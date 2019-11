Vai sair o campeão: Flamengo e Atlético Paranaense duelam pela Copa do Brasil no Maracanã

Na noite desta quarta-feira (27), um rubro-negro erguerá o troféu da Copa do Brasil e, de quebra, deixará sua marca como o primeiro campeão do reformado – mas não menos histórico – Maracanã. No jogo de ida, após o Furacão sair na frente com um belo gol de Marcelo, o Flamengo não se deixou abalar e empatou na mesma moeda, com Amaral. A vantagem dos cariocas é pequena e os jogadores tem consciência disso, portanto, promessa de decisão eletrizante no Rio de Janeiro. O embate está marcado para as 21h50 (horário de Brasília).

Jayme de Almeida, que trabalhou intensamente com sua comissão técnica para que todos seus jogadores estivessem disponíveis para a decisão, sofreu um baque de última hora. Chicão, experiente zagueiro que foi contratado esse ano e assumiu a posição de titular, ainda não se recuperou de lesão na coxa direita e foi vetado pelo departamento médico. Samir, jovem de apenas 18 anos de idade e 14 partidas como profissional, entrará em seu lugar e formará a dupla defensiva ao lado de Wallace. Léo Moura, capitão da equipe, falou sobre essa inesperada escalação e declarou ter confiança no jogador.

“O Samir é um moleque que tem muito potencial. Um dia aconteceu comigo de disputar uma grande final quando jovem e agora ele pode ficar marcado por ganhar o título. Está entrando no lugar de um jogador experiente, mas que apoia quem vai jogar. Somos um grupo forte por isso. Samir é um jogador de qualidade e se todos nós não acreditássemos nele, o treinador não ia botar para jogar. Sempre que entrou, deu conta do recado. Vai ser assim novamente“.

André Santos, que torceu o tornozelo no jogo de ida e não atuou na vitória sobre o Corinthians no último domingo (24), foi liberado e está confirmado na lateral-esquerda.

Se os ingredientes que já estão colocados na mesa naturalmente, o grupo flamenguista ganhou mais um motivo para suarem em campo em busca do troféu. Em aparição no programa Arena SporTV, da emissora homônima, o vice-presidente do clube, Wallim Vasconcellos, prometeu abrir os cofres caso a taça seja conquistada nesta quarta-feira.

“Para ser sincero, tudo vai depender da final da Copa do Brasil. Esse jogo vai definir que elenco que a gente vai ter em 2014. Se nós vencermos, e espero que isso aconteça, vamos ter que ter um elenco mais robusto e qualificado para a Libertadores. Se a gente não vencer, e espero que isso não aconteça, o elenco não vai ser tão robusto. Algumas pessoas dizem: ‘Ah, porque é no Maracanã, o Flamengo já ganhou’. Não é verdade! A torcida vai nos empurrar, mas o time do Atlético é qualificado. Tudo depende da final. Se ganharmos, vamos pensar em contratações mais ousadas” – disse.

Se no lado adversário Jayme recebeu uma má notícia de última hora, Vagner Mancini tem motivo pra comemorar. Léo, uma das peças-chave da equipe e um dos principais laterais do Brasil na atualidade, teve sua suspensão – que consistia em duas partidas – anulada em julgamento do STJD e, em tese, poderá atuar na finalíssima. Entretanto, o advogado responsável pela maioria dos casos no Atlético, Domingos Moro, concedeu algumas palavras à jornalista Nadja Mauad, da TV Globo, e explicou a situação que ainda pode ter um desfecho ruim para o Furacão.

“Essa absolvição significa que o Leo não tem que cumprir nenhuma pena, mas tem a questão da automática. É injusto o Leo ter que cumprir algo que o Kleber não terá. Por isso amanha vou estar no STJD esperando o presidente Flavio Zveiter sobre o pedido de liminar que fiz. Só com essa liminar garanto que o Leo pode jogar” – concluiu.

Contudo, um importante desfalque está confirmado, sem alguma chance de reversão. Éverton, meio-campista que vem se destacando durante a temporada e fez sua melhor partida no ano justamente contra o Flamengo, no Maracanã, levou o terceiro cartão amarelo no jogo da Vila Capanema e cumpre suspensão automática. Com isso, três jogadores, todos de posições diferentes, disputam sua vaga. O primeiro é João Paulo, titular até a fase de semi-final, que é volante de origem e reforçaria a marcação, dando mais liberdade à Zezinho. Felipe, que raramente teve espaço entre os titulares em 2013, se destacou na goleada sobre o Náutico e pode ser a carta na manga de Mancini. Por fim, Dellatorre reforçaria o setor ofensivo – o time precisa de pelo menos um gol – e faria com que o esquema tático se alterasse para um 4-2-1-3, com apenas Paulo Baier para comandar a meia-cancha.

Fora isso, as demais ausências são de longa data e já conhecidas do torcedor. O volante Bruno Silva e o atacante Roger estão impossibilitados de entrar em campo pela Copa do Brasil por já terem representado outras equipes no início da competição – Ponte Preta e Sport, respectivamente.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (26), o treinador do rubro-negro paranaense disse que seu time está pronto para a decisão, mas admitiu a pressão que o grupo sentirá quando pisar no gramado do Maracanã. “Não tem como não sentir pressão. O cara que falar que vai entrar em um jogo assim e não vai sentir pressão está mentindo. A pressão existe, a ansiedade existe. É natural. Mas o atleta que está capacitado a chegar à final suporta isso tudo. O que, para muita gente é muito, para um atleta de ponta não é”.

“Todos os atletas, não só do Atlético, mas do Flamengo também, sonharam um dia em jogar uma final de campeonato no Maracanã. E no novo Maracanã será o primeiro título de um clube. Então, é um marco na vida de todos nós. Você ganhar um título dentro do Maracanã, não tem preço que pague. Por isso é que espero um grande jogo e que o Atlético possa fazer o jogo da vida de todos nós” – finalizou, antes de embarcar no Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba.

Ficha Técnica

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 27/11/13

Horário: 21h50 (de Brasília)

Flamengo: Felipe; Léo Moura, Samir, Wallace e André Santos; Amaral, Luiz Antonio, Elias e Carlos Eduardo; Paulinho e Hernane. Téc: Jayme de Almeida.

Atlético/PR: Weverton; Léo (Juninho), Manoel, Luiz Alberto e Pedro Botelho; Deivid, João Paulo (Felipe), Paulo Baier e Zezinho; Marcelo e Éderson. Téc: Vágner Mancini.