTÃO Gol de Hugo. Goiás 2x1 Internacional.

25' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Sai: Kleber Entra: Elano

24' Cruzamento muito longo para Bruninho e Dida fica com a bola.

22' Bruninho avança e é interceptado na hora do chute.

PLANTÃO Gol de Guilherme. Portuguesa 2x0 Atlético-MG.

20' CARTÃO AMARELO PARA KLEBER! Por cotovelada em Wellinton.

19' Cruzamento para Nixon, mas Dida fica com a bola.

18' Pará avança pelo meio e arrisca de longe. A bola passa perto do gol flamenguista.

17' Barcos cruza errado e a torcida vaia.

15' GOOOL DO GRÊMIO!! MAXI RODRÍGUEZ!! Jogador aproveita passe errado, avança pela lateral, dribla dois marcadores e chuta rasteiro, no canto de Paulo Victor. Está aberto o placar!

13' Bruninho recebe e avança sobre os zagueiros. Na hora do chute, é interceptado.

13' Até agora, 62 passes errados na partida.

12' Barcos perde a bola e Val avança. Bruninho recebe e cruza, mas Rhodolfo corta.

11' Kleber tenta o drible em Wellinton mas é desarmado.

10' Bruninho está recuperado.

9' João Paulo cobra falta e a bola passa por cima do gol de Dida.

9' SUBSTITUIÇÃO NO GRÊMIO Sai: Riveros Entra: Maxi Rodríguez

8' Bruninho sofre falta. Jogador está caído, sentindo dores.

7' Pará cobra. Ele cruza para a área e Rhodolfo desvia, mas Paulo Victor fica com a bola.

7' Kleber sofre falta.

6' Equipes erram muitos passes.

4' Cruzamento de Alex Telles para a área, mas Wellinton corta.

3' Lançamento muito longo para Nixon, que não alcança.

3' Barcos acha Ramiro, que entra na área, mas é desarmado.

2' Zé Roberto cobra e a zaga tira.

1' Falta para o Grêmio.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

20:30 Flamengo e Grêmio retornam sem alterações.

20:21 Fim de primeiro tempo também para: Goiás 1x1 Internacional, Portuguesa 1x0 Atlético-MG e Náutico 0x0 Bahia.

João Paulo: "Estamos fazendo o que o professor mandou, criamos algumas chances e tivemos uma grande oportunidade com Nixon. Vamos continuar marcando o Grêmio e sair daqui com um bom resultado".

Ramiro: "Jogo muito disputado, temos que melhorar os passes para criar chances de perigo".

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 0x0 Flamengo.

45' TIRA WELINTON! Bruninho perde a bola no campo de ataque e concede avanço gremistade Zé Roberto. O meia toca para Pará, que cruza. Welinton chega adiantado e tira de cabeça.

44' Teremos 1 minuto de acréscimo!

43' Zé Roberto cobra. A zaga tira.

43' Kleber sofre falta no meio-campo.

42' Barcos recebe pela direita, mas cruza nos pés da zaga flamenguista.

41' Ramiro sofre falta de João Paulo.

39' Falta é cobrada e a zaga corta. No rebote, Nixon chuta cruzado e Dida faz a defesa.

38' Bruninho sofre falta.

37' JOÃO PAULO SALVA DE NOVO! Após cobrança de escanteio, Kleber tenta o chute, que sai fraco e sobra para Barcos desviar. João Paulo tira na linha novamente!

36' Jogadores gremistas trocam passes e Ramiro cruza buscando Kleber, mas Samir concede escanteio.

34' Souza ensaia um contra-ataque, mas perde a bola.

33' Gabriel cobra e a zaga corta.

33' Falta para o Flamengo.

31' Digão lança Gabriel, que arrisca de primeira. A bola passa por cima do gol de Dida. Tiro de meta.

29' Barcos toca para Alex Telles, que cai quando entra na área. No rebote, Ramiro arrisca de longe. A bola passa perto do gol de Paulo Victor.

28' Jogo de muitos passes errados na Arena.

PLANTÃO Gol de Walter. Goiás 1x1 Internacional.

26' Lançamento de Bruninho para a área. Dida fica com a bola.

25' João Paulo cobra a falta. A bola passa por todo mundo sai pela linha de fundo. Tiro de meta.

25' Falta para o Flamengo.

24' Zé Roberto cobra e a zaga corta.

23' Kleber cava escanteio para os donos da casa.

22' Ramiro tenta o passe para Zé Roberto, mas Gabriel intercepta.

PLANTÃO Gol de Otávio. Goiás 0x1 Internacional.

20' Grêmio troca passes no campo do Flamengo.

19' Digão faz o cruzamento e Dida defende.

18' Confusão na área do Flamengo. Jogadores do Grêmio trocam passes, mas Bruninho rouba a bola e avança em contra-ataque.

16' Contra-ataque do Grêmio. Pará avança e lança Zé Roberto, que não alcança.

15' Zé Roberto cobra. A zaga corta e, no rebote, Souza chuta longe do gol. Tiro de meta.

15' Kleber sofre falta.

12' Bruninho comanda contra-ataque do Flamengo, tocando para Val, que avança. Jogador dribla Dida e depois vai ao chão. Jogadores pedem pênalti do goleiro gremista, mas juiz manda seguir.

11' Kleber recebe cruzamento e tenta o cabeceio, mas a bola cai fácil nos braços do goleiro Paulo Victor.

11' Samir comete falta em Kleber.

10' Após troca de passes, Alex Telles cruza e Kleber cai em disputa de bola dentro da área. Juiz manda seguir.

9' Digão tenta lançar Bruninho, que não alcança. Bola com Dida.

7' JOÃO PAULO SALVA! Ataque fulminante dos gaúchos. Após troca de passes, Ramiro cruza para a área e Kleber tenta o chute. No rebote, o mesmo atacante cabeceia e João Paulo tira na linha!

6' Gabriel cobra a falta. Barcos corta.

5' Souza erra o passe e Gabriel fica com a bola. Na sequência, Alex Telles comete falta em Digão.

3' Nixon cruza para a área, mas Dida fica com a bola.

2' Zé Roberto rouba bola no meio-campo, toca para Alex Telles que cruza, buscando Barcos. Mas a zaga flamenguista corta.

1' Kleber sofre falta no meio-campo.

0' BOLA ROLANDO NA ARENA!

19:27 Flamengo também está no gramado da Arena!

19:25 Time do Grêmio em campo!

19:22 O trio de arbitragem está no gramado.

19:20 O dono do apito será Heber Roberto Lopes (PR), com Nadine Schramm Camara Bastos (SC) e José Roberto Larroyd (PR).

19:15 Outros jogos que iniciarão às 19h30: Goiás x Internacional, Portuguesa x Atlético-MG e Náutico x Bahia.

19:12 No 1º turno, Flamengo e Grêmio se enfrentaram em Brasília e o time gaúcho venceu por 1 a 0, gol de Pará.

19:10 Após o jogo em Porto Alegre, a delegação flamenguista ficará na capital gaúcha e treinará na segunda e manhã de terça-feira no Estádio Olímpico. A chegada em Curitiba está prevista para a tarde do mesmo dia.

19:08 Aos poucos, o público vai chegando na Arena do Grêmio.

19:05 Jogadores pendurados:

Grêmio: Adriano, Alex Telles, Barcos, Ramiro, Saimon e Zé Roberto.

Flamengo: João Paulo e Rafinha.

19:00 Na última rodada, o Flamengo perdeu para o São Paulo por 2 a 0 e o Grêmio venceu o Vasco por 1 a 0.

18:56 A única ausência gremista será Vargas, que está com a Seleção do Chile. Amaral, suspenso, e Gonzáles, com a seleção chilena, são os desfalques flamenguistas.

18:53 RESERVAS DO MENGÃO Cesar, Chicão, Léo Moura, Wallace, Luiz Antônio, Hernane, Paulinho, Elias, Carlos Eduardo, Rafinha e Adryan.

18:52 RESERVAS DO TRICOLOR Marcelo Grohe; Werley, Saimon, Moises, Wendell, Adriano, Elano, Maxi Rodriguez, Yuri Mamute, Paulinho e Lucas Coelho.

18:50 FLAMENGO ESCALADO Paulo Victor, Welinton, Frauches e Samir; Digão, Diego Silva, Val, Gabriel e João Paulo; Bruninho e Nixon.

18:50 GRÊMIO ESCALADO Dida; Pará, Bressan, Rhodolfo e Alex Telles; Souza, Ramiro, Riveros e Zé Roberto; Kleber e Barcos.

18:48 Nos treinos durante a semana, o Flamengo testou uma formação com três zagueiros, que deverá ser usada na partida. Welinton e Samir deverão iniciar como titulares.

18:45 O último treinamento realizado na manhã de sábado, na Arena, foi fechado à imprensa e torcedores. Os portões só foram abertos por volta das 11h, quando os jogadores já disputavam um recreativo. Na sequência, houve treino de bola parada com cobranças de falta e pênaltis.

18:42 Fazem 11 anos que o time de Jayme de Almeida não vence pela competição nacional em Porto Alegre. Os últimos três pontos obtidos no sul do país foram diante do Internacional, em 2002.

18:37 Com a derrota do vice-líder Furacão para o Botafogo, por 4 a 0, o time gaúcho tem grandes chances de retomar a 2º colocação do campeonato hoje. Basta vencer o Flamengo.

18:33 Na próxima quarta-feira, o Flamengo vai a Curitiba enfrentar o Atlético-PR pela primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A grande finalíssima será no Maracanã.

18:30 A direção do Grêmio fez promoção para o duelo, visando ter casa cheia. Os sócios tem desconto de 50% e prioridade na compra dos ingressos, que poderiam ser adquiridos pela internet. Para o público em geral, as entradas variam de R$ 40,00 a R$ 160,00.

18:20 Em decorrência da final da Copa do Brasil, o Flamengo deve entrar em campo com uma equipe reserva.

18:20 O Tricolor busca a vitória para se manter no G-4 e na briga por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

18:20 No momento, o time gaúcho ocupa a 4º posição, com 57 pontos enquanto a equipe carioca está na 12º colocação, com 45 pontos.

18:20 A partida é válida pela 35º rodada do Brasileirão.

18:20 Olá torcedor! Acompanhe com a VAVEL BRASIL o confronto entre Grêmio e Flamengo, na Arena. Siga em tempo real!