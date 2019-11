São Paulo x Botafogo, Campeonato Brasileiro

Obrigado a todos que acompanharam o jogo conosco, em instantes confiram a crônica da partida, uma boa noite e até a próxima! Continue acompanhando a VAVEL Brasil no Twitter @VAVEL_Brasil e no Facebook.

Foto: Rogério Ceni ajuda Seedorf após lance de perigo do Botafogo

21:34 Rogério Ceni "Agradeço todas as homenagens. Foi uma pena não termos saído com a vitória. Mais pena ainda foi ter perdido para a Ponte Preta. Agora estamos concentrados no único objetivo que nos resta no ano, que é conquistar o título da Copa Sul-Americana. Vai ser difícil, complicado, o placar do primeiro jogo foi ingrato. Mas vamos nos concentrar nesse jogo. Quem sabe conseguir um gol logo no começo como hoje".

21:31 o Botafogo se manteve na 5º posição com 58 pontos. Já o Tricolor é o 9º, com 50 pontos.

21:30 Resultados da rodada: final, Bahia 1x0 Portuguesa, Internacional 0x0 Coritiba.

21:26 Rogério Ceni agradece o apoio da torcida.

48' Fim de jogo.

46' Seedorf cobra falta nas mãos de Rogério Ceni.

45' três minutos de acrescimos

39' UHHHHH Denilson falha, Seedorf arma o contra-ataque com dois contra um, toca para Lodeiro que volta para Seedorf, ele se estica e toca para fora.

37' Dankler recebe na área e chuta forte, por cima do gol.

36' Seedorf recebe dentro da área e chuta, a bola desvia em Reinaldo e o lateral fica com a bola.

33' Substituição no São Paulo, sai Douglas e entra Osvaldo.

30' UHHH Luis Fabiano rola na entrada da área para Wellington, o volante chuta com muito perigo.

27' Bruno Mendes tenta finalização dentro da área, mas Rodrigo Caio trava na hora certa.

26' São Paulo também muda, sai Aloísio e entra Luis Fabiano.

26' Substituição no Botafogo, sai Hyuri e entra Lodeiro.

25' Cartão amarelo para Edilson por falta em Douglas.

25' Bate rebate na área do São Paulo, e Ganso afasta o perigo.

24' Pouco mais de 24 mil pessoas hoje no Morumbi.

20' Substituição no Botafogo, sai Elias e entra Bruno Mendes.

19' Paulo Miranda chuta de fora da área, mas a bola vai para fora.

15' Aloísio finaliza de fora da área, mas a bola sai a direita de Jefferson.

14' Substituição no Botafogo, sai Renato e entra Marcelo Mattos.

13' Pressão do São Paulo.

13' No travessão!!! Douglas levanta na área e Paulo Miranda cabeceia no travessão.

8' Que jogada!! Paulo Henrique Ganso domina na área cercado por três jogadores, dribla, dá caneta em Julio Cesar e toca por cobertura, a zaga do botafogo salva em cima da linha.

8' Ganso deixa Ademílson na cara do gol, Jefferson salva o botafogo.

6' Edilson chuta forte mas a bola desvia em Antonio Carlos.

5' No travessão!!! Aloísio deixa Ademílson na cara do gol, o atacante chuta no travessão.

5' Douglas chuta firme e Jefferson defende, mas o Juiz já marcava a falta para o Botafogo.

4' Ambas as equipes errando muito no meio de campo.

0' Rafel Marques finaliza de fora da área, e Rogério Ceni segura firme.

0' Começa a segunda etapa.

20:33 Botafogo também está de volta.

20:33 Substituição no São Paulo, sai Maicon e entra Wellington.

20:32 São Paulo já está de volta para o segundo tempo.

20:25 Posse de bola: São Paulo 54% x 46% Botafogo

20:24 São Paulo teve 5 finalizações contra 4 do time Carioca.

20:20 O Tricolor manteve a posse de bola na primeira etapa, o Botafogo levou perigo nos contra-ataques.

45' Fim de primeiro tempo, tudo igual por enquanto.

43' Rogériiiioooo!!! Edilson solta a pancada em cobrança de falta e Rogério Ceni defende, no rebote, Hyuri finaliza e Rogério salva novamente.

42' Dória lança Edilson que tenta o cruzamento, Paulo Miranda afasta.

39' São Paulo tenta o contra-ataque, mas Dória chega na hora exata para salvar o Botafogo.

38' Antonio Carlos sobe na área, mas a bola vai para fora.

