Torcida do Flamengo hostiliza Mano Menezes

Após o titulo, o desabafo. Com a vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-PR na noite desta quarta-feira, o Flamengo se consagrou tricampeão da Copa do Brasil. E em meio a várias musicas de festejo após o final da partida, os torcedores rubro-negros não perderam a chance de hostilizar o técnico Mano Menezes, que pediu demissão do clube após a partida contra o próprio Atlético-PR, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gritos de “Ei, Mano, vai tomar no...” e “Ô, Mano, vai se..., o meu Flamengo não precisa de você” ecoaram no Maracanã.

Naquela época, o clube estava nas quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o Cruzeiro, porém seguia bastante irregular no Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 4 a 2 diante do Furacão, Mano pediu demissão alegando que não conseguiu passar ao grupo o que pensava. Substituto de Mano Menezes no comando do Flamengo, Jayme de Almeida foi questionado por jornalistas sobre a “surpreendente” saída do ex-treinador da seleção brasileira.

"Eu tive bom relacionamento com todos os técnicos que passaram aqui. Cada treinador tem seu estilo, seu modo de ver futebol. Eu não vou discutir as razões do Mano ter saído, isso é uma questão pessoal dele. Ele achou que o time não renderia e preferiu sair, eu respeito. Eu vejo futebol um pouquinho diferente dele e fiz algumas mudanças. Tem gente que pensa que é bobagem, mas jogador de futebol precisa ter confiança, senão não consegue passar uma bola de cinco metros. Desde que eu entrei, tive essa preocupação. Passei confiança a eles, e eles começaram a acreditar que podiam", disse Jayme.

O vice de futebol Wallim Vasconcelos falou que aquele momento da virada rubro-negra na temporada.

“Aquele episódio do Mano foi a virada. Estávamos preocupados com o que poderia ser o fim do ano. O Jayme assumiu com muita competência. Reuniu o grupo, e o mérito é de todo deles. Colocaram na cabeça que são grandes profissionais e ganharam”, afirmou.

Mano Menezes ficou apenas três meses no comando do Flamengo. Nesse período, o seu aproveitamento foi de 41,2% no Campeonato Brasileiro. Já na Copa do Brasil, levou a equipe as quartas de final.