Bicampeão mundial, Nilton Santos morre no Rio de Janeiro

Considerado por muitos o melhor lateral-esquerdo da história do futebol, Nilton Santos faleceu na tarde desta quarta-feira (27) em um hospital no Rio de Janeiro. Aos 88 anos, o ex-jogador, um dos maiores ídolos da história do Botafogo, sofria de Mal de Alzheimer e vivia há cinco anos em uma clínica especializada na doença, localizada na Gávea, zona sul da Cidade Maravilhosa.

Apelidado de “Enciclopédia do Futebol”, devido a sua inteligência dentro dos gramados, Nilton Santos defendeu apenas três mantos em sua longa carreira: o do Botafogo, o da Seleção Brasileira e o da Seleção Carioca. Ao lado de Garrincha, o lateral fez parte da principal geração do Glorioso que, nos anos 60, rivalizava com o Santos de Pelé pela condição de melhor equipe do país.

Com a camisa botafoguense, Nilton Santos entrou em campo em 718 oportunidades diferentes, sendo o jogador que mais vestiu o manto alvinegro em toda a história do clube. Além de toda a dedicação ao Botafogo, Nilton ficou marcado na história do futebol por reinventar a posição de lateral-esquerdo. Segundo muitos, foi o primeiro a alternar jogadas ofensivas e defensivas na posição. Pelo Alvinegro, foi tetracampeão carioca e bicampeão do Torneio Rio-São Paulo.

Pela Seleção Brasileira, Nilton Santos disputou quatro Copas do Mundo. Estava no banco de reservas no “Maracanazo”, foi titular em 1954 e se consagrou em 1958 e 1962. Titularíssimo da seleção canarinho, a Enciclopédia do Futebol conquistou o bicampeonato mundial. Em 1949, conquistou o Campeonato Sul-Americano, extremamente importante na época. Em 2000, foi eleito pela Fifa como o melhor lateral-esquerdo de todos os tempos.