37' Escanteio para o São Paulo, vem bola na área.

36' Perde e ganha no meio de campo, o jogo fica embolado.

33' UHHHHH Reinaldo cruza na área e Paulo Miranda desvia de cabeça, a bola passa perto.

32' E começa a chuva no Morumbi.

31' Bola na área do São Paulo e Antonio Carlos afasta o perigo.

27' Após cobrança de falta, Rafael Marques escora de cabeça para o meio da área, e Elias livre só empurra para o gol vazio.

27' GOOOOOOOL, do Botafogo, Elias.

25' Douglas cobra falta na área, Aloísio sobe livre e cabeceia, mas o árbitro assinalava a falta do atacante.

23' UHHHH Ganso toca para Aloísio que chuta para fora, assustando o goleiro Jefferson.

21' Paulo Miranda estava pendurado e não joga na próxima rodada.

21' Cartão amarelo para Paulo Miranda

19' Julio Cesar tenta o cruzamento e Denilson corta.

15' Seedorf tenta o cruzamento mas é travado, o jogador ficou pedindo pênalti.

11' Maicon lança Ademílson, mas Jefferson sai bem do gol e salva o Botafogo.

9' Cartão amarelo para Hyuri

8' UHHHHH Seedorf toca para Edilson que chuta forte para boa defesa de Rogério Ceni.

6' Impedido! Ganso dá lindo passe para Ademílson, o atacante sai na cara do gol, mas estava em posição irregular.

3' Douglas levanta na área, Rodrigo Caio desvia e Aloísio estufa as redes de Jeferson, 1 a 0 São Paulo

3' GOOOOOOOOL, do São Paulo, Aloísio

2' Ademílson recebe falta, vem bola na área.

0' Começa o jogo no Morumbi

19:26 Hino Nacional tocando no Morumbi.

19:18 Banco do Botafogo: Renan, Marcelo Mattos, Henrique, Gilberto, Lodeiro, Lima, André Bahia, Lucas Zen, Gegê, Octavio e Bruno Mendes.

19:17 Banco do São Paulo: Denis, Rafael Tolói, Wellington, Clemente Rodríguez, Luis Fabiano, Edson Silva, Osvaldo, Lucas Evangelista e Welliton.

19:15 Muricy surpreende, e Luis Fabiano dá lugar para Aloísio.

18:59 A partida de hoje será comandada pelo árbitro: Paulo Godoy Bezerra (SC) Auxiliares: Fábio Pereira (TO) e Nadine Schramm Camara Bastos (SC)

18:52 Resultados da rodada: em andamento, Flamengo 1x0 Corinthians, Atlético-PR 6x1 Náutico, Santos 1x0 Fluminense, Ponte Preta 1x1 Grêmio.

18:50 Resultados da rodada: ontem, Vasco 2x1 Cruzeiro, Criciúma 1x1 Vitória, Atlético-MG 4x1 Goiás

18:44 Já o Tricolor, depois de viver o drama de lutar contra o rebaixamento, não tem mais riscos de queda e mantém chances remotas de Libertadores pelo Campeonato Brasileiro.

18:43 Com 54% de aproveitamento, os Cariocas vivem altos e baixos no Campeonato Brasileiro.

18:41 O Botafogo é o 5º colocado com 57 pontos e precisa vencer para entrar o G-4.

18:40 O São Paulo ocupa a 9º posição com 49 pontos.

18:37 menos de uma hora para o inicio da partida no Morumbi, o jogo será realizado as 19h30.

18:31 O técnico Oswaldo de Oliveira não terá Bolívar, suspenso, e escalará Dankler.

18:30 Luis Fabiano, reserva diante da Macaca, deve voltar a ser titular para ganhar ritmo de jogo.

18:29 No jogo de hoje, Rogério Ceni alcançará a marca de 1.117 exibições, assim ele se transformará no jogador que mais vezes vestiu a camisa de um mesmo time, superando o Rei Pelé.

18:28 O time Carioca deve vir a campo com: Jefferson, Edílson, Dankler, Dória e Julio Cesar; Gabriel, Renato, Seedorf, Hyuri e Rafael Marques; Elias.

18:27 O Tricolor deve vir a campo com: Rogério Ceni, Paulo Miranda, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Reinaldo; Denilson, Maicon, Douglas e Ganso; Ademilson e Luis Fabiano.

18:25 Boa tarde, caro torcedor! Acompanhe com a VAVEL Brasil o duelo entre São Paulo x Botafogo, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Siga em tempo real com a gente!