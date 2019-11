Tite se emociona com homenagens no Pacaembu

De malas prontas para deixar o Corinthians no final do ano, o técnico Tite fez neste domingo (17) a sua penúltima partida diante da Fiel Torcida no Pacaembu. O empate sem gols contra o Vasco ficou em segundo plano diante das manifestações dos torcedores em relação ao comandante, que admitiu ter se emocionado e que teve se segurar para não derramar lágrimas antes, durante e após os noventa minutos.

A partida, primeira após o anúncio de sua saída na sexta-feira, reservou muitas emoções para o gaúcho. Assim que desceu do ônibus no Pacaembu, Tite foi recebido por um solitário torcedor que o aguardava com uma faixa: “Obrigado, Tite. Volta logo”. O torcedor, Clayton Assad, conhecido como Jamanta, tem ligação com o técnico corintiano. Jamanta foi o único alvinegro presente no aeroporto para recepcionar o comandante na sua chegada, já no longínquo outubro de 2010.

“Eu estava na chegada dele em 2010, fui o único que o recebeu. Falei para ele ‘Seja bem-vindo, futuro campeão’. Mal sabia que ele seria campeão de tudo. Falei hoje que sou só mais um corintiano, ele falou que sou um cara especial na vida dele. É um reconhecimento que me deixa muito feliz e emocionado” afirmou Clayton.

Quando entrou no vestiário, Tite teve que lidar com mais emoções. Ele contou que teve de se segurar para não ir às lágrimas diante dos atletas no momento da oração. “Quando o Paulo André chamou o time para oração, tentei ficar alijado para ter a maior concentração possível. Eu não estava em meu estado normal, não trabalhei em meu estado normal. Sou um ser humano. Isso mexe” afirmou o comandante alvinegro.

A preleção do técnico foi a de um jogo normal. Mas a partida não era só mais uma, não para o torcedor corintiano. Quando o técnico subiu para o gramado foi ovacionado pelos quase 20 mil presentes ao Pacaembu. No setor do tobogã, uma faixa com os dizeres “Obrigado, Tite” sobrepunha a tradicional “Time do Povo”. A caminhada até o banco de reservas foi acompanhada dos gritos de “olê, olê, olê, olê, Tite, Tite”.

Já no banco de reservas, Tite foi cauteloso como de costume na entrevista e afirmou que nada acabou e o trabalho segue. “Quero dizer obrigado aos torcedores e aos atletas, mas nada terminou ainda. Vocês ficam perguntando de um negócio que não terminou?” disse, entre risos.

Um abraço em Adilson Batista, atual técnico do Vasco da Gama e seu antecessor no Parque São Jorge, foi o último ato das homenagens pré-jogo. Enquanto a bola rolou, Tite foi o mesmo de sempre. Tranquilidade quando a equipe administrava a posse de bola e nervosismo e orientações diversas quando os cariocas ameaçavam a meta do seu time.

Em campo, os jogadores não correspondiam às expectativas e faziam mais uma partida fraca. Tite tentou mudar, colocou Danilo e Rodriguinho, mas nenhuma das alterações surtiu efeito. Mais um 0 a 0, resultado mais repetido nessa fase final do trabalho do técnico, e insatisfação da torcida. No próximo domingo (24), o Timão vai até o Maracanã enfrentar o Flamengo. A despedida de Tite do Pacaembu ocorre no primeiro dia de dezembro, contra o Internacional.