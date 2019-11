Acidente na Arena Corinthians mata dois operários

Um acidente nas obras da Arena Corinthians, em Itaquera, na manhã desta quarta-feira (27), tirou a vida de dois trabalhadores, segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Durante a colocação do último módulo de construção no Setor Sul, a estrutura metálica se soltou e um guindaste caiu em cima do painel de LED do estádio, matando a dupla de operários que trabalhava no local.

Com 94% das obras concluídas, o estádio tinha previsão de entrega para dezembro deste ano, mas o acidente deve atrapalhar o andamentos da construção. A Arena Corinthians será sede da partida de abertura da Copa do Mundo de 2014, além de outras cinco partidas, incluindo uma das semifinais. Jérome Valcke, secretário-geral da Fifa e responsável pelas fiscalização das obras no país-sede, se manifestou sobre o acidente.

"Estou extremamente chocado com as notícias vindas de São Paulo. Nossos pensamentos estão com as famílias das vítimas do acidente. Estamos esperando novos detalhes das autoridades, que estão investigando o trágico acidente" disse Valcke.

Segundo a reportagem do LANCE!Net, presente no local, o ex-presidente alvinegro, Andrés Sanchez, responsável pelas obras da Arena Corinthians e principal representante do clube nesta questão, estava cedendo entrevista para o portal quando ouviu o barulho do acidente e se dirigiu ao local. Quando soube das mortes, Andrés chorou. Já Daniel Vasques, repórter da "Folha de S.Paulo" afirmou ter sido agredido pelo ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez, seguranças do dirigente e um funcionário da Odebrecht. O clube negou as informações e disse que apenas retirou o jornalista da área do acidente.

Através do Instagram, o atacante Alexandre Pato e o goleiro Cássio lamentaram o acidente e manifestaram luto pelas vidas perdidas nas obras da Arena Corinthians.

Em nota oficial, Corinthians e Odebrecht lamentaram o ocorrido:

"A Odebrecht Infraestrutura e o Sport Club Corinthians Paulista lamentam informar que no início da tarde de hoje um acidente na obra da Arena Corinthians provocou o falecimento de dois trabalhadores – Fábio Luiz Pereira, 42, motorista/operador de Munck da empresa BHM, e Ronaldo Oliveira dos Santos, 44 anos, montador da empresa Conecta.

Pouco antes das 13 horas, o guindaste, que içava o último módulo da estrutura da cobertura metálica do estádio, tombou provocando a queda da peça sobre parte da área de circulação do prédio leste – atingindo parcialmente a fachada em LED. A estrutura da arquibancada não foi comprometida. Era a 38ª vez que esse tipo de procedimento realizava-se na obra e uma peça de igual proporção foi instalada há pouco mais de uma semana no setor Sul do estádio. Equipes do corpo de bombeiros estão no local. No momento, todos os esforços estão concentrados para oferecer assistência total às famílias das vítimas